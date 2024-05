Palpebre cadenti: quali sono le cause? Ecco 5 rimedi naturali ed esercizi (bastano 30 secondi)

La pelle delle palpebre è molto sottile e delicata, spesso cede sotto l'effetto del tempo o di abitudini poco salutari. A volte, a metterci lo zampino, è la stessa predisposizione genetica e il risultato è uno sguardo stanco e spento.

Prendersene cura è una regola importante, che può migliorare l'aspetto dello sguardo donando freschezza all'intero viso. Non sempre è necessario ricorrere alla chirurgia o ai rimedi estetici più invasivi, il più delle volte la solzione è facile e a portata di mano. A partire da una ginnastica mirata in combinazione con una valida skincare e con abitudin sane e benefiche.

Palpebre cadenti: cause e sintomi

Palpebre cadenti, una condizione nota anche come ptosi palpebrale, coinvolge questa zona degli occhi e il loro aspetto. Si ha un abbassamento della palpebra, superiore o inferiore, una condizione che può essere di tipo congenito (ptosi palpebrale congenita) o subentrare con il trascorrere degli anni e con l'avanzare dell'età (ptosi palpebrale acquisita). L'abbassamento può rimanere fermo nel tempo, senza cambiare, oppure avanzare gradualmente provocando anche una serie di problematiche.

Tra le cause principali vi è un indebolimento della tonicità della palpebra, perché la zona è sottoposta a continuo movimento messo in atto dai muscoli mimici e orbicolari sempre operativi. Seguito dall'invecchiamento e da altri fattori come un'alimentazione sregolata e carente di vitamine, la permanenza prolungata sotto i raggi solari senza le dovute protezioni. Senza dimenticare l'esposizione davanti al monitor del pc, in combinazione con una carente skincare e con le classiche cattive abitudini quali fumo e abuso di alcolici.

La pelle perde tonicità, appare opaca, spenta, e l'occhio risulta schermato dalla cute troppomorbida e visibilmente più stanco. Prendersene cura è necessario, così da rallentare il più possibile questo processo.

Palpebre cadenti, 5 soluzioni

Ecco i cinque rimedi più utili per prendersi cura della cute delle palpebre, migliorandone la tonicità e l'aspetto dello sguardo.

1. Ginnastica mirata

Ginnastica per gli occhi e le palpebre? È possibile e necessaria, bastano delle sessioni semplici di fitness oculare per distendere e tonificare la cute, ottenendo subito un effetto lifting. Tra questi il più facile è quello che si può effettuare davanti al pc, sbattendo ripetutamente le palpebre per trenta secondi, per poi chiudere gli occhi per altri 20 secondi e spalancarli assumendo un'espressione di meraviglia. Ripetendo il tutto per tre volte.

In alternativa si possono chiudere gli occhi per poi appoggiare gli indici sulla parte esterna delle sopracciglia e i pollici sul lato esterno degli zigomi. Aprendo gli occhi si allunga la pelle con l'aiuto delle dita, per poi richiuderli con il supporto di respiri lenti e lunghi. Quindici minuti di esercizio possono risultare molto validi, al pari di un massaggio della parte effettuato con le dita ogni giorno.

2. Rimedi naturali

Prima di ricorrere alla chirurgia è possibile utilizzare una serie di rimedi naturali e facili da mettere in atto, ad esempio risciacquando con acqua fredda il viso e gli occhi. Oppure trattando la parte passandovi sopra dei cubetti di ghiaccio, il freddo tonifica e rende la pelle più elastica. Anche gli impacchi posso giovare, quelli a freddo con il tè verde sono un toccasana. Per non parlare delle fette di patate o di cetriolo da appoggiare sugli occhi per circa venti minuti mentre si è sdraiati. La parte si può trattare con dell'albume applicato con un cotton fioc oppure creando una maschera con fichi neri e limone, ricca di proprietà antiossidanti e di minerali essenziali.

3. Esposizione solare e cura della pelle

Il sole fa bene alle ossa ma non è amico della pelle, per questo l'esposizione deve essere mirata e con il supporto di creme solari protettive specifiche per il contorno occhi. Inoltre una valida skincare quotidiana può migliorare la tonicità del viso e degli occhi, preferendo prodotti utili a ridurre le rughe e che aiutino la micro circolazione. Anche il make up può aiutare, giocando con i colori chiari e scuri si può alleggerire la palpebra. Ad esempio stendendo un ombretto più scuro al di sotto della palpebra, per creare profondità, preferendo i toni più chiaro nell'angolo interno dell'occhio e dove la pelle ha ceduto. Un tocco di illuminante sotto l’arcata sopracciliare potrà completare il tutto.

4. Alimentazione

Una corretta idratazione è di grande aiuto per supportar la salute della pelle, in tandem con un'alimentazione sana ed equilibrata. Ad esempio preferendo alimenti ricchi di proprietà antiossidanti quali kiwi, agrumi, mirtilli, carote, uva, tè verde e papaya che cura la cute danneggiata migliorandone l'elasticità. Via libera ai cibi ricchi di omega-3 perfetti per la salute degli occhi come tonno, salmone, sgombro, sardine, e prodotti prodighi di vitamina A e C e zinco, necessario per il contorno occhi. Limitando i cibi troppo grassi e calorici che tendono ad appesantire il corpo e gli occhi stessi.

5. Abitudini quotidiane

Rivedere le abitudini di tutti i giorni potrebbe migliorare l'aspetto delle palpebre, ad esempio eliminando scelte dannose come il fumo e il consumo eccessivo di alcolici. Seguendo un'alimentazione bilanciata, una valida idratazione e un benefico riposo notturno con l'aiuto di un buon cuscino che possa favorire una posa corretta in favore di un deflusso venoso e linfatico lungo il collo contro un dannoso ristagno.

E se il problema dovesse persistere rivolgetevi al medico di fiducia che potrà consigliarvi i prodotti più adatti e le soluzioni migliori, così da affrontare il tutto nel modo migliore per uno sguardo sano e fresco.

