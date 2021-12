"Profondo esaurimento...". Dove si trova Charlene di Monaco

Le condizioni di salute della principessa continuano a preoccupare. Charlene di Monaco non è rientrata nel Principato neppure per le festività natalizie. La 43enne rimane ricoverata in Svizzera nella clinica di lusso Kusnacht Practice, specializzata nella cura delle dipendenze, che sorge sulle rive del lago di Zurigo.

Con un comunicato ufficiale diramato pochi giorni prima di Natale, da Corte hanno parlato di miglioramenti positivi: " La convalescenza della Principessa Charlène prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante ". Ma nonostante ciò Charlene non farà ritorno a casa: " La sua guarigione richiederà ancora qualche mese ". Per questo Alberto e i figli si sono recati in Svizzera per fare visita a Charlene nei giorni delle festività natalizie.

Il motivo per il quale Charlene sia stata ricoverata in Svizzera rimane, però, ancora un mistero. Nei giorni scorsi il principe Alberto ha parlato di un grave e " profondo esaurimento fisico ed emotivo " di sua moglie. Una condizione che si sarebbe scatenata in seguito ai lunghi mesi di malattia per l'infezione all'orecchio contratta in Sudafrica. Secondo i tabloid francesi, però, dietro al suo malessere ci sarebbe in realtà una dipendenza - da alcol o da farmaci - o addirittura un disturbo alimentare nascosto da tempo.

Secondo quanto riportato da Dagospia, l'allarme sui problemi di tipo alimentare di cui soffrirebbe la principessa sarebbe stato lanciato dai suoi amici tempo fa: " Per sei mesi non ha assunto cibo solido, si alimentava con una cannuccia e ha perso metà del suo peso ". E le foto dello scorso anno scattate proprio durante le festività, in cui appariva scavata e con la testa semi rasata, confermerebbero l'indiscrezione. La lontananza di Charlene dal Principato, però, starebbe iniziando a pesare seriamente non solo ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella, ma soprattutto alla famiglia reale. Tanto che sarebbe previsto un piano per "sostituirla".

Nonostante le smentite ufficiali arrivate per bocca del principe Alberto e anche della principessa su una presunta crisi matrimoniale, la lunga assenza di Charlene non sarebbe più tollerata a Corte. Per questo nel Principato si parla già di un piano per sostituirla in caso di divorzio o prolungamento del ricovero in clinica. Nessuna nuova moglie per Alberto, almeno per ora, ma l'entrata in scena delle zie Carolina o Stefania a prendersi cura dei bambini. Spetterebbe a loro, secondo le indiscrezioni, assumere il ruolo temporaneo di madri per i gemelli.