La rottura tra Belen e Stefano? "Spunta un segreto inconfessabile"

In attesa che i due protagonisti, o anche solo uno, parlino, la storia finita (o presunta tale) tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è destinata a diventare la soap opera dell'estate alle porte. Sembra ormai assodato che i due si siano lasciati ma i motivi e le modalità sono tutt'ora avvolte nel mistero. Tra i pochi dati certi c'è la distanza fisica che li separa, trovandosi uno a Napoli e l'altra a Milano, ufficialmente per motivi di lavoro. Il settimanale Novella 2000, però, ha svelato alcuni retroscena inediti sulla coppia, che coinvolgono i loro familiari e che potrebbero essere un elemento in più per capire cosa stia succedendo in quella che, fino a poche settimane fa, era una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo.

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e la showgirl è durato meno di un anno. Sono stati lontani per 4 anni, poi l'amore mai del tutto sfiorito e il bene del piccolo Santiago li hanno fatti riavvicinare in quello che sembrava ormai un rapporto solido. L'estate trascorsa in solitudine in Spagna, lontani da tutti per ritrovare l'equilibro familiare, le foto e le dediche d'amore che si susseguivano sui social e quelle tante dichiarazioni rilasciate ai giornali. Ad aprile, Belen aveva dichiarato di pensare al secondo figlio con suo marito e sembrava uno scenario possibile per coppia, che in apparenza stava sfruttando l'occasione della quarantena per rafforzare ulteriormente il legame. Eppure qualcosa sembra essere andato storto. Prima c'è stata una violenta litigata tra Stefano e Belen Rodriguez, sentita da tutti i condomini del palazzo. Pochi giorni dopo, De Martino ha lasciato Milano per tornare a Napoli, forse per prendersi un periodo di pausa da Belen approfittando della necessità di trasferirsi nella città campana per registrare le nuove puntate del suo programma.

Da quel momento, però, la situazione è precipitata. La showgirl ha tolto la fede nuziale, le interazioni social tra i due sono sparite e le voci di un allontanamento hanno iniziato a girare negli ambienti milanesi. Il settimanale Chi ha rilanciato le voci, Belen le ha confermate e Stefano ha preferito il silenzio, rotto solo per lanciare una frecciata a sua moglie via social. Belen Rodriguez è stata fotografata dal magazine di Alfonso Signorini in compagnia di Mattia Ferrari, un amico molto speciale per la showgirl ma, soprattutto, Andrea Iannone è stato fotografato mentre entrava nello stesso ristorante dell'argentina. Fonti vicine all'ex ballerino, invece, al settimanale Oggi hanno parlato dell'indole di De Martino di "concedersi avventure" , alla quale consegue quella di Belen di controllare il marito, che sarebbe alla base dell'allontanamento.