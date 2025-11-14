"Sull’orlo di una crisi". Le paure di Sarah Ferguson dopo la revoca dei titoli

Sarah Ferguson non si sentirebbe in alcun modo colpevole per la sua amicizia con Epstein, l’imprenditore condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019. In qualche modo l’ex duchessa penserebbe di essere stata ingiustamente travolta dallo scandalo che portò l’uomo d’affari in tribunale e che ha messo fine alla vita pubblica del suo ex marito ed ex principe Andrea. Ora Sarah deve pensare al suo futuro, alla sua nuova vita dopo l’allontanamento dalla corte e dalla casa in cui ha vissuto per vent’anni, il Royal Lodge. Un cambiamento profondo e relativamente repentino che, secondo i tabloid, l’avrebbe letteralmente “gettata nel panico” .

“Mio supremo amico”

Lo scorso settembre il Sun e il Mail on Sunday hanno pubblicato un’email, datata aprile 2011, che Sarah Ferguson, ex duchessa di York, avrebbe scritto al pedofilo Jeffrey Epstein. In questo messaggio, come ha ricordato la Bbc, Sarah si rivolgerebbe all’imprenditore chiamandolo “mio leale, generoso, supremo amico” , scusandosi “umilmente” per aver preso le distanze da lui, in pubblico, nelle settimane precedenti. Un portavoce della duchessa, però, ha subito spiegato che quella mail sarebbe stata inviata per scongiurare la presunta minaccia di Epstein di far causa alla Ferguson per diffamazione. Già in un’intervista del marzo 2011 all’Evening Standard l’ex moglie di Andrea dichiarò di aver commesso “un madornale errore di giudizio” accettando sia l’amicizia dell’uomo, sia le quindicimila sterline che le diede per far fronte ad alcuni debiti. “La pedofilia mi fa orrore” , disse ancora Sarah, cercando di riscattare la sua reputazione.

Niente più patronati né programmi televisivi

Nonostante le giustificazioni dopo la pubblicazione della mail diverse charity, tra cui l’ospedale pediatrico Julia’s House, come ha puntualizzato il People, hanno revocato il patronato alla Ferguson. Non solo: l’ex moglie di Andrea, come ha riportato il Daily Mail alla fine di ottobre 2025, era un’ospite abituale dei programmi di Itv “This Morning” e “Loose Women”. La rete televisiva britannica, però, avrebbe deciso di estrometterla proprio a causa del suo legame con Epstein. “C’erano grandi aspettative su di lei” , ha rivelato una fonte, “…Fergie ha fatto molto con Itv per un periodo ed era sempre parte del gruppo…ma non più. Non ci sarà più Fergie su Itv. Non ci sono più piani attuali, né ce ne saranno in futuro. Ora lei ha chiuso con il canale”.

Impresentabile

La mail inviata a Epstein ha cambiato il destino di Sarah Ferguson nel giro di poche ore, facendola cadere in disgrazia insieme all’ex marito. I provvedimenti presi da Carlo III contro il fratello, infatti, hanno travolto anche lei, relegandola nell’oblio degli impresentabili e ostracizzandola completamente. Certo le accuse di abusi e molestie mosse da Virginia Giuffre all’ex duca di York Andrea e le discutibili scelte di vita di quest’ultimo hanno avuto un forte impatto sulla sorte di Sarah. Tuttavia quel messaggio avrebbe convinto la royal family che l’ex duchessa non poteva essere salvata, né difesa in alcun modo.

“Un castello di carte”

Ora l’ex moglie di Andrea Mountbatten Windsor si troverebbe di fronte a una domanda che racchiude in sé tante speranze e altrettante incognite: “Cosa faccio della mia vita?”. Il Mirror, interpretando questo momento di grande incertezza, ha scritto: “Senza casa, senza lavoro, né denaro Sarah Ferguson deve prendere delle importanti decisioni” . Un passo che, forse, l’ex duchessa sperava di poter rimandare il più possibile o perfino di non dover compiere affatto. Invece, ha proseguito il tabloid, , “nel giro di poche settimane la sua esistenza è crollata come un castello di carte” . Secondo gli insider Sarah e Andrea si starebbero preparando a lasciare definitivamente il Royal Lodge. L’ex principe dovrebbe trasferirsi in una delle abitazioni ubicate nella tenuta di Sandringham, ma a quanto pare Fergie non lo seguirà. Un insider ha spiegato al Sun: “Sarah pensa ancora che Andrea sia una brava persona e lo sosterrà sempre, ma sa che il suo futuro è lontano da lui”.

