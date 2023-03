Ricche di vitamine e di sali minerali, le mandorle non solo forniscono energia buona, ma contengono anche proteine vegetali e fibre che regolarizzano l'attività intestinale.

Quante sono 30 grammi di mandorle e cosa contengono

30 grammi al giorno, ovvero la dose raccomandata corrispondente a circa 15-20 mandorle, contengono:

- 3,5 grammi di fibre;

- 6 grammi di proteine;

- 14 grammi di cui 9 monoinsaturi di grassi;

- 2,5 grammi di carboidrati;

- 37% della RDI di vitamina E (leggi anche: quali sono i cibi ricchi di vitamina E);

- 32% della RDI di manganese;

- 20% della RDI di magnesio.

Quali sono i benefici delle mandorle

Diverse sono le ricerche che confermano i benefici delle stesse le quali, se mangiate con regolarità, possono diventare un alleato prezioso per la salute. Infatti:

1. Proteggono le cellule dal danno ossidativo

Ciò è possibile in quanto le mandorle sono ricche di antiossidanti, presenti in modo particolare nello strato marrone della pelle. Uno studio ha scoperto che il loro consumo durante i pasti principali ha ridotto notevolmente alcuni marker di danno ossidativo.

2. Tengono a bada la glicemia

Le mandorle, grazie all'alta percentuale di magnesio e al basso contenuto di carboidrati, prevengono l'insorgenza del diabete (leggi anche: frutta secca e diabete) e sono, altresì, un ottimo snack indicato per chi già soffre di questa patologia. Lo stesso magnesio abbassa anche la pressione sanguigna.

3. Riducono il colesterolo cattivo

Alcune ricerche hanno confermato la riduzione del colesterolo (leggi anche: colesterolo alto, quali cibi mangiare) LDL. Un'analisi condotta su 65 persone con prediabete per 16 settimane ha rilevato che una dieta che fornisce il 20% di calorie da mandorle ha abbassato i livelli di colesterolo cattivo in media di 12,4mg/dl.

4. Migliorano la salute del cuore e della pelle

Tali benefici derivano dall'alto contenuto di vitamina E la quale non solo aiuta a mantenere l'elasticità della pelle, ma riduce anche i rischi di malattie cardiache. Il benessere del cuore è assicurato altresì dagli Omega 3.

5. Riducono il senso della fame

Secondo un recente studio, l'alto contenuto di proteine e fibre delle mandorle riduce significativamente il desiderio di mangiare.

6. Aiutano a perdere peso

Poiché contengono molti nutrienti che il corpo fatica a scomporre e a digerire, delle mandorle si assorbe solo il 10-15% delle calorie. Il loro consumo, inoltre, aumenta il metabolismo quindi il loro inserimento in una dieta può favorire la perdita di peso.

Quando mangiare le mandorle e come usarle in cucina

Le mandorle sono un ottimo spezzafame ideale da consumare a metà mattina o a metà pomeriggio. Possono essere usate per preparare torte e biscotti. A tale scopo si utilizza anche la farina di mandorle adatta ai celiaci in quanto priva di glutine. Questa frutta secca, tuttavia, non è indicata a tutti. Si consiglia un consumo moderato per chi è affetto da calcoli renali e biliari. Cautela anche per chi soffre di herpes. Le mandorle, infatti, contengono l'amminoacido arginina in grado di favorire la replicazione del virus.

Altri articoli che potrebbero interessarti