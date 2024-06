Cos'è la Berberina che fa dimagrire e riduce il colesterolo cattivo: 7 benefici

Ascolta ora 00:00 00:00

La tendenza di usare la berberina come integratore per dimagrire è esplosa con Tik Tok.

È un integratore alimentare che permette di perdere peso e regolare i livelli di zucchero nel sangue per contrastare il diabete. Nota come rimedio naturale utilizzato nella medicina cinese antica e ricavato dalle piante di Berberis Vulgaris, Coptis e Curcuma arborea nel trattamento dell’ipoglicemia. In Italia è annoverata tra i fitofarmaci e si presenta sotto forma di integratore dal colore giallo e dal sapore amaro.

Quali sono i benefici della berberina

Ricerche recenti sostengono che può essere preziosa per regolare il metabolismo. Pochi grammi al giorno possono essere utili anche per la salute cardiovascolare e per contrastare l’obesità. Scopriamo insieme quali sono i principali benefici:

1. Aiuta a perdere peso: è in grado di abbassare la concentrazione di lipidi attivando il tessuto adiposo bruno che produce calorie in risposta alle basse temperature. Favorisce la termogenesi e di conseguenza converte il grasso cattivo in grasso buono. È in grado di inibire efficacemente il senso di fame;

2. Rende forte il sistema immunitario: grazie alle sue proprietà antimicrobiche è in grado di regolarizzare la flora batterica buona contrastando l’attacco di virus e batteri cattivi;

3. Contrasta il colesterolo: riduce efficacemente i trigliceridi che accumulandosi sono i responsabili del colesterolo cattivo. Consigliata a chi soffre di ipercolesterolemia associata a patologie endocrine;

4. Previene il diabete: aiuta a ridurre l’assorbimento del glucosio nel sangue. Può essere associata come terapia aggiuntiva ai trattamenti delle alterazioni metaboliche, come il diabete di tipo 2;

5. Azione antiossidante: contrasta e rallenta la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare e dello stress ossidativo per una pelle più giovane, elastica e luminosa;

6. Azione antitumorale: studi scientifici hanno dimostrato che ha un’azione chemio-sensibilizzante. Rende più efficaci le terapie oncologiche. Contribuisce a rallentare ed eliminare le cellule cancerose impedendo loro di proliferare e di attaccare quelle sane;

7. Utile contro la cistite: è consigliata nel trattamento delle infezioni del tratto urinario. Ad essa è riconosciuta un’azione di inibizione di batteri quali Escherichia coli responsabile della cistite.

Quali sono le controindicazioni della berberina

La berberina presenta delle controindicazioni principalmente a livello intestinale perché può provocare effetti indesiderati come dolore e gonfiore addominale, stitichezza, diarrea e nausea.

Quanta berberina è consigliato assumere

Gli esperti consigliano di cominciare ad utilizzarla a piccole dosi per accertarsi che non interagisca in maniera negativa con l’apparato digerente. È sconsigliata soprattutto durante la gravidanza e la fase successiva dell’allattamento.

In particolare nel caso delle donne incinte può causare seri danni al feto.

La berberina può essere assunta con altri farmaci?

Può interagire negativamente con molti farmaci come gli antipertensivi, i sedativi e farmaci per il diabete. Il suo uso e la sua somministrazione devono essere effettuati sotto consiglio di un medico.