Macron vuole il riarmo dell'Ue: "Armi atomiche imprescindibili"

Il presidente francese Emmanuel Macron prosegue imperterrito nel suo tentativo di porsi come guida militare dell’Unione. Nel suo discorso sull’Europa alla Sorbona, l’inquilino dell’Eliseo ha dichiarato che l’esercito francese è pronto a schierarsi in prima linea per la difesa del vecchio continente grazie anche all’arma atomica.

“ La Francia dispone dell'arma nucleare quindi della possibilità di dissuasione ”, ha spiegato Macron. “ L'arma nucleare è un elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza che i nostri partner in Europa si aspettano ”. Il leader di Parigi ha aggiunto che l’Ue “ è accerchiata e non è armata a sufficienza ” di fronte alle sfide poste da potenze regionali “ senza scrupoli ” come Cina e Russia. Secondo il presidente francese, è finita l’epoca in cui l’Europa delegava agli Stati Uniti la sua protezione e vi è il rischio concreto che nel giro dei prossimi dieci anni l’Unione si indebolisca progressivamente a causa delle rapide trasformazioni dello scenario internazionale.

“ Dobbiamo essere consapevoli che la nostra Europa può morire e questo dipende unicamente dalle nostre scelte, che devono essere compiute adesso perché è oggi che è in gioco la nostra capacità di garantire la nostra sicurezza e perché le grandi transizioni e le sfide poste dall'intelligenza artificiale, dalla transizione digitale e dall'ambiente sono in gioco ora ”, ha affermato Macron. “ L'attacco contro le democrazie liberali e i nostri valori e contro quello che è il sostrato stesso della civiltà europea si gioca adesso ”.

In particolare, il leader d’Oltralpe si è scagliato contro la Russia, definendola “ un vicino disinibito, diventato aggressivo ”, e ha sottolineato come sia fondamentale per la sicurezza dell’Unione che Mosca non vinca la sua guerra contro Kiev. Macron ha anche invocato un concetto strategico e un’iniziativa di difesa credibile e comune ai 27. Punto cardine di questa evoluzione potrebbe essere la costruzione di uno scudo antimissile, unito a “' una capacità europea di cybersicurezza e di cyberdifesa ” e a una “ preferenza europea nell’acquisto di attrezzature militari ”. Questo sforzo, secondo il presidente francese, dovrebbe essere finanziato con un prestito a livello comunitario.

Nel suo discorso, l’inquilino dell’Eliseo ha fatto anche riferimento alla questione migranti, auspicando un coordinamento e una “vera politica” comune a tutti i Paesi dell’Unione da attuare grazie a un consolidamento dei rapporti con gli Stati di origine e di transito e a alla lotta alla rete di trafficanti di esseri umani.