"Io vergine? Il mio ex ragazzo...". L'ex suor Cristina senza freni all'Isola dei famosi

È una Cristina Scuccia senza filtri quella che il pubblico sta vedendo all'Isola dei famosi. In Honduras l'ex suor Cristina sta mostrando un lato di sé che fino ad ora era rimasto nascosto dalla tonaca, che la siciliana ha indossato per quindici anni prima di rinunciare ai voti. Sulle spiagge bianche delle Cayo Cochinos, la siciliana sta facendo importanti rivelazioni sul suo passato e sulla sua nuova vita e nelle scorse ore ha raccontato di alcune esperienze amorose avute prima di entrare in convento.

Mentre sul web impazza il gossip che la vorrebbe fidanzata con una ragazza spagnola e pronta a fare coming out nel reality di Canale 5, Cristina ha ricordato gli anni che hanno preceduto il suo incontro con le suore Orsoline. La Scuccia è entrata in convento nel 2008, quando aveva appena 19 anni, e lì è rimasta fino al 2022, quando ha deciso di tornare sui suoi passi, abbandonando la vita religiosa. Prima dei diciannove anni, però, la siciliana è stata una ragazza come le altre con passioni e amori, che oggi lei ricorda con sentimenti contrastanti.

"Il mio ex ragazzo..."

Parlando con Marco Mazzoli e Paolo Noise, l'ex suor Cristina ha rivelato di avere avuto qualche storia d'amore ma di avere vissuto quelle relazioni come un peso. " Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno", ha confessato la siciliana, proseguendo: "Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro. La mia passione più grande è sempre stata il canto ". A Helena Prestes, con la quale sembra essere nato un bel legame di amicizia, la Scuccia aveva già ammesso di avere dato sempre poco peso all'amore in senso lato, più interessata alla musica e alla chiamata spirituale.

La domanda piccante di Marco Mazzoli