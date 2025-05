"Tratteremo l'Iran come Hamas"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha minacciato ieri di fare ai leader dell'Iran ciò che abbiamo «fatto a Hamas a Gaza», 4 giorni dopo l'attacco dei ribelli Houthi yemeniti - alleati deìi Teheran - all'aeroporto di Tel Aviv. «Avverto... i leader iraniani che finanziano, armano e sfruttano l'organizzazione terroristica Houthi: il sistema per procura è finito e l'asse del male è crollato», ha affermato Katz. «Siete direttamente responsabili. Quello che abbiamo fatto a Hezbollah a Beirut, ad Hamas a Gaza, ad Assad a Damasco, lo faremo anche a voi a Teheran», ha aggiunto in un comunicato.

La dichiarazione belligerante arriva mentre Stati Uniti e Iran stanno trattando per un accordo sul nucleare di Teheran e mentre si attende l'esito dei negoziati per la liberazione degli ostaggi a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta cercando di «far saltare in aria» le centrifughe nucleari dell'Iran attraverso un accordo con Teheran, ma si è detto anche pronto a farle esplodere con un attacco, se necessario. L'Iran intanto ha negato ieri un presunto coinvolgimento nel complotto per colpire l'ambasciata israeliana a Londra, che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di sette cittadini iraniani.

La guerra a Gaza sta infiammando tutto il Medioriente, ma anche altri Paesi, dove le proteste pro-palestinesi imperversano.

Decine di persone sono state arrestate alla Columbia University di New York. Il segretario di Stato Marco Rubio ha minacciato i manifestanti: «Riesamineremo i visti. I teppisti pro-Hamas non sono più benvenuti nella nostra grande nazione».