Maggio, tutte le sagre più belle e gli eventi imperdibili in giro per l'Italia

È tempo di sagre e feste popolari, con il mese di maggio si moltiplicano le occasioni legate alle tradizioni locali e regionali, per veri e propri tour enogastronomici sparsi per l'Italia. Complice il periodo primaverile e le giornate che si allungano cresce sempre di più la voglia di girare, scoprire posti nuovi alla ricerca di eventi e sapori. Vero e proprio momento di svago e di divertimento, la sagra è un appuntamento popolare in grado di catturare tanti turisti.

Un evento dalle origini lontane, legate alla sfera religiosa, e che nell'antica Roma servivano per celebrare le dività corredate da processioni e banchetti. Con il tempo alcune hanno assunto una connotazione maggiormente religiosa, altre invece rimarcano l'importanza del legame con la terra, con le coltivazoni celebrandone i doni. Scopriamo insieme quelle più interessanti del mese di maggio.

Sagra dedicata all'asparago

Sicuramente il vero protagonista della primavera e del mese di maggio, è l'asparago che vanta un buon numero di sagre ed eventi sparsi per l'Italia. A Santena, in provincia di Torino, dal 12 al 21 maggio si terrà la Sagra dell'asparago di Santena con innumerevoli stand gastronomici dove la ghiotta prelibatezza sarà star indiscussa, corredato da sfilate folkloristiche, serate musicali e animazioni per i più piccoli. Il 21 di maggio a Tremezzina, vicino a Como, si terrà la sagra degli asparagi per celebrare un prodotto tipico della zona, e in contemporanea si celebrerà la festa del Santuario della Madonna nera. Anche in Friuli fino al 14 maggio si festeggia questa amatissima pianta perenne, in particolare a Tavagnacco che ne celebra le gesta dal 1935. Mezzago, invece, celebra l'asparago rosa fino al 21 maggio, grazie a performance musicali, ricette e proposte enogastronomiche. Mentre dal 1939 a Cantello (VA) si rinnova l'appuntamento con la Fiera dell'Asparago, che si terrà il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 maggio dove, oltre alla degustazione dei piatti locali, si potrò girare per le bancarelle del marcatino ricco di prodotti di zona.

Fiere, sagre ed eventi in giro per l'Italia

Non solo asparagi perché il mese di maggio offre una ricca proposta di eventi e festeggiamenti popolari, a partire da Franciacorta in fiore dal 19 al 23 di maggio presso il Cazzago San Martino, Brescia. Si potranno ammirare innumerevoli stand dedicati ai fiori, dove si potrà assistere a dimostrazioni di composizioni floreali. Anche le fragole sono protagoniste del periodo, a Carchitti nel Lazio si celebra la 44esima Sagra delle Fragole nei giorni 6, 7, 13 e 14 maggio, con stand dedicati, bancarelle ma anche sfilate, balli ed eventi musicali. A Gardiano (Scorzè) dal 12 al 21 maggio avrà luogo la Festa dell'Asparago e della Fragola con bancarelle ricche di proposte, mentre dal 26 maggio al 5 giugno si terrà La Festa dei Bisi a Passeggia di Scorzè con protagonisti assoluti i piselli, o bisi.

A Guglia, vicino a Modena, si terrà la Sagra del Borlengo dal 20 al 23 maggio ovvero una prelibatezza della zona, una sorta di sfoglia molto sottile e friabile condita con la cunza, un pesto di pancetta, lardo, aglio e rosmarino. Per quanto riguarda la Toscana, a Boccagnello, località del Comune di Vicchio, è in corso la celebrazione del tortello e del prugnolo: cinque lunghi weekend, con conclusione il 12, 13 e 14 maggio, sono dedicati al prugnolo un fungo primaverile della zona del Mugello, in abbinamento con il tortello. In Liguria invece si terrà l'imperdibile Mangialunga una camminata enogastronomica a tappe di 5 chilometri, che si svolge il 28 maggio all'interno di un percorso unico tra ville e creuse de Funtaneggi. Mentre il 18 maggio, a Borgomaro (Imperia), avrà luogo la Sagra della Paella – Spantegai in ti caruggi.

Gli amanti del prosciutto non possono farsi sfuggire Prosciutto Veneto DOP in festa a Montagnana (PD) dal 10 al 21 maggio, per un prodotto locale amatissimo e di qualità. Invece dal 18 al 21 di maggio, a Lavezzola (RA), si celebra la 40° edizione della Sagra della Porchetta e del Tortellino all'insegna della tradizione, e per un'immersione in un borgo storico. A Nepi, Viterbo, ritorna invece la Sagra del Salame Cotto e del Pecorino Romano dal 12 al 14 maggio per celebrare un prodotto tipico della zona, preparato con carne di maiale, spezie e aromi a cottura lenta. Nelle date del 14 e 15 maggio si terrà a Scicli (Rg) Teruar, la Fiera del Vino etico, mentre a fine maggio la Festa della Madonna delle Milizie per una rievocazione storica unica. In Sardegna, per la precisione a Olbia, dal 10 al 15 maggio si celebra San Simplicio con una processione con banda musicale, ma anche gare di poesia in Limba (lingua sarda) e per finire degustazioni delle amatissime cozze della zona. Mentre a Sassari, il 21 maggio, si terrà la classica Cavalcata sarda ovvero una sfilata in abiti tradizionali in rappresentanza dell'intera isola, ormai giunta alla 72esima edizione.