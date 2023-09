Poi ci penso a settembre…È ora di tornare alla forma fisica ottimale dopo le vacanze

All’approssimarsi della fine delle vacanze in molti di noi scatta il mantra "ci penso a settembre"…e ora magari ci si riscopre in sovrappeso o appesantiti con il senso di colpa a causa di feste, cene ed aperitivi ricchi di cibi processati pieni di zuccheri e grassi, bevande alcoliche, dolci e gelati, tutti alimenti molto calorici. Vediamo come riconquistare il nostro equilibrio e perdere peso.

Iniziare con la disintossicazione

Un breve periodo di "disintossicazione" fa bene per diversi motivi: ridiamo il giusto equilibrio al fegato e all’apparato digerente dopo l‘accumulo di scorie e tossine. Il corpo può riprendere gradualmente il suo peso forma ed evitiamo il senso di stanchezza e depressione tipico del post vacanze.

Infatti l’organismo liberato dalle tossine si sente più leggero e migliora la digestione, può diminuire il gonfiore addominale, abbiamo un maggiore drenaggio dei liquidi, ripristiniamo energia e vitalità e rafforziamo le difese immunitarie. La nostra mente è inoltre più lucida e pelle e capelli appaiono più luminosi e sani.

L'importanza dell'alimentazione

La base da cui partire è un regime alimentare sano: autoregoliamoci subito, diversificando gli alimenti e assumendo frutta e verdura di stagione, proteine magre, cereali integrali e fibre per aumentare il senso di sazietà: è importante mantenere pasti regolari, cercando di ridurre i carboidrati e gli spuntini eccessivi.

Una buona idratazione

Bere molta acqua, almeno due litri al giorno, è un fattore chiave per eliminare le scorie, poiché aiuta a diluire le sostanze nocive e dannose nel corpo e a trasportare solo i nutrienti ai tessuti.

Attività fisica e sonno

L’attività fisica stimola il metabolismo e il buon umore: serve una routine regolare, anche solo una camminata ogni giorno a passo sostenuto per un 30 minuti. Inoltre è importante un sonno di qualità di almeno 7-8 ore a notte che rigenera e riequilibra il metabolismo e le funzioni dell’organismo.

Il team di esperti di Felixofia consiglia

Felixofia propone 4 prodotti naturali per riequilibrare l’organismo e per ritrovare il peso forma: aiutano a disintossicare l’organismo, ad eliminare sostanze indesiderate ed eccesso di liquidi, a contrastare la ritenzione idrica, a inibire l’assorbimento di grassi e carboidrati e a stimolare il metabolismo. Scegli la soluzione di benessere e leggerezza che meglio si adatta ai tuoi bisogni.

DETOX OMNIA - Disintossicante ed epatoprotettore - Sciroppo da 250 ml

Una combinazione di 8 piante che supporta gli organi depurativi e disintossicanti in un'azione sistemica di pulizia dell'organismo. Stimola l'eliminazione di tossine e rifiuti metabolici, è epatoprotettore, protegge contro la sindrome metabolica e aiuta nella dieta dimagrante. Scopri il prodotto.

AMINACTIVA DREN – Depurativo e Drenante - Sciroppo da 250 ml

Combinazione di piante e vitamine, utile per depurare l'organismo, eliminando le sostanze nocive, apportando tutti i benefici di una purificazione. Riduce l'eccesso di liquidi, la ritenzione idrica ed il volume corporeo e remineralizza. È il supporto ideale in una dieta. Scopri il prodotto.

COMEGRAS - Inibisce l’assorbimento di grassi e carboidrati - 20 fiale da 10 ml

Con 7 elementi naturali che degradano i grassi e stimolano il metabolismo degli zuccheri. Aiuta a mantenere la forma fisica, la buona digestione e regola il transito intestinale; elimina la sensazione di pesantezza in caso di cambio o irregolarità di alimentazione. Scopri il prodotto.

AMINACTIVA INTENSIVA - Stimolatore del metabolismo - 30 capsule

Stimola il metabolismo durante il sonno, spingendo l'organismo a bruciare i grassi e a convertirli in energia. Efficace per la perdita o il mantenimento del peso ideale; inoltre, con il suo potere antiossidante protegge il tono muscolare, riduce la flaccidità e contrasta la cellulite. Scopri il prodotto.

