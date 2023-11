Problemi ai reni: i segnali per riconoscerli

I reni sono due organi essenziali per la vita. Situati nella parte posteriore dell'addome, uno per ciascun lato, essi svolgono numerose funzioni: filtrano il sangue per rimuovere le scorie, regolano la pressione sanguigna e il pH del sangue, mantengono l'equilibrio elettrolitico di sodio, potassio, calcio, fosforo, magnesio. Inoltre producono la renina e l'eritropoietina. Quest'ultima è un ormone che stimola la formazione di globuli rossi nel midollo osseo.

Le malattie che interessano i reni prendono il nome di nefropatie e vengono classificate a seconda della loro durata e gravità in: danno renale acuto, patologia cronica e patologia allo stadio terminale. Come ben si può intuire, il danno renale acuto può anche essere reversibile. Diversamente un disturbo allo stadio terminale è incurabile e necessita della dialisi o del trapianto. Quali sono i segnali di problemi renali che devono destare sospetto? Scopriamolo insieme.

Nefropatie, quando i reni si ammalano

Secondo recenti stime, i pazienti nefropatici in tutto il mondo sono 500 milioni, di questi circa 4 milioni in Italia. Tra i disturbi più diffusi che colpiscono i reni rientrano:

L' insufficienza renale : può essere acuta o cronica ed è caratterizzata da una funzionalità d'organo compromessa. Se non trattata per tempo, le conseguenze si rivelano anche fatali

: può essere acuta o cronica ed è caratterizzata da una funzionalità d'organo compromessa. Se non trattata per tempo, le conseguenze si rivelano anche fatali La nefropatia diabetica : è la consetoimmuni, consiste nell'infiammazione dei glomeruli renali

: è la consetoimmuni, consiste nell'infiammazione dei glomeruli renali La pielonefrite : l'infiammazione delle pelvi renali è sostenuta nella maggior parte dei casi da batteri

: l'infiammazione delle pelvi renali è sostenuta nella maggior parte dei casi da batteri Il rene policistico : patologia ereditaria, causa la formazione di cisti all'interno dei reni

: patologia ereditaria, causa la formazione di cisti all'interno dei reni I calcoli renali: questi sassolini che si formano in seguito all'aggregazione di sali minerali provocano dolori molto forti.

I sintomi da non sottovalutare

La sintomatologia delle problematiche ai reni è subdola in quanto non solo può essere facilmente confusa con quella di altre malattie, ma anche perché tende a manifestarsi quando le nefropatie sono in stadio avanzato e il danno è ormai irreversibile. Tuttavia ci sono dei campanelli d'allarme che non devono essere sottovalutati:

Stanchezza cronica : è uno dei sintomi più lampanti ed è la conseguenza dell'accumulo di tossine nel sangue e della diminuita produzione del già citato ormone eritropoietina. Si viene così a instaurare uno stato di anemia

: è uno dei sintomi più lampanti ed è la conseguenza dell'accumulo di tossine nel sangue e della diminuita produzione del già citato ormone eritropoietina. Si viene così a instaurare uno stato di anemia Crampi muscolari : sono provocati dallo squilibrