"Non vogliono più farsi la guerra in tribunale". Francesco Totti e Ilary Blasi, accordo a sorpresa?

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe esserci una svolta nella causa di divorzio che da ormai due anni vede contrapposti Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice e l'ex capitano giallorosso avrebbero raggiunto un accordo lontano dalle aule del tribunale civile di Roma e sarebbero pronti a mettere la parola fine alla diatriba giudiziaria che si trascina dal 2022.

Le ultime indiscrezioni

A rilanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo, che ha dedicato la copertina alla ormai ex coppia d'oro di Roma. " C'è un accordo segreto per non portare a testimoniare i presunti amanti nelle udienze per la separazione" , riferisce la rivista, parlando di un presunto accordo raggiunto in favore del benessere dei figli. Stando a quanto riferito dal settimanale Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero deciso di porre fine allo scontro giudiziario in corso per il bene di Chanel, Cristian e Isabel: " Per i figli avrebbero deciso di non farsi la guerra in tribunale".

A fare ben sperare sul buon esito della diatriba, c'è il gesto che i due ex coniugi hanno compiuto di recente sui social network. Totti e Ilary sono tornati a seguirsi reciprocamente su Instagram, un segnale - questo - che racconta di un clima decisamente più disteso e sereno tra i due romani. La conduttrice è tornata persino a condividere le foto in coppia con l'attuale compagno, Bastian Muller, cosa che non faceva da ormai diversi mesi e proprio per una questione legata al divorzio.

La prossima udienza

Le voci arrivano a poche settimane di distanza dalla prossima udienza in tribunale, che si terrà a fine settembre. Si tratta di un appuntamento cruciale per l'esito del procedimento perché la parola passerà ai testimoni. Il giudice Simona Rossi ascolterà i racconti dei teste citati dalle rispettive parti, tra i quali figurerebbero i nomi di Noemi Bocchi e Cristiano Iovino, considerati responsabili della fine del matrimonio tra la Blasi e il Pupone. Tra i testimoni convocati, secondo quanto riferito dal Messaggero alcune settimane fa, ci sarebbero anche le sorelle di Ilary - Melory e Silvia - la manager della conduttrice e la sua amica e parrucchiera di fiducia Alessia Solidani.

Per Francesco Totti invece dovrebbero testimoniare l'amico Alex Nuccetelli, Cristiano Iovino e un misterioso manager televisivo che avrebbe avuto un flirt con Ilary durante il lungo matrimonio con Francesco. A giudicare dalle indiscrezioni sull'accordo segreto, però, a fine settembre in tribunale potrebbe esserci un colpo di scena.