X Factor, stasera i Bootcamp: Fedez presente alle registrazioni prima del ricovero

È tutto pronto per dare il via alla “gara” tra i giudici al tavolo di X Factor 2023. Così, questa sera, 5 ottobre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now inizierà la fase dei Bootcamp registrati questa estate. Dopo i 3 appuntamenti dedicati alle Audition - in cui i giudici hanno potuto valutare diversi concorrenti, scegliendo quelli più convincenti che dal punto di vista vocale, che dal punto di vista delle storie che avevano da raccontare – per i quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, è arrivato il fatidico momento di mettere a punto la propria squadra. Naturalmente, essendo registrati sarà presente anche Fedez che – come è noto – al momento si trova ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia causata da due ulcere intestinali per cui ha ricevuto alcune trasfusioni.

La composizione delle squadre

Ciascun giudice avrà a disposizione soltanto 5 sedie sulle quali potranno sedere gli aspiranti concorrenti scelti per questa nuova edizione del talent; tuttavia, fino all’ultima esibizione, non sarà detta l’ultima parola, dal momento che in qualsiasi istante si potranno effettuare dei cambi. Stiamo parlando dei temutissimi "switch" con cui si potrà deciderà se dare – o meno – il posto ad un altro concorrente. Inutile dire quanto la tensione raggiungerà livelli molto elevati, soprattutto per gli artisti che vorrebbero a tutti i costi difendere il loro posto.

Le novità di quest’anno

Per la prima volta nella storia di X Factor ai quattro giudici verrà data la possibilità di scegliere direttamente i 12 talenti che saranno i protagonisti del proprio Bootcamp. Infatti, fino allo scorso anno, era la produzione stessa a dare ai giudici un roster da 12 concorrenti tra cui scegliere. In questa nuova edizione, invece, Fedez, Dargen, Ambra e Morgan rivedranno i 48 concorrenti che hanno superato le Audition, suddivisi in 4 gruppi da 12; ogni coach potrà selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi (fino ad arrivare alla composizione di un roster da 12). Chi inizierà per primo? Sarà la sorte a stabilire quale giudice effettuerà inizialmente la propria scelta. È a questo punto che si darà il via ai veri e propri Bootcamp con i 12 artisti che potranno esibirsi davanti al proprio giudice.

Saranno Fedez e Dargen a riascoltare per primi i concorrenti; Ambra e Morgan, invece, faranno la loro scelta nel secondo episodio dedicato ai Bootcamp, che andrà in onda il 12 ottobre. Coloro che non saranno coinvolti nella scelta, però, potranno assistere dal vivo, commentando tutto e dando anche – qualora fosse necessario – dei piccoli consigli al diretto interessato. Naturalmente, a seguire tutto dal backstage, ci sarà la conduttrice di X Factor, Francesca Michielin che incontrerà gli artisti sia prima che dopo l’esibizione e darà loro tutto il sostegno necessario. Ricordiamo che, una volta terminata la fase dei Bootcamp (5 e 12 ottobre), la gara proseguirà con gli Home Visit (il 19 ottobre e anche questi già registrati), prima dei live che partiranno il 26 ottobre.