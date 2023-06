Temptation Island, ecco le coppie "storiche" che stanno ancora insieme

Sono tante le coppie che sono passate dalla spiaggia di Is Morus Relais per il falò di confronto tra pianti, riappacificazioni e qualche colpo di scena. A distanza di nove anni dalla prima puntata di Temptation island, il reality dei sentimenti torna in prima serata su Canale 5 (dal 26 giugno) con una nuovissima edizione. Ma nell'attesa di conoscere i nuovi protagonisti, ripercorriamo la storia di alcune delle coppie più amate, chiacchierate e discusse della storia del programma, che stanno tuttora insieme.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo

Il pubblico ricorderà la storia di Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo arrivati a Temptation Island 2015 con un fidanzamento di tre anni. Durante l'esperienza televisiva Emanuele si avvicinò alla tentatrice Fabiola, ballerina campana, e al falò finale decise di lasciare il programma senza Alessandra. Accortosi dell'errore commesso, Emanuele chiese un secondo falò il giorno successivo e riuscì a ottenere il perdono della compagna, nonostante il tradimento di Emanuele con Fabiola. Usciti insieme da Temptation island, i due si sono sposati nel 2016 e oggi hanno tre figli Beatrice, Enea e Adria e sui social sono tra le coppie più seguite.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola furono protagonisti di Temptation island 5 e a incuriosire i telespettatori fu il comportamento tenuto da Oronzo nel villaggio dei fidanzati. Carinola arrivò nel programma con alle spalle una relazione di ben undici anni con Valentina, ma in Sardegna perse la testa invaghendosi di alcune tentatrici. La fidanzata fu dunque costretta a chiedere il falò anticipato per frenare le gesta dell'uomo, ma al confronto finale la coppia decise di uscire insieme dal reality. Oggi Valentina e Oronzo hanno una bambina.

Raffaela Giudice e Andrea Celentano

Dopo sette anni di fidanzamento nel 2018, Raffaela Giudice e Andrea Celentano decidono di partecipare a Temptation island. A inviare la richiesta era stata Raffaella che, gelosa di alcuni atteggiamenti del compagno, voleva metterlo alla prova. Durante le settimane di lontananza, Andrea si avvicinò molto alla tentatrice Teresa Langella, ma tra i due non successe niente. Al falò finale Raffaella faticò a perdonare Andrea, ma alla fine i due uscirono insieme. Grazie all'esperienza vissuta a Temptation island, i due hanno capito di essere profondamente innamorati e due anni fa sono diventati marito e moglie.

Valeria Liberati e Ciavy

La coppia composta da Valeria Liberati e Ciavy è una di quelle che il pubblico non ha dimenticato. La coppia decise di partecipare a Temptation island per cercare di raddrizzare un rapporto complicato dagli atteggiamenti morbosi di Ciavy. Durante il reality entrambi vennero affascinati dai corteggiatori (Alessandro Basciano per lei, Bianca Concavo per lui) alla fine dell'esperienza sarda i due decisero di prendere strade diverse, uscendo da programma da single. L'irruenza di Ciavy e i suoi comportamenti eccessivi lo avevano fatto finire al centro delle polemiche, ma a fine estate i due erano tornati insieme. La coppia, tra alti e bassi, è ancora unita e sui social si mostra affiatata.

Speranza Capasso e Alberto Maritato

La storia di Speranza Capasso e Alberto Maritato ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico di Temptation island 2020. Speranza, 33 anni di Avellino, era approdata nel programma per volontà del fidanzato che, dopo sedici anni di relazione, voleva conferme. "Voglio capire se è la donna della mia vita", aveva detto, ma nel reality dei sentimenti si era invaghito della tentatrice Nunzia e durante il weekend fuori dal villaggio si era abbandonato a baci ed effusioni censurate dalle telecamere. Al falò finale, Nunzia si era detta disposta a perdonarlo, ma lui scelse di uscire di single e di conoscere Nunzia. Un mese dopo, di nuovo davanti alle telecamere, i due erano ancora separati ma la storia non si era mai davvero interrotta tra Speranza e Alberto che continuavano a sentirsi e pochi mesi dopo è arrivata la proposta di nozze e oggi la coppia è sposata.

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino

Con la loro ironia Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono stati tra i protagonisti più amati di Temptation island. In tv i due fidanzati napoletani arrivarono con una storia di cinque anni, ma mentre Carlotta voleva le nozze, Nello tentennava. Nei rispettivi villaggi entrambi si dimostrarono aperti a nuove conoscenze (Benedetta e Antonio) ma con l'ironia e il sarcasmo entrambi non si spinsero mai oltre il limite. Il pubblico ricorda ancora le facce di Carlotta ai falò quando visionava i video di Nello in compagnia di qualche tentatrice. Alla fine del percorso, però, i due uscirono insieme e oggi Nello e Carlotta sono sposati.

Coppie Temptation Island 2023

Il programma gira attorno alle storie d'amore e ai tradimenti delle coppie che decidono di mettersi in gioco. Per questo, l'attenzione è altissima - già alla vigilia dell'inizio del programma - sui nomi delle coppie che prenderanno parte a Temptation island 2023. Ad oggi, però, i nomi dei fidanzati, che sbarcheranno in Sardegna per mettere alla prova i loro sentimenti, non sono ancora stati resi noti. L'identità dei protagonisti si conoscerà solo tra qualche settimana, quando inizieranno a uscire i primi promo pubblicitari e la produzione alzerà il sipario sulla nuova edizione del programma. Le riprese sono cominciate venerdì 9 giugno e in queste ore nel resort Is Morus Relais, dove da anni si registra il reality, le coppie stanno conoscendo corteggiatori e tentatrici. Secondo le prime indiscrezioni, la prima puntata andrà in onda il 26 giugno per proseguire per sei/sette settimane in base al numero delle coppie in gioco e agli avvenimenti all'interno del resort sardo.