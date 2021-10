Collagene, quali sono gli alimenti che mantengono la pelle giovane

La produzione di collagene da parte del nostro organismo è di fondamentale importanza per il mantenimento ottimale di molti organi e tessuti. Prezioso poiché rende elastica e splendente la pelle, questo elemento rinforza le ossa, i muscoli, le cartilagini, i denti e i capelli.

Esiste una relazione tra alimentazione e produzione di collagene da parte del nostro organismo. Gli esperti di nutrizione, infatti, hanno individuato dei preziosi cibi che consentono di produrre più quantità di questa proteina naturale. Integrandola si garantisce un’azione anti-aging naturale per la cute.

Che cos’è il collagene e a cosa serve

È una proteina strutturale che, col passare del tempo, si riduce. Purtroppo questo processo lento e graduale comincia già a partire dai venti anni. Uno dei responsabili della riduzione della produzione del collagene è legato proprio alla formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Le cause della sua riduzione, però, risiedono anche in alcune abitudini errate come l’eccessivo fumo, l’esposizione ai raggi ultravioletti del sole e il consumo di cibi molto zuccherati.

La pelle in particolare tende ad invecchiare più velocemente rispetto agli altri tessuti connettivi. Ne sono la testimonianza la comparsa delle rughe, la perdita del tono e il colorito spento. Per prevenire questa tendenza possiamo curare l’alimentazione introducendo dei cibi che aiutano a produrre collagene e a mantenere la pelle elastica e giovane più a lungo. Questi, inoltre, garantiscono la giusta idratazione che agisce in profondità.

Quali sono gli alimenti che stimolano il collagene

Quali sono, nel dettaglio, i cibi che aiutano la pelle a rimanere giovane e tonica? Ecco i più ricchi del mondo vegetale:

semi (di chia, di lino e di girasole): apportano fibre e omega 3 che prevengono le infiammazioni cutanee ;

; frutta secca (mandorle, noci, nocciole, anacardi, pistacchi): fonte di minerali, contengono una proteina chiamata lisina presente nella struttura del collagene. Quest’ultima aiuta a stimolarne la sua produzione;

presente nella struttura del collagene. Quest’ultima aiuta a stimolarne la sua produzione; peperoni rossi: rallentano l’invecchiamento cutaneo grazie alla vitamina C di cui sono ricchi. Contengono anche antiossidanti che proteggono l’epidermide dai raggi ultravioletti del sole e dall’inquinamento atmosferico, responsabile dell’opacità cutanea;

di cui sono ricchi. Contengono anche antiossidanti che proteggono l’epidermide dai raggi ultravioletti del sole e dall’inquinamento atmosferico, responsabile dell’opacità cutanea; melograno: svolge un’azione antinfiammatoria grazie ad una sostanza chiamata punicalagina;

spinaci: fonte preziosa si magnesio, ferro, luteina che mantengono idratata la pelle;

che mantengono idratata la pelle; carote: il loro betacarotene associato alla vitamina E protegge l’epidermide dai danni legati all’esposizione al sole;

associato alla vitamina E protegge l’epidermide dai danni legati all’esposizione al sole; papaya: il suo contenuto di minerali e vitamine A, B, C, E e K aiutano a prevenire la formazione delle rughe precoci;

A, B, C, E e K aiutano a prevenire la formazione delle rughe precoci; patate dolci: apportano all’organismo una preziosa quantità di selenio dall’azione antiossidante;

dall’azione antiossidante; frutti rossi: in particolare i mirtilli contengono l’acido silicico che contribuisce a donare maggiore elasticità;

che contribuisce a donare maggiore elasticità; uva: ricca di microelementi e minerali che agiscono in profondità idratando la pelle e minimizzando le prime rughe e rughette;

che agiscono in profondità idratando la pelle e minimizzando le prime rughe e rughette; curcuma: dalla potente azione antinfiammatoria previene il foto invecchiamento della pelle dovuto all’esposizione ai dannosi raggi UV. Previene anche le lesioni cutanee.

Anche alcune tipologie di carne e pesce possono aiutare allo stesso scopo, ovvero: