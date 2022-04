"Charlene non è più a Monaco". E il Palazzo trema

Non è un bel periodo per il principe Alberto. Il Principato è scosso da un presunto complotto finanziario che avrebbe come obiettivo la destabilizzazione del potere dei Grimaldi e la principessa Charlene, che non si mostra in pubblico da mesi e sulle cui condizioni di salute vige il più stretto riserbo, sarebbe fuggita di nuovo verso una località ignota. Per i tabloid il matrimonio tra Alberto e Charlene sarebbe ormai agli sgoccioli.

Come in un film già visto

La principessa Charlene non si troverebbe più a Monaco. Sarebbe partita di nuovo, lo scorso 21 marzo, abbandonando il Principato. Non è un dejà vu, benché lo sembri. Il primo, breve ritorno a casa, infatti, risale all’8 novembre 2021. Solo pochi giorni più tardi Sua Altezza Serenissima si recò in una clinica svizzera per completare le cure conseguenti all’infezione otorinolaringoiatrica che l’aveva costretta a subire 4 operazioni. In quel frangente i pettegolezzi non lasciarono scampo ai Grimaldi. Un insider rivelò a Voici che la principessa si trovava in “un luogo calmo e tranquillo, lontano dalla negatività del Palazzo” , poiché “…ha retto una settimana a Monaco, ma ogni volta che mette piede nella Rocca subisce pressioni…” . La fonte parlò di un clima “tossico” a corte, una situazione insostenibile per Charlene, seppure mai dimostrata.

Ora si sarebbe ripetuto lo stesso copione, come in un film già visto. C’è anche un altro punto in comune tra l’allontanamento del novembre 2021 e quello del 21 marzo 2022: nei due brevissimi periodi trascorsi nel Principato Charlene sarebbe rimasta a debita distanza da Palazzo Grimaldi, alimentando la fiamma delle polemiche. Lo scorso novembre la cognata Chantell Wittstock disse che la principessa abitava in un appartamento a 300 metri circa dalla residenza reale, sopra una cioccolateria e precisò: “Non sappiamo ancora cosa farà. Probabilmente farà la pendolare tra l’appartamento e il Palazzo…”.

Dopo il ritorno del 12 marzo 2022, invece, la principessa si sarebbe sistemata a Roc Agel, la residenza estiva dei Grimaldi, ma il motivo sarebbe sempre lo stesso: un ambiente di corte ostile. A tal proposito sempre Voici svelò un drammatico retroscena: “La convalescenza ha fatto prendere a [Charlene] consapevolezza che non vuole più tornare alla sua vecchia vita…si sente ormai abbastanza forte da imporre le proprie scelte e, così, ha posto una condizione: non vivere più a Palazzo, teatro di troppe delusioni”. Così la principessa Charlene avrebbe fatto una proposta ad Alberto II: la rinuncia al divorzio in cambio di una vita tranquilla proprio a Roc Agel. Ma ancora una volta le carte sono state rimescolate e ci troviamo di fronte a un nuovo mistero.

Charlene è in Corsica?

La principessa sarebbe molto stanca, dimagrita, provata dalla malattia e avrebbe bisogno di riposo assoluto. Sarebbe ormai nella fase della convalescenza, ma ci vorrà del tempo perché possa riprendere i suoi impegni. Su questo punto il Palazzo è stato sempre chiaro. Non ci sarebbe nessun enigma, nessuna crisi coniugale. Eppure, come riporta La Repubblica, Charlene avrebbe preso un aereo da Nizza e sarebbe volata verso una destinazione ignota. Si ipotizza la Corsica, ma non ci sono certezze. Perché Sua Altezza Serenissima sarebbe andata via di nuovo? Alla fine di marzo 2022 una donna sconosciuta era stata paparazzata proprio aeroporto di Nizza, mentre saliva su un aereo diretto in Svizzera. I giornali pensarono potesse trattarsi di Charlene che andava a fare una visita di controllo nella clinica di Kusnacht Practice, in cui aveva trascorso diverse settimane.