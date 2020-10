Domenica In, gaffe di Mara Venier: "Siete carini insieme". Ma lui è sposato

Mara Venier ha colpito ancora. L'ultima puntata di Domenica In era scivolata via senza inconvenienti e siparietti, ma proprio nel finale qualcosa è andato storto. È bastato un commento malizioso all'indirizzo della coppia di cantanti ospiti in studio, Ana Mena e Rocco Hunt, a suscitare l'imbarazzo generale tanto da costringere l'artista a stoppare l'esibizione e chiarire.

La domenica di Rai Uno ha visto susseguirsi negli studi dedicati a Fabrizio Frizzi ospiti come Alessandro Gassmann, Giovanna Mezzogiorno e alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nel finale c'è stato spazio anche per la musica con l'ospitata del cantante partenopeo Rocco Hunt, che per l'occasione si è presentato in studio con la collega Ana Mena. La coppia, infatti, ha sfornato una delle hit estive - "A un passo dalla luna" - che hanno fatto ballare milioni di persone negli ultimi mesi. Ed è qui che Mara Venier è scivolata in un'autentica gaffe.

La conduttrice ha chiesto a Rocco Hunt di raccontare com'è nata la collaborazione con l'artista spagnola: " Ci siamo beccati a una festa a Milano lo scorso Natale, prima del lockdown, e scherzando ci siamo detti facciamo un brano insieme e è nato 'A un passo dalla luna' ". La Venier ha chiamato così in studio Ana Mena che, dopo i saluti di rito, ha invitato Hunt a esibirsi sulle note della loro hit estiva. La musica era già partita quando Mara Venier si è lasciata sfuggire: " Come sono carini insieme ". La conduttrice, che non è nuova a scivoloni televisivi e social, non è riuscita a trattenersi, costringendo gli ospiti a intervenire.