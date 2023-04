Antonino, il terzo Gf Vip, le polemiche. Bruganelli a ruota libera: "Mi pagano per dire quello che penso"

Sette mesi, centonovantisette giorni, quarantadue dirette. Senza considerare le ore trascorse a guardare il daytime. L'ultimo Grande fratello vip - che ha visto trionfare Nikita Pelizon - è stato un tour de force per tutti compresa Sonia Bruganelli che, nella finale del reality, ha ironizzato sulla stagione appena conclusasi indossando una stola con la scritta "Pensati libera", come quella sfoggiata dalla Ferragni a Sanremo. Una boutade che qualcuno ha voluto interpretare come un "addio" ad Alfonso Signorini e al Gf Vip. Ma in realtà nulla è ancora stato scritto a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dalla Bruganelli nell'intervista rilasciata a Leggo: " Non dipende solo da me ".

Il bilancio della stagione per Sonia Bruganelli è più che positivo e, guardandosi indietro, l'opinionista non ha niente da recriminare. " Pentita di qualcosa? Assolutamente no. Ho detto sempre la mia, senza nascondermi. E nessuno deve offendersi, perché in quei momenti io ho parlato a dei concorrenti non a delle persone", ha dichiarato la Bruganelli, che ha proseguito: "Con Giaele e Micol sono stata poco dolce. Lo stesso con Edoardo, che è stato un manipolatore ma ce l'avevo con il giocatore e non con la persona. È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo ".

Il "preferito" e il futuro al Gf Vip