Senza scorta

La caduta repentina dall’Olimpo royal, chiamiamolo così, avrebbe sconvolto Sarah, mettendola di fronte ai suoi timori più profondi. Un insider ha rivelato al Sun che l’ex duchessa sarebbe “spaventata” , in particolare, all’idea di dover vivere senza la scorta. Se davvero non seguirà Andrea, infatti, dovrà provvedere da sola alla sua protezione. La situazione dell’ex marito, invece, è un po’ più complicata: Andrea ha perso il diritto alla security pagata dai contribuenti nel 2022. Dopo questa data, però, sarebbero stati la regina Elisabetta e Re Carlo a finanziargli privatamente il servizio di vigilanza. Inoltre il Royal Lodge si trova a Windsor, una tenuta reale, dunque protetta dalla scorta. Al contrario Sandringham, dove l’ex duca dovrebbe traslocare, è una proprietà privata della royal family. Ciò significa che sarà Carlo III a decidere le modalità e il tetto di spesa per la security e Andrea non potrà fare altro che adeguarsi.

Fergie “nel panico”

Stando alle ultime indiscrezioni del Sun Sarah e Andrea starebbero affrontando la sventura in modo apparentemente diverso. I due occuperebbero le due ali opposte del Royal Lodge e trascorrerebbero poco tempo insieme. L’ex principe, infatti, “esce di rado e si aggira per la residenza lamentandosi e borbottando” , ha detto una fonte. Quasi fosse diventato il fantasma di se stesso. Sarah, invece, trascorrerebbe le serate con gli amici e con il suo staff in un bar chiamato “The Doghouse”, dietro alla dimora reale, cercando di “scappare” , almeno per qualche ora, dalla situazione che sta vivendo. “Mentre è lì” , ha proseguito l’insider, “accetta consigli su cosa fare dopo” . L’ex duchessa troverebbe grande conforto soprattutto nel suo team: “Sarah…è nel panico al pensiero di ciò che verrà. Non è un momento positivo per lei. Per fortuna…ha ancora diversi collaboratori che la stimano davvero e lei conta su di loro per avere supporto” . Ci sarebbero, comunque, anche delle brevi parentesi per il confronto con l’ex principe: “Andrea e Sarah conducono vite separate…ma si incontrano piuttosto spesso a pranzo o a cena ed è in questi momenti che parlano del loro futuro” . Le conversazioni tra i due sarebbero “intense” e farebbero emergere tutta la delusione dell’ex duchessa, che non riuscirebbe ad accettare ciò che sta accadendo.

“Sull’orlo di una crisi”

Sarah potrebbe contare anche sull’aiuto delle figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia, che sarebbero “molto preoccupate per lei” e della sorella maggiore Jane, “venuta in visita…dall’Australia per darle supporto morale” , ha detto la fonte del Sun. Ma nulla basterebbe a tranquillizzarla. Secondo l’esperto reale Phil Dampier, citato dal Mirror, Sarah Ferguson sarebbe addirittura “sull’orlo di una crisi di nervi” . Questo stato di ansia, paura, forse rabbia costante sarebbe dovuto al fatto che Sarah si considererebbe, come ha detto ancora l’insider del Sun, “innocente” . Una specie di vittima collaterale dello scandalo Epstein. Un’opinione discutibile per molti. Il biografo Andrew Lownie ha affermato al tabloid che per Fergie, “pesantemente coinvolta” in questa vicenda scabrosa, l’unica possibilità di redimersi, almeno in parte, sarebbe quella di fare “una dichiarazione…in merito al suo legame con [Epstein]” e sostenere sia le vittime dell’uomo, sia le indagini relative agli abusi.

“Forze oscure”

Sarah sarebbe terrorizzata dal futuro che l’attende, dall’ostracismo reale e sociale, ma anche da qualcosa di molto meno definito e decisamente più sinistro che non la riguarderebbe direttamente: “[Fergie] ha paura soprattutto per Andrea” , ha detto l’insider del Sun, “perché sa che lui era al centro dello scandalo Epstein. Ha parlato di ‘forze oscure’ che potrebbero prenderlo di mira” . Impossibile sapere cosa intendesse dire l’ex duchessa, da dove arriverebbe questa presunta minaccia. Potrebbe trattarsi di un timore concreto, oppure essere una paura generata dal momento difficile che Sarah sta attraversando. I mesi a venire non saranno meno duri: secondo l’Express e il Mirror Andrea potrebbe passare il prossimo Natale completamente solo, mentre Sarah penserebbe di accettare l’invito di alcuni amici all’estero.