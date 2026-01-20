"Non parla più con suo padre". La principessa Eugenia taglia i ponti con Andrea

Lo scandalo Epstein ha avuto pesanti ripercussioni sulle vite delle principesse Beatrice ed Eugenia. Le due figlie di Sarah e Andrea Mountbatten Windsor si sono ritrovate nell’occhio del ciclone, vittime innocenti di una storia molto più grande di loro. Qualcuno direbbe che tali conseguenze potrebbero essere dei “danni collaterali” causati dall’intera vicenda. Di fatto, però, questi “danni” sono profondi e tutt’altro che “collaterali” per le principesse. Finora Beatrice ed Eugenia hanno tentato di mantenere un basso profilo, concentrandosi sul loro lavoro, senza dare il fianco alle polemiche. Stando alle ultime indiscrezioni, però, Eugenia avrebbe fatto una scelta drastica, prendendo una dura posizione nei confronti di suo padre Andrea.

“Non parla con lui”

La principessa Eugenia, come riporta il Mirror, avrebbe completamente interrotto i contatti con il padre, l’ex principe Andrea. La nipote di Carlo III, contrariamente alla sorella Beatrice, non vorrebbe più avere nulla a che fare con l’ex duca. Il motivo sarebbero i legami tra quest’ultimo e il finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019. La principessa avrebbe preso una decisione molto difficile, di sicuro non priva di conseguenze emotive. Per Andrea, che ormai ha perso tutto, i titoli, la casa, la reputazione, questo potrebbe essere il colpo di grazia. Il Daily Mail, infatti, sostiene che l’ex duca sarebbe “distrutto” . Un insider ha riferito al tabloid: “Non ci sono affatto contatti…[Eugenia] ha interrotto i rapporti”.

La principessa non accetterebbe nemmeno il fatto che suo padre non voglia scusarsi con le vittime di Epstein. Non dimentichiamo, poi, che nel 2017 Eugenia ha cofondato la charity “Anti-Slavery Collective” per difendere e aiutare le vittime delle moderne forme di schiavitù, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica su una gravissima piaga globale. L’iniziativa è stata ispirata da un viaggio a Kolkata, in India che Eugenia compì nel 2012, come ci ricorda il sito ufficiale dell’ente benefico.

Questa presa di posizione verso il padre sembrerebbe, dunque, anche un modo per tutelare non solo se stessa, ma soprattutto l’immagine pubblica costruita negli anni. Eugenia vorrebbe recuperare, almeno in parte, la serenità perduta con lo scandalo Epstein e portare avanti una vita e una carriera che non siano in aperta contraddizione con i valori di cui è portavoce da anni.

L’approccio della principessa Beatrice, invece, sarebbe più morbido. Il Daily Mail rivela che la primogenita di Sarah e Andrea avrebbe invitato suo padre al battesimo della figlia Athena, di undici mesi, avvenuto lo scorso dicembre. Una fonte ha spiegato: “Beatrice sta cercando di mantenere un equilibrio, evitando di troncare i rapporti con il padre e rimanendo vicina alla royal family. In questo momento non mantengono esattamente dei contatti regolari, ma Eugenia non sta provando a mantenere questo equilibrio. Non rivolge la parola [a suo padre]”.

“Istinto di sopravvivenza”

“Non è una sorpresa” , ha spiegato l’esperta reale Afua Hagan, commentando la decisione di Eugenia durante il programma “Good Morning Britain”, citato dal Mirror. “Si tratta decisamente di istinto di sopravvivenza. Per se stessa, per la sua giovane famiglia, per suo marito, per i suoi interessi, per le charity che sostiene…”.

L’esperta ha affrontato anche l’argomento delle mancate scuse di Andrea alle vittime dello scandalo: “…Sappiamo che ha negato tutte le accuse contro di lui. Sembra non avere alcun rimorso e ciò non va affatto bene a Eugenia”. La principessa sentirebbe il padre molto distante da sé. Con la madre, Sarah Ferguson, le cose non andrebbero meglio.

La giornalista Susanna Reid, citata dall’Express, ha dichiarato a “Good Morning Britain”: “Secondo il Telegraph [la principessa Eugenia] ha preso le distanze non solo pubblicamente e sembra stia attraversando un periodo in cui

non parla né con la madre, né con il padre”. Nellasi sarebbe creata un’altra grave frattura dopo quella ancora in corso con i Sussex. Una ferita che potrebbe non rimarginarsi mai più.