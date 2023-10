“Il peggior litigio di sempre”. Carlo e Camilla discutono a causa di Harry

La regina Camilla non sarebbe disposta a perdonare tanto facilmente il principe Harry dopo la Megxit e tutti i guai causati alla Corona. Questo atteggiamento intransigente starebbe causando attriti con Re Carlo III. La coppia avrebbe perfino avuto un litigio piuttosto acceso, “il peggiore di sempre” , hanno detto le fonti. Una situazione molto simile, almeno secondo le indiscrezioni, a quella che si starebbe verificando tra William e Kate.

“Preso alla sprovvista”

Carlo e Camilla avrebbero idee diverse sulla linea di condotta da tenere nei confronti del principe Harry. L’intransigenza della Regina sarebbe alla base delle frequenti discussioni della coppia. Non si tratterebbe, però, solo di opinioni differenti. Camilla sarebbe passata ai fatti, proibendo al duca di Sussex di incontrare suo padre e di soggiornare nelle residenza reali. Una decisione che avrebbe fatto infuriare Carlo. Un insider ha detto in proposito a Radar Online: “Carlo è stato colto alla sprovvista. Camilla ha preso in mano la situazione” , mostrandosi irremovibile.

Il Re, invece, avrebbe preferito un atteggiamento più conciliante, più diplomatico. Così tra le Loro Maestà sarebbe scoppiato “il litigio peggiore di sempre” , che avrebbe persino “assestato un duro colpo al loro matrimonio” . La regina Camilla, ha scritto Radar Online, starebbe “lavorando dietro le quinte” , affinché l’immagine e l’eredità di Re Carlo III non vengano compromesse dalle accuse di Harry e Meghan.

Secondo The National Enquirer “non corre buon sangue” tra i Sussex e la sovrana, soprattutto dopo la pubblicazione dell’autobiografia “Spare. Il Minore”, che contiene duri attacchi contro Camilla. La fonte di Radar Online ha assicurato: “Non c’è dubbio che Camilla rappresenti il potere dietro il trono” e avrebbe addirittura imposto un ultimatum a Carlo III: “[La sovrana] ha detto a Carlo di comportarsi da uomo, ma quando lui ha confessato di sentirsi in colpa per non essere stato un buon padre per Harry, lei ha preso il controllo”.

Carlo è disposto a perdonare

I presunti attriti fra Carlo e Camilla fanno eco alle discussioni che William e Kate avrebbero avuto di recente, sempre a causa di Harry, sostiene la stampa. Anche in questo caso la più inflessibile sarebbe la principessa del Galles, come ha riportato Us Weekly: “Kate non ha alcun desiderio di comunicare né con Harry, né con Meghan. Sono accadute troppe cose e lei non è ancora pronta”. Eppure sia Kate che Camilla sono state indicate, in passato, come possibili mediatrici tra i Sussex e i Windsor. Un insider di Radar Online ha anche specificato che la Regina sarebbe “l’unica a trovarsi nella posizione di poter consigliare [Carlo] e che lui ascolterà”, perché “[Camilla] è pragmatica e sono sicuro che comprenda l’importanza di mettere a tacere tutta questa storia”.

A questo punto il presunto invito, poi declinato, che Harry avrebbe ricevuto dal Re per trascorrere a Balmoral il primo anniversario dalla morte della regina Elisabetta potrebbe essere interpretato come un tentativo di pace. Non è chiaro, però, il ruolo di Camilla: avrebbe suggerito lei a Carlo III di accogliere Harry in Scozia, mediando tra i due, oppure il sovrano avrebbe preso questa decisione per tentare di rimediare all’intransigenza della moglie? In ogni caso, ha dichiarato la fonte, “è stata un’occasione d’oro persa”.