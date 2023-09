"Sosteniamo il piano von der Leyen": Meloni incassa l'appoggio di Macron sui migranti

Semaforo verde dalla Francia. Emmanuel Macron ha spiegato che Parigi sosterrà il piano di dieci punti presentato da Ursula von der Leyen per consentire all'Unione europea di affrontare la questione migratoria. " Sosteniamo questo piano e vorremmo metterlo in atto, specialmente con la Tunisia e la Libia ", ha dichiarato il presidente francese parlando della crisi dei migranti nel corso delle dichiarazioni alla stampa dei leader al Vertice EU Med9 a Malta. Per quanto riguarda l'Italia, Macron ha sottolineato l'importanza di mettere in atto una risposta europea unica e di solidarizzare con Roma, alle prese con una vera e propria emergenza.

L'appoggio di Macron

Giorgia Meloni ha dunque incassato l'appoggio di Macron. I due leader si sono incontrati a Malta insieme von der Leyen. Sul tavolo, il dossier migranti e il piano in 10 punti proposto dallo stesso presidente della Commissione Ue a Lampedusa. " Con Macron e von der Leyen abbiamo avuto un proficuo incontro oggi " anche " in vista dell'incontro di Granada ", ha commentato il premier italiano, specificando che il suddetto piano d'azione è un punto di partenza da concretizzare.

A proposito del piano, Macron ha deciso di sostenerlo. " Ringrazio per i 10 punti presentati da Ursula Von der Leyen. Come ricordato dalla presidente Meloni abbiamo avuto una discussione anche con Ursula Von der Leyen e abbiamo proposto ai nostri colleghi di mettere in atto questi dieci punti ", ha detto il capo dell'Eliseo, auspicando che a livello europeo, nei prossimi giorni, sarà possibile " migliorare il nostro funzionamento interno per lavorare insieme sulla questione dell'immigrazione ".

Il piano von der Leyen

Macron ha dichiarato di sperare di poter lavorare insieme, sia alla Meloni che all'intera Ue, per migliorare il partenariato con i Paesi di origine dei migranti, specialmente in Africa, e anche con quelli di transito, ovvero le coste sud del Mediterraneo. Il presidente francese ha fatto riferimento ad un partenariato rispettoso che porti cooperazione tecnica, finanziamenti, e che sia in grado di lottare " in maniera molto concreta contro i trafficanti di esseri umani, che approfittano della miseria " e portano a " a far subire questa pressione migratoria ".

Scendendo nei dettagli, Macron ha parlato del fenomeno definendolo " eccezionale ". "Quella dell'immigrazione - ha affermato - è una situazione eccezionale, specialmente quella che ha toccato Lampedusa. Ci deve essere una risposta europea unica, tutti dobbiamo dare solidarietà all'Italia e ai primi porti di approdo. Riguarda l'Italia, la Spagna e la Grecia ".