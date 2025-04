"Un incontro utile". L'Ue soddisfatta della missione della Meloni da Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Il viaggio di Giorgia Meloni a Bruxelles è stato utile. Il presidente del Consiglio italiano ha ottenuto attestati di stima da Donald Trump ma, soprattutto, ha ottenuto dal presidente degli Stati Uniti la promessa di un viaggio a Roma nel breve termine, con possibile vertice Ue. Un risultato che riavvicina l'Europa agli Usa in uno dei momenti più difficili e che è stato riconosciuto anche da Bruxelles, oltre che da altri leader europei. Fonti vicine alla Commissione europea hanno esternato una sensazione positiva per il viaggio del premier italiano da Trump e il clima nelle "stanze del potere" di Bruxelles è favorevole sull'esito del faccia a faccia tra Meloni e Trump.

L'incontro tra i due leader, riferiscono le stesse fonti, viene infatti considerato come " un'occasione utile per creare ulteriori ponti con l'amministrazione americana, nel rispetto dei diversi ruoli ". Concetto ribadito anche dalla stessa premier. Da parte europea " i contatti con l'amministrazione americana continuano a livello tecnico " ma Meloni è stata un ottimo pontiere. La positività che trapela dalle parti dell'Unione europea smonta il disfattismo dei media francesi, indispettiti dal fatto che Giorgia Meloni sia arrivata laddove Emmanuel Macron ha fallito con la sua missione. Le Monde, uno dei principali quotidiani Transalpini ha fatto trapelare che " Meloni non è tuttavia riuscita ad annunciare altro passo avanti che una possibile visita di Donald Trump in Italia per negoziare con l'Unione europea ".

Ma Meloni, come annunciato prima di partire per Washington, e ribadito anche alla Casa Bianca, non era lì in rappresentanza dell'Europa e non era lì per conto di nessuno, se non come rappresentante del suo Paese. E come tale ha agito, ricostruendo il ponte che sembrava essere stato distrutto nei giorni precedenti, come hanno sottolineanto anche da Bruxelles. Una portavoce della Commissione ha anche riferito di una " buona telefonata " intercorsa in queste ore tra Meloni e Ursula von der Leyen, durante la quale il presidente del Consiglio italiano ha informato von der Leyen sull'incontro avuto ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le due leader avevano concordato di mantenersi in contatto nel corso della telefonata avuta prima del viaggio a Washington e fonti dell'esecutivo Ue hanno aggiunto che il colloquio alla Casa Bianca è stato giudicato positivamente a Bruxelles, e in linea con quanto concordato alla vigilia da Meloni e von der Leyen.