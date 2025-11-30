Migliora il sistema immunitario, abbassa il colesterolo, riduce l'ansia: 10 motivi per baciarsi

Chi l'avrebbe mai detto che un semplice e veloce bacio possa racchiudere così tanti benefici, sia per la salute del corpo che per il benessere mentale. Questo simbolo del legame d'affetto e amore con familiari e amici, ma anche con il partner, è una preziosa risorsa per preservare la salute personale.

Il bacio vanta anche una giornata dedicata, che si celebra il 6 luglio ed è nota come World Kissing Day, ma c'è chi lo festeggia anche il 13 aprile ricordando il record del bacio più lungo. Non è solo un gesto d'affetto ma vanta un potere importante, scopriamolo insieme.

Bacio, di cosa si tratta

È un gesto d'affetto e d'amore inequivocabile, parte integrante del linguaggio non verbale, che può simboleggiare un legame forte di amore, amicizia, familiare, di passione o anche semplicemente rispetto o un saluto. Comunica una connessione, un legame sociale, un rituale, un saluto, e principalmente è un'espressione romantica e di tenerezza. Questo gesto così delicato vanta benefici importanti per la salute del corpo e della mente, ecco di seguito 10 motivi per baciarsi.

Migliore il sistema immunitario

Baciarsi per 10 secondi è sufficiente per scambiarsi circa 80 milioni di batteri e germi, attraverso la saliva, e rendere più forte il sistema immunitario. Questo passaggio lo stimola a prendere provvedimenti e a mettere in campo gli anticorpi, così da allontanare le infezioni e rendere l'organismo più forte.

Riduce l'ansia e lo stress

Baciarsi, il contatto tra le labbra, stimola il rilascio dell'ossitocina, l'ormone necessario per ridurre i livelli di stress. Inoltre è un toccasana contro l'ansia perché baciarsi rilassa, rasserena l'umore e il contatto agevola il rilascio delle endorfine, i neurotrasmettitori del buonumore.

Stimola gli ormoni della felicità

Stimola la secrezione degli ormoni da parte dell'asse-ipotalamo e del surrene, in particolare dopamina, endorfine, serotonina. Attivando così i centri del piacere e della felicità presenti nel cervello, aumentando il benessere mentale.

Aumenta la sicurezza e l'autostima personale

Il bacio è una dimostrazione di affetto, una coccola, una dichiarazione di interesse che migliora la sicurezza personale e rafforza la propria autostima.

Regola la salute cardiovascolare e abbassa la pressione

Sempre il rilascio di ossitocina è responsabile dell'abbassamento della pressione, dato dalla dilatazione dei vasi sanguigni in favore di un flusso migliore. Inoltre attraverso il bacio si rileva anche un aumento dei battiti cardiaci, un vero e proprio allenamento per il cuore che così si mantiene in forma. Anche questa condizione migliora la circolazione del sangue e la salute del cuore.

Brucia le calorie e riduce le carie

Baciarsi aiuta a bruciare le calorie, in particolare quando il bacio risulta passionale, e si possono eliminare dalle 12 alle 26 calorie al minuto. Inoltre l'aumento di saliva lubrifica la bocca, che stimola la rimozione dei residui di cibo e dei batteri responsabili della carie.

Migliora l'emicrania e i crampi

Il rilascio di dopamina ed endorfine allevia il mal di testa, come la dilatazione dei vasi sanguigni che riduce la pressione e fluidifica il sangue. Un toccasana nei confronti del dolore, in generale, e anche dei crampi come quelli muscolari o mestruali che così si riducono.

Abbassa il colesterolo

Il bacio riduce lo stress e, di conseguenza, i livelli di cortisolo legato direttamente al colesterolo e ai trigliceridi che di conseguenza risultano più bassi.

Allena i muscoli facciali e riduce le rughe

Il bacio è un vero toccasana per i muscoli del viso, sono circa 29-34 quelli che vengono coinvolti che così si allenano. Non solo perché anche il collo prende parte a questa particolare ginnastica, un supporto che migliora la tonicità della pelle riducendo le rughe.

Aumenta il legame con il partner

Il bacio è una connessione fisica con l'altro partner, che migliora il legame e l'intesa relazionale e mentale.

Inoltre il bacio aumenta il, perché nella saliva è presente ilche viene rilasciato aumentando così l'intesa sessuale.

Il bacio è un vero toccasana per il benessere del corpo e della salute della mente, con un impatto positivo sul quotidiano e sul rapporto con il partner.