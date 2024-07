Flavio Insinna trasloca su La7. Ma non avrà "esclusiva" con la rete

Ascolta ora 00:00 00:00

Flavio Insinna trasloca su La7. Il passaggio era nell'aria e IlGiornale.it lo aveva anticipato mesi fa, ma l'ufficialità è arrivata solo ora. L'annuncio è stato fatto da Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti della rete per la stagione 2024/2025, il quale ha spiegato che il conduttore romano guiderà la fascia preserale del canale con un game show, il cui nome rimane top secret. "C'è un accordo per fare un game show prima del tg dal 7 ottobre. Per noi è un acquisto importantissimo sul quale puntiamo molto", ha dichiarato Cairo in conferenza stampa, annunciando l'arrivo di Flavio Insinna su La7.

Il conduttore andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 18.35 alle 19.55 - prima del telegiornale di Enrico Mentana (che ha firmato fino al 2026) - con un nuovo quiz a premi che sfiderà RaiUno (con "L'Eredità") e Canale5 con Gerry Scotti. L'approdo di Insinna su La7 rappresenta l'ennesima novità nel panorama televisivo della prossima stagione dopo il passaggio di Amadeus al Nove. Quello di Flavio Insinna, però, non è un vero e proprio addio alla Rai. Già, perché il conduttore non ha un contratto di esclusiva con Cairo, il quale ha spiegato: "Non ha l'esclusiva ma opzioni di rinnovo e volendo può fare fiction qualora ci fossero per lui delle opportunità. Anche in Rai non aveva esclusive".

Le aspettative sono comunque alte e La7, arruolando Insinna, punta a fare ascolti superiori alla media di rete: "La scaramanzia è importante, in particolare se parliamo di una fascia oraria impegnativa. Lui è grande personaggio e conduttore, ha avuto successo con l’Eredità, Affari tuoi, Don Matteo, il teatro. Abbiamo aspettative elevate ma non dico qual è l'obiettivo". Il pubblico andrà comunque conquistato vista l'alta concorrenza nella stessa fascia di programmazione. "Sono programmi che costruiscono l'ascolto man mano che il tempo passa. I numeri li abbiamo chiari ma aspettiamo. Sul titolo, invece, ci stiamo ancora ragionando", ha spiegato il direttore di rete Andrea Salerno.

Secondo quanto rivelato da Cairo, la rete stava corteggiando da tempo Flavio Insinna: "Nel momento in cui la Rai sembrava meno interessata abbiamo pensato che fosse la volta buona". E così è stato.

La firma con il conduttore romano sarebbe arrivata all'indomani della fine dell'ultimo programma al quale Insinna ha preso parte su Rai1, "il nuovo talent di Milly Carlucci che ha visto Insinna partecipare come giudice insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo.