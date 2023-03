The Last of Us 2: cosa sappiamo sulla seconda stagione

Dopo il grande successo di pubblico e di critica, è arrivata la notizia ufficiale: la seconda stagione di The Last of Us si farà. Infatti, il 27 gennaio la rete via cavo americana HBO, ha confermato che verrà realizzata la seconda stagione della serie marcata HBO basata sul celebre videogame Naughty Dog. La notizia, peraltro, è arrivata davvero in tempi record dal momento che la prima stagione era stata rilasciata il 15 gennaio 2023 negli Stati Uniti ed il giorno dopo, il 16 gennaio, in Italia su Sky Atlantic.

D’altronde, l’arrivo di una seconda stagione non parrebbe essere un fulmine a ciel sereno dal momento che, se la serie, ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, creatore del gioco, aspira a completare la storia raccontata così come nel gioco, avrà bisogno di almeno un'altra stagione per farlo.

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO e capo della HBO Drama Serie e film, ha dichiarato: “Craig e Neil, insieme al produttore esecutivo Carolyn Strauss e al resto dei nostri fenomenali cast e troupe, hanno definito un genere con la magistrale stagione di debutto di The Last of Us. Dopo il successo di questa indimenticabile prima stagione, non vedo l’ora di vedere questa squadra superare sé stessa con la stagione 2.” Ed effettivamente se pensiamo ai risultati che ha ottenuto la serie, in pochissimo tempo, non poteva essere compiuta scelta diversa. Infatti, Il primo episodio ha registrato circa 4,7 milioni di spettatori, con il secondo episodio che è balzato a 5,7; costituendo così il più grande salto in avanti di pubblico tra prima e seconda settimana nella storia di HBO.

Il cast

The Last of Us vede i protagonisti Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, impegnati in un viaggio attraverso un’America devastata dalla diffusione di un fungo che trasforma le persone in mostri aggressivi. Il cast di The Last of Us 2 dipenderà in gran parte da chi sopravviverà all'epidemia di Cordyceps: oltre a Pedro Pascal e a Bella Ramsey, nella prossima stagione torneranno quasi sicuramente anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, gli interpreti di Tommy e Maria.

Nonostante circolassero le voci di un ipotetico abbandono di Bella Ramsey, nei panni di Ellie, è stato confermato che nella seconda stagione ci sarà. La parte 2 del videogioco, infatti, compie un salto temporale di 5 anni in avanti ed alcuni fan si sono chiesti in che modo la serie avrebbe potuto invecchiare il personaggio di Ellie. Gli ideatori, però, hanno subito messo in chiaro le cose, spiegando che non vi sarà nessun cambiamento per il ruolo della protagonista. Il personaggio di Ellie ha 17 anni nella prima stagione e nel primo gioco di The Last of Us, e dopo il passaggio temporale al secondo gioco, The Last of Us Part II, il suo personaggio ha 19 anni. Ramsey ha attualmente 19 anni, quindi non sarebbe di certo un problema. Per quanto riguarda il personaggio di Joel, invece, naturalmente sarà presente nel cast della seconda stagione, però resta da capire per quanto tempo, dati gli avvenimenti che lo coinvolgeranno nella seconda parte del video gioco

Il sequel, prevederà sicuramente l’ingresso di new entry nel cast; primo tra tutti, il personaggio di Dina, che instaurerà un rapporto speciale con Ellie. La stessa Bella Ramsey, infatti, ha dichiarato a GQ di volere esplorare il rapporto tra lei e Dina, anche se nulla si sa su chi potrebbe interpretare questo nuovo personaggio.

Alcuni attori che hanno prestato le loro voci e i loro volti per il videogioco potrebbero essere coinvolti anche nella serie. Come ad esempio Laura Bailey (che nel videogioco interpreta Abby) e che, dopo averla vista in un cameo nel finale di stagione, potrebbe tornare nei panni di un altro personaggio. Proprio Abby, come sanno i fan del videogame, è un personaggio molto importante in The Last of Us: Part II quindi sicuramente la vedremo nei nuovi episodi. Secondo alcuni fan, l’attrice che interpreterà Abby, in The Last of Us 2, potrebbe essere Shannon Berry, già vista nella serie tv The Wilds di Prime Video, anche se, per adesso, non è arrivata alcuna conferma da HBO. Neil Druckmann ha, però, da poco iniziato a seguire l'attrice su Instagram, elemento che confermerebbe la teoria dei fan.

Inoltre, nella seconda stagione ci saranno sicuramente i personaggi di Lev e Yaya, i giovani fratelli scacciati dai Serafiti, un culto religioso primitivo. Anche in questo caso, chi vestirà i loro panni deve essere ancora scritturato.

Chi non ci sarà

Come detto, il cast di The Last of Us 2, dipenderà in grand parte da coloro che riusciranno a sopravvivere alla pandemia da Cordyceps. Per quanto riguarda le assenze della seconda stagione, possiamo solo presumere chi non ci sarà poiché morto nel corso della prima.

Se non avete visto la prima stagione, attenzione agli spoiler.

Possiamo quindi immaginare che Anna Torv non tornerà perché il suo personaggio, Tess, è morto nel secondo episodio della prima stagione. Così come, nel primo episodio, Sarah, interpretata da Nico Parker. Gli altri assenti sarebbero quindi anche, Nana (Wendy Gorling), Robert (Brendan Fletcher) e Lee (Max Montesi). Inoltre, nel terzo episodio, abbiamo salutato Bill e Frank (Nick Offerman e Murray Bartlett). Ovviamente, nulla impedirà a questi personaggi di ritornare nella serie attraverso i flashback.

Anticipazioni

Il secondo videogioco di The Last of Us, è stato rilasciato per la Playstation 4 nel 2020, proprio sette anni dopo il debutto del gioco originale. Nel sequel del videogioco, viene ampliata la storia di Joel ed Ellie ed inoltre, ci sono più flashback, scene d’azione e molti più personaggi. Infatti, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato a GQ UK che la seconda stagione non riuscirà ad includere tutte le storie del secondo volume del videogioco: "Coprirà più di una stagione", ha detto Druckmann a GQ.

Inoltre, dopo le lamentele dei fan fedeli al videogioco che hanno notato che, negli ultimi episodi della prima stagione, non ci fossero molte sequenze d’azione e pochi infetti, gli ideatori hanno rassicurato i fan. I due hanno spiegato che, seppure si tratti di una serie e non di un videogioco: "La serie la devi guardare, non la devi giocare", ha detto Mazin, nella prossima stagione ci saranno "molti più infetti e forse di tipi diversi". Infatti, oltre ai clicker e ai bloater, troveremo delle creature che i giocatori conoscono molto bene come gli shambler, mostri ricoperti di spore piene di pus.

Quando uscirà

Nulla si sa nulla ancora circa la data di uscita della seconda stagione di The Last of Us. Pedro Pascal, però, a fine febbraio ha dichiarato a Collider che, probabilmente, le riprese dei nuovi episodi potrebbero iniziare già entro la fine dell’anno. Pertanto, tenendo conto del lungo processo di post-produzione, potremmo ipotizzare di vedere la serie nel corso del 2025. Anche se, per i più fiduciosi, potremmo aspettarci la seconda stagione di The Last of Us già nel 2024. Non ci resta altro che attendere.