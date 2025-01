Sanremo, Rosa Chemical, Ariete, Madame e Junior Cally: i Big più discussi poi spariti dopo gli ultimi Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Il conto alla rovescia per l'inizio della 75esima edizione del festival di Sanremo è ufficialmente cominciato. Tra poco più di tre settimane le porte del teatro Ariston si apriranno al grande pubblico e ai trenta Big in gara che, per una settimana, avranno i riflettori puntati addosso ventiquattro ore su ventiquattro. Un'esposizione mediatica che, una volta terminata la kermesse canora, potrebbe interrompersi di colpo come è successo ad alcuni cantanti negli ultimi anni. Da Ariete a Madame fino a Junior Cally e Rosa Chemical, infatti, sono molti i Big che hanno partecipato al Festival nelle ultime edizioni ma poi sono spariti dalla scena. Alcuni sono stati molto discussi, altri erano sulla cresta dell'onda grazie al successo di web e talent. Ma di loro, nell'ultimo periodo, non si è saputo più nulla. O quasi.

Madame

Da oltre un anno Madame è sparita dalla scena. Sul suo profilo social gli ultimi due post - uno datato gennaio 2024 e l'altro ottobre 2024 - raccontano della lunghissima assenza dell'artista, che nell'ultimo anno ha pubblicato solo un singolo "Amore Cieco" e ha scelto di non girare l'Italia in tour. Dopo la partecipazione al festival di Sanremo 2023, dove si presentò con il brano "Il bene nel male", la cantante ha preso le distanze da tutto e da tutti e è volata negli Stati Uniti, dove molti sostengono stia realizzando il suo prossimo album. L'ultima ospitata pubblica risale a settembre 2023, quando duettò con Marracash in uno dei suoi show. Da quel momento di lei, che nel 2022 fece molto discutere per l'accusa di falso ideologico per avere ottenuto il Green Pass senza essersi sottoposta al vaccino anti-COVID-19, non si è saputo più nulla.

Junior Cally

Nel 2019, quando venne annunciato come Big in gara al festival di Sanremo 2020, il nome di Junior Cally fece esplodere la prima grossa polemica di quell'edizione. I contenenti controversi dei suoi testi, basati su un linguaggio violento nei confronti delle donne, lo fecero finire al centro della scena e l'utilizzo di una maschera antigas - come accessorio per distinguersi dai colleghi trapper - passò quasi in secondo piano. Dopo la sua discussa partecipazione, Junior Cally è sparito, finito in un rehab per disintossicarsi dall'alcol e dal disturbo ossessivo compulsivo. Da allora l'artista ha pubblicato solo un disco, nel 2022, e oggi si dedica principalmente al padel più che alla musica.

Rosa Chemical

Due anni, tanto è passato dal fantomatico bacio con Fedez sul palco dell'Ariston e da allora Rosa Chemical è ricordato più per quell'episodio (che ha segnato l'inizio della fine del matrimonio dei Ferragnez) che per la sua musica. A Sanremo 2023 il cantante fece molto scalpore per il suo brano "Made in Italy" e per la vicenda di Fedez, ma poi una volta uscito dall'Ariston la sua carriera ha subito una battuta d'arresto e in pubblico è tornato solo in occasione del Festival del 2024, esibendosi su uno dei palchi esterni con la canzone di un anno prima. Lo scorso autunno, dopo una lunga assenza da Instagram, Rosa Chemical è riapparso per raccontare dell'ultimo difficile periodo vissuto e culminato con un intervento chirurgico alla gola, ma a proposito di musica nessuna notizia.

Ariete

Dopo avere preso parte al Festival di Sanremo 2023 dell'artista di Anzio si sono un po' perse le tracce. Un anno fa Ariete aveva annunciato di essersi operata a un femore e in quell'occasione aveva anticipato che sarebbe stata meno presente sui social e dal vivo. La scorsa estate era tornata a girare i club con una breve tournée sulla scia della pubblicazione del brano "Ossa rotte", ma sul nuovo album e su possibili nuovi progetti nessuna parola. Ariete continua a farsi vedere sporadicamente sul web e ai fan non è rimasto che attendere.

Sangiovanni e Angelina Mango

I due ex talenti di Amici sono l'espressione di come il sistema possa risucchiare l'anima dei giovani artisti. Dopo le rispettive esperienze sanremesi, entrambi all'apice del successo, sia Sangiovanni sia Angelina Mango hanno deciso di fare un passo indietro e fermarsi per riportare equilibrio nelle loro vite.

Da quasi un anno Sangiovanni è lontano dai social e dal palco, mentre Angelina ha deciso di prendersi una lunga pausa dopo i problemi di salute avuti all'inizio dell'ultimo tour. Entrambi hanno avuto il coraggio die prendersi cura della propria salute mentale prima di finire vittime di un sistema fatto di numeri e view.