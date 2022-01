Charlene resta in clinica: ma spunta il figlio segreto del principe Alberto

La principessa Charlene è ancora nella clinica Kusnacht Practice in Svizzera, ma Palazzo Grimaldi fa sapere che la sua degenza prosegue in maniera “incoraggiante” e aggiunge: “Per la completa guarigione ci vorrà ancora qualche mese”. Una buona notizia, perché sembra che la lontananza della principessa dalla sua famiglia e dai suoi doveri avrà presto una fine. Intanto i piccoli Jacques e Gabriella sono riusciti a far visita alla mamma prima di Natale, portandole regali e disegni. Il principe Alberto, invece, si ritrova a fronteggiare un nuovo scandalo che rischia di minare il suo rapporto con la moglie.

Una luce in fondo al tunnel?

Lo scorso 8 novembre la principessa Charlene è tornata nel Principato di Monaco dopo 8 mesi trascorsi in Sudafrica. A bloccarla lontano dalla famiglia e dal suo ruolo istituzionale sarebbe stata un’infezione otorinolaringoiatrica. Almeno secondo la versione ufficiale. In questi mesi i tabloid hanno ipotizzato che la principessa possa aver avuto un crollo emotivo a causa di una presunta dipendenza da farmaci, in particolare sonniferi. Non è chiaro se questo problema sia una diretta conseguenza della malattia e degli interventi subiti in Sudafrica. La stampa ha anche parlato di un rapporto conflittuale tra Charlene e la principessa Caroline e di un clima “tossico” a corte.

Tutto questo senza mai abbandonare l’ipotesi di una separazione dal principe Alberto. Nelle settimane di ricovero la principessa non è rimasta in silenzio, ma ha continuato a promuovere la sua fondazione sui social. La sua nuova routine in Svizzera, però, è stata piacevolmente interrotta dalla visita dei figli poco prima di Natale. Jacques e Gabriella hanno potuto riabbracciare la loro mamma dopo più di un mese di lontananza e le avrebbero portato dei regali, delle foto e dei disegni, fa sapere il sito Royal Central. Inoltre il magazine Ici Paris, citato da LeGossip.net, sostiene che il principe Alberto si sarebbe trasferito in una casa presa in affitto vicino alla clinica, in modo da consentire ai bambini di vedere più spesso la madre.

A quanto pare Jaques e Gabriella non seguirebbero neanche più le lezioni all’istituto cattolico François d’Assise-Nicolas Barré. Alberto di Monaco ha scelto per loro l’homeschooling, ovvero un’educazione impartita a Palazzo. Il principe ha motivato così la scelta a Paris Match: “Manca loro la madre” e ha proseguito: “La sostengono nella sua convalescenza mandandole tanto affetto. Ciò che rende le cose più facili è che Jacques e Gabriella ora vengono educati a palazzo”. Una decisione dettata dalla situazione di Charlene? Forse le lezioni private sono una conseguenza del presunto trasferimento e renderebbero i bimbi più liberi di incontrare la madre? Il nuovo comunicato di Palazzo Grimaldi, poi, assicura che la principessa potrà ristabilirsi completamente entro qualche mese. Finalmente una luce in fondo al tunnel? Il calvario di Sua Altezza Serenissima sta per finire? Forse sì, ma all’orizzonte si profilano già altre nuvole oscure.

Un altro figlio per Alberto?