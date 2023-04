Ilary Blasi e Nicola Savino insieme. Casualità o Papi è davvero pronto a lasciare?

Cosa ci fanno Ilary Blasi e Nicola Savino insieme su Instagram? C'è chi parla di coincidenza (Ilary Blasi) e chi invece è disposto a scommettere, che l'ex opinionista dell'Isola dei famosi è pronto a tornare in studio per riprendersi il suo posto. Del resto, la Blasi l'aveva detto in apertura della prima puntata del reality di sopravvivenza tornato in prima serata su Canale 5: " Per uno che se ne va c'è uno che arriva ". E viste le voci di una imminente dipartita della new entry Enrico Papi - a causa di quanto accaduto lunedì scorso - l'incontro potrebbe davvero non essere casuale. Savino sarà pronto a riprendersi il ruolo di opinionista? Trattative in corso, si ipotizza.

L'incontro in Marocco

La conduttrice e il suo ex opinionista - oggi conduttore di "100x100 Italia" su TV8 - si sono incontrati all'estero. In occasione del suo 42esimo compleanno, che la romana ha festeggiato ieri sera con una romantica cena insieme al compagno Bastian Muller, Ilary Blasi è volata in Marocco per trascorrere alcuni giorni con l'imprenditore tedesco. Un weekend d'amore in vista del rientro in Italia per condurre la terza puntata dell'Isola in programma lunedì prossimo. Proprio nella città marocchina Ilary ha incontrato Nicola Savino. Stessa città, stesso weekend, stesso resort. E pensare a una casualità è davvero troppo.

I video social condivisi da Savino e Blasi

Savino e la Blasi si sono immortalati in alcuni video, che poi hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram e il popolo dei social è esploso, ipotizzando un ritorno all'Isola di Savino proprio al posto di colui, che lo ha rimpiazzato quest'anno (Enrico Papi) ma si vocifera abbia le ore contate. " Uno viene a Marrakech e incontra…tu mi dovresti mostrare altre cose ", ha scherzato la conduttrice riprendendo Nicola Savino che, nel frattempo, si nascondeva dietro a un tovagliolo. L'inedita coppia ha pranzato assieme in compagnia dei rispettivi accompagnatori - la moglie del conduttore e il compagno della Blasi - in un clima di allegria e spensieratezza.

Al popolo del web non è sfuggito, però, il tempismo del loro incontro e filmandosi assieme - un po' come Sonia Bruganelli aveva fatto con Magalli ai tempi dello scontro con Adriana Volte - sembra abbiano voluto rispondere a qualcuno, lanciando una frecciata sonora. Il destinatario sarà Enrico Papi, che nelle scorse ore ha condiviso sui social network sibilline frasi per commentare il gossip su un suo presunto addio all'Isola quando è appena arrivato? Lunedì potrebbero arrivare le risposte.