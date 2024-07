Caldo estivo e caviglie gonfie: ecco i rimedi fai da te per ritrovare sollievo

L'estate è arrivata con le sue belle giornate e il sole caldo, e se da una parte cresce la voglia di mare e di relax, dall'altra a farne le spese sono le gambe e le caviglie. L'afa persistente, le temperature elevate e il caldo eccessivo incidono negativamente sul benessere delle gambe e della circolazione. Una condizione non così anomala ma, al contrario, molto diffusa e fastidiosa, che colpisce la sfera femminile con una percentuale più alta.

Per contrastare questo fenomeno è importante scoprirne le cause, intercettando per tempo anche i sintomi e i fattori di rischio. Una condizione non certo da sottovalutare, ma da risolvere nel modo giusto consultando gli esperti di settore e con il supporto dei giusti rimedi naturali. Scopriamoli insieme.

Caviglie gonfie, sintomi e cause

Caviglie gonfie in estate, un classico della stagione più calda e che può coinvolgere anche le stesse gambe. Si tratta di un ristagno di liquidi noto come edema da calore, collegato all'aumento delle temperature. Il caldo favorisce una dilatazione dei vasi sanguigni e, al contempo, una difficoltà di gestione del flusso da parte delle valvole presenti nelle vene. Il calore incide sul normale procedimento di fluidificazione del sangue dagli arti verso cuore e polmoni, utile per una nuova ossigenazione.

E così si ha un percorso inverso, con il flusso del sangue che si dirige verso gli arti inferiori, con un aumento della pressione delle vene della zona interessata. Con relativo ristagno di liquidi, come accennato, che sedimenta nella zona delle caviglie ma anche delle gambe e dei piedi gonfiando la parte interessata. Tra le cause scatenanti possiamo individuare uno stile di vita sedentario, magari supportato da un'alimentazione errata con abuso di alcolici e sale, spesso responsabili di un eccessivo aumento di peso. Senza dimenticare l'età, la menopausa, gli sbalzi ormonali, l'assunzione di medicine e i problemi cardiocircolatori e renali, fino alla scarsa tolleranza delle temperature elevate.

Come curare le caviglie gonfie

Per contrastare questa condizione fastidiosa e per dare sollievo alle caviglie si possono adottare una serie di strategie utili. Come ad esempio:

Modificare lo stile alimentare , riducendo il consumo di sale e di cibi grassi e calorici. In favore di un menu più leggero, equilibrato e ricco di proprietà nutritive;

, riducendo il consumo di sale e di cibi grassi e calorici. In favore di un menu più leggero, equilibrato e ricco di proprietà nutritive; Idratazione sempre presente , acqua, frutta e verdura devono essere sempre a portata di mano così da recuperare i liquidi persi attraverso la sudorazione. Un aiuto utile a ridurre il ristagno di liquidi presente nella zona delle caviglie;

, acqua, frutta e verdura devono essere sempre a portata di mano così da recuperare i liquidi persi attraverso la sudorazione. Un aiuto utile a ridurre il ristagno di liquidi presente nella zona delle caviglie; Movimento , camminare o effettuare sport può aiutare a garantire un maggiore sollievo per le caviglie . Ma queste si possono anche sollevare verso l'alto, appoggiando i piedi al muro o a una porta così da garantire il ritorno venoso;

, camminare o effettuare sport può aiutare a garantire un maggiore . Ma queste si possono anche sollevare verso l'alto, appoggiando i piedi al muro o a una porta così da garantire il ritorno venoso; Freddo e calze , nel primo caso si possono sfruttare i benefici di un pediluvio con acqua fredda o il getto della doccia orientato sulle caviglie. Al pari di creme e impacchi utili per rinfrescare, come quelle alla camomilla romana, all'olio di nocciolo e all'estratto di arancio amaro. Le calze a compressione potrebbero sembrare una tortura ma indossarle anche in casa può migliorare il benessere delle caviglie, favorendo la risalita del sangue verso l'alto;

, nel primo caso si possono sfruttare i con acqua fredda o il getto della doccia orientato sulle caviglie. Al pari di creme e impacchi utili per rinfrescare, come quelle alla camomilla romana, all'olio di nocciolo e all'estratto di arancio amaro. Le potrebbero sembrare una tortura ma indossarle anche in casa può migliorare il benessere delle caviglie, favorendo la risalita del sangue verso l'alto; Massaggi e ginnastica mirata , magari quella linfodrenante perfetta per sciogliere l'accumulo di liquidi;

, magari quella linfodrenante perfetta per sciogliere l'accumulo di liquidi; Evitare scarpe con il tacco alto e abiti troppo fascianti.

Quali rimedi per lenire il gonfiore alle caviglie

Per migliorare la situazione è importante cambiare anche le abitudini quotidiane, ad esempio riducendo il consumo di alcolici, eliminando il fumo ed evitando di rimanere troppo a lungo in piedi o seduti. Ma un valido aiuto può giungere anche dai rimedi di tipo naturale, come ad esempio l'assunzione di cibi o di prodotti fitoterapici perfetti per la circolazione. Eccoli di seguito:

Carciofi , finocchi, cetrioli ricchi di acqua e validi per un ottimo drenaggio dei liquidi. Seguiti da pesche, fragole, ananas super idratante, come l' anguria e i frutti di bosco ricchi di vitamina C e antiossidanti naturali perfetti per la salute delle articolazioni. Per finire i semi di lino, ottimali per la circolazione sanguigna;

, finocchi, cetrioli e validi per un ottimo drenaggio dei liquidi. Seguiti da pesche, fragole, ananas super idratante, come l' e i frutti di bosco e antiossidanti naturali perfetti per la salute delle articolazioni. Per finire i semi di lino, ottimali per la circolazione sanguigna; Vite rossa , sia come integratore che crema è di valido aiuto per il benessere delle caviglie che della circolazione. Ricca di bioflavonoidi, antocianidine e proantocianidine offre un senso di leggerezza e freschezza;

, sia come integratore che crema è di valido aiuto per il che della circolazione. Ricca di bioflavonoidi, antocianidine e proantocianidine offre un senso di leggerezza e freschezza; Ippocastano , contiene l'escina che riduce l'infiammazione e migliora il flusso sanguigno così da limitare il gonfiore alle caviglie;

, contiene l'escina che riduce l'infiammazione e migliora il flusso sanguigno così da limitare il gonfiore alle caviglie; Rusco , è una pianta alleata del benessere delle gambe, perché favorisce il ritorno venoso e vanta un valido potere vasocostrittore, antinfiammatorio e vaso-protettivo;

, è una pianta alleata del benessere delle gambe, perché favorisce il ritorno venoso e vanta un valido potere vasocostrittore, antinfiammatorio e vaso-protettivo; Tisane da bere con effetto drenante ad esempio quella alla linfa di betulla, il tè verde utile per depurare e il meliloto, valido per la circolazione venosa.

Sono tante le soluzioni che si possono attuare per migliorare la salute delle caviglie e per sgonfiarle, riducendo l'accumulo

di liquidi. Ma se la situazione dovesse persistere è bene consultare un, così da intercettare la causa scatenante per affrontarla con la cura medica più adatta.

Leggi anche: