I film (da paura) per Halloween

È una ricorrenza di origine celtica ma nel corso del ventesimo secolo – soprattutto in America – ha perso le sue radici storiche per diventare una festa tipicamente commerciale. Halloween si festeggia tra la notte del 31 ottobre e il primo giorno del mese di novembre. La simbologia più particolare è legata alla morte e all’occulto. La leggenda invece narra che, durante la vigilia di Ognissanti, si assottiglia il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, e le anime inquiete dei cari defunti possono camminare indisturbati in mezzo a noi. Su questa leggenda si sono ricamate molte storie che hanno animato film, serie tv e libri. Una narrazione che ha abbracciato più generi e più medium, tanto da imprimere nell’immaginario di tutti il fascino di questa ricorrenza pagana.

Oltre a feste in maschera (dove sarà possibile farlo) e oltre al classico "dolcetto o scherzetto", Halloween può essere festeggiato anche in maniera diversa. Una maratona di film a tema, ad esempio, è l’alternativa giusta. Per l’occasione abbiamo selezionato 8 cult della cinematografia horror e una serie tv nuova di zecca, in onda su Sky e NowTv proprio il 31 ottobre, da gustare durante la notte delle streghe.

La morte ti fa bella

Non è una pellicola propriamente di genere horror ma si avvicina di molto. È una commedia dai toni dark con battute di stile e graffianti. Datato 1992 e diretto dal celebre Robert Zemeckis – fautore del successo di Ritorno al futuro – il film ha riunito sotto lo stesso tetto Bruce Willis Meryl Streep, Goldie Hawn e una fantastica Isabella Rossellini. Di grande successo tra il pubblico, replicato più volte sulle rete Mediaset, vincitore di un premio Oscar nel 1993 nella categoria Miglior Effetti Speciali, La Morte ti fa bella è riconosciuto come uno tra i film più apprezzati degli anni ’90 per sagacità e freschezza. Al centro della vicenda una storia bizzarra su una donna che non vuole sottostare alle leggi del tempo. Beve un elisir di lunga vita che le dona la giovinezza perduta. Quel patto con il diavolo, però, ha uno scotto da pagare. Il film oggi è disponibile a noleggio su Amazon Prime Video.

IT

Ispirato al celebre romanzo di Stephen King, il film diretto dal giovanissimo Andy Muschietti è stato un vero e proprio fenomeno per la cinematografia horror. Uno dei pochi film che ha unito pubblico e critica. Diviso in due capitoli per la vastità del testo di riferimento, prodotti tra il 2017 e il 2019, IT ha incassato solo in nord America la cifra record di 700 milioni di dollari, superando il primato de Il Sesto Senso. La storia è molto vicina al romanzo e racconta le avventure di un gruppo di amici in diverse fasce di età alle prese con un’entità malvagia che si presenta nelle vesti di un diabolico pagliaccio. Con un cast all star, questa versione di IT non è la prima rappresentazione a immagini del libro di Stephen King. Già nel 1990 è stata prodotta una miniserie tv, che qui in Italia è arrivata in versione ridotta (e censurata) su Canale 5. Disponibile a noleggio su Amazon Prime Video.

Dracula

Liberamente ispirato al romanzo di Bram Stoker, pubblicato per la prima volta nel 1897 e diventato poi un grande classico della letteratura gotica, il film di Francis Ford Coppola è considerato un grande esempio per la filmografia horror di inizio anni ’90. Il conte Vlad che solca terre e mari per ritrovare la sua amata è interpretato da Gary Oldman. Wynona Rider è Mina Murray e Anthony Hopkins è Van Helsing, l’esperto di occultismo. Nel cast anche Keanu Reeves e Monica Bellucci nelle vesti di una delle mogli di Dracula. Un film teso, asfissiante ma di rara bellezza che conserva lo spirito del romanzo di Stoker. È stato un grande successo di pubblico, incassando 251 milioni di dollari a fronte dei 40 mila che sono stati investiti. Dracula è disponibile per gli abbonati di Netflix.

Profondo Rosso

In Italia ci sono tanti registi che sono diventati maestri dell’horror conosciuti a livello mondiale. Insieme a Lucio Fulci c’è anche Dario Argento che, tra gli anni ’70 e ’90, ha fatto brillare il genere dentro e fuori il grande schermo. Profondo Rosso, film del 1975 e disponibile a noleggio sul catalogo di Amazon Prime, è stato uno dei suoi più grandi successi di critica e pubblico. In una miscela perfetta di slasher e thriller psicologico, Dario Argento confeziona un horror a regola d’arte. C’è il mistero, le scene truculente e sanguinolente e una storia di grande impatto che trascina il pubblico in un vortice di emozioni. Il successo è dovuto anche ai terrificanti effetti speciali di Carlo Rambaldi e alla musica del Goblin che ha curato il tema principale del film. Nel cast anche Daria Nicolodi, compagna storica del regista e madre di Asia Argento.

Halloween – la notte delle streghe

La festa di Halloween non sarebbe tale senza il film di John Carpenter del 1978 che, all’epoca, ha lanciato come attrice la celebre Jamie Lee Curtis. Un successo così grande che al "primo" Halloween – su Amazon Prime Video a noleggio - sono succeduti 7 sequel, 2 remake e 2 newequel di cui l’ultimo è arrivato nelle sale italiane il 21 ottobre del 2021. La formula del successo è molto semplice. In una cittadina americana, un diabolico serial killer che è fuggito da un ospedale psichiatrico, torna nella sua casa Natale in cerca di vendetta. E sfoga la sua rabbia su tutti gli abitanti di Haddonfield durante la notte di Ognissanti.

Il mistero di Sleepy Hollow

Diretto da Tim Burton nel 1999 e con un cast di grandi stelle tra cui spiccano Johnny Depp e Cristina Ricci, il film è ispirato al racconto di Washington Irvin adatto anche dalla Disney in un celebre lungometraggio animato. Il Mistero di Sleepy Hollow, oggi disponibile su Netflix, è considerato dai fan del regista e dalla critica come uno dei film più riusciti di Burton, capace di sposare tutta la poetica dark del papà di Edward Mani di Forbice. Ambientato nel 1799 nel cuore più buio e desolato dell’America, Icabod Crane, giovane agente di polizia, si trova a compiere un viaggio nella città di Sleepy Hollow per risolvere un misterioso omicidio. Le indagini porteranno a indagare su un cavaliere senza testa e su una strega assetata di vendetta. Del film è stato girato anche un adattamento moderno sotto forma di una serie tv in onda negli States dal 2013 al 2017.

Il corvo

Basato sul fumetto di James O’Barr, il film ha rappresentato il canto del cigno per Brandon Lee. L’attore, infatti, durante le riprese è stato ferito accidentalmente sul set da un colpo di arma da fuoco. È morto poi in ospedale durante un intervento chirurgico. Le riprese sono state ultimate con una controfigura e alcuni effetti digitali. É stato un successo ma Il Corvo è stato definito un film maledetto. Resta una pellicola carica di pathos e una storia di amore e vendetta unica nel suo genere. Al primo film, prodotto nel 1994, sono succeduti altri due capitoli – con storie e protagonisti diversi – che non hanno avuto però lo stesso impatto. Nella sola prima settimana di programmazione, Il Corvo ha incassato 12 milioni di dollari. Oggi è disponibile sul catalogo di Netflix.

Saw, l’enigmista

Il genere horror a inizio anni 2000 ha trovato un nuovo franchise di enorme successo. Infatti di Saw, l’enigmista, tra il 2004 e il 2017, sono stati realizzati ben 9 sequel, tra cui uno di questi è stato girato anche con la tecnica del 3D. Il film che oggi è disponibile su Netflix si è imposto per la sua eccessiva violenza e perché capace di stupire ogni volta i suoi fan. Saw ruota attorno a un astuto ed efferato killer – che ha una grave forma di tumore al cervello – il quale rapisce le sue vittime e li costringe a superare delle provi crudele e pericolose per vedere se sono degni di continuare a vivere una vita che hanno sempre disprezzato. Il primo e il secondo film sono i più riusciti. Gli altri sono pessime caricature.

The Victim

Per gli abbonati a Sky e NowTv c’è una serie tv da non perdere che debutta in Italia proprio venerdì 31 ottobre. Si tratta di The Victim, un thriller poliziesco di alto profilo che è stato prodotto dall’inglese BBC. Con Kelly McDonald, celebre per il suo ruolo in Trainspotting, e John Hannah, visto nella serie tv dedicata al mito di Spartacus, la miniserie racconta la vicenda umana di una madre che non si rassegna alla morte del figlio, ucciso da un coetaneo 14 anni prima e già uscito di prigione in quanto minorenne all’epoca dei fatti. Un video che è stato postato online rimescola le carte in tavola, costringendo la polizia a indagare di nuovo sul caso. Un abile gioco di verità e bugie per una storia coesa e molto accattivante. Durante la notte di Halloween saranno disponibili i primi due episodi.