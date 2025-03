Pensioni e assegni previdenziali ad aprile: ecco quando arrivano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mese di aprile 2025 porta con sé una serie di importanti novità per i beneficiari delle prestazioni sociali erogate dall'Inps. Oltre ai consueti accrediti pensionistici, sono previsti pagamenti significativi come quelli dell'Assegno Unico e Universale, dell'Assegno di Inclusione, delle indennità NASpI e Dis-Coll, e del Supporto Formazione e Lavoro. Questi provvedimenti interessano molte famiglie e lavoratori, offrendo un sostegno fondamentale in diversi ambiti. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Pensioni

Nel mese di aprile 2025 i pensionati che ricevono l’accredito tramite Poste Italiane potranno iniziare a riscuotere la pensione a partire dal primo martedì del mese. Il ritiro presso gli uffici postali seguirà un calendario specifico, basato sulla lettera iniziale del cognome. Le pensioni saranno distribuite in giorni diversi: ad esempio, il 1° aprile per i cognomi dalla A alla B, e il 7 aprile per quelli dalla S alla Z. Chi ha scelto di ricevere la pensione tramite conto bancario o in contante (se l’importo è inferiore a 1000 euro) non avrà modifiche nelle modalità di pagamento.

Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico e Universale sarà accreditato tra il 18 e il 20 aprile 2025 per chi già percepisce il beneficio senza modifiche. Per coloro che hanno presentato una nuova richiesta o aggiornato l'Isee, l’accredito avverrà verso la fine del mese. Ad aprile saranno inoltre versati gli arretrati relativi alla rivalutazione Istat (+0,8%), quindi è fondamentale che l’Isee venga aggiornato correttamente per ricevere l’importo giusto e gli arretrati spettanti. Se l’Isee viene aggiornato dopo giugno, non si avrà diritto agli arretrati.

Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione, destinato ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 9.360 euro, verrà erogato in due momenti: entro il 18 aprile per coloro che ricevono la prima erogazione, e il 27 aprile per i beneficiari che già percepiscono l’Adi.

Supporto formazione e lavoro

Il Supporto Formazione e Lavoro è destinato a chi partecipa a percorsi di formazione e politiche attive per il lavoro, sarà erogato in due tranche. Le domande presentate dopo la metà di marzo riceveranno il pagamento dal 15 aprile, mentre per le richieste inviate entro il 15 aprile, il pagamento avverrà il 27 aprile.

Indennità NASpI e Dis-Coll

Le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll saranno erogate entro metà aprile 2025, con date variabili a seconda della tempistica di presentazione della domanda.

Carta Acquisti

A differenza di marzo, il pagamento della Carta Acquisti avverrà regolarmente ad aprile. Gli aventi diritto riceveranno l’accredito di 80 euro, che coprirà i mesi di marzo e aprile.

Come controllare i pagamenti Inps

Tutti i beneficiari delle prestazioni Inps possono verificare la data e l’importo degli accrediti accedendo al proprio Fascicolo

Previdenziale online, utilizzando l’identità digitale (Spid, Cie o Cns). In caso di ritardi o problemi con il pagamento, è possibile contattare l'Inps tramite il Contact Center o recarsi in una delle sue sedi territoriali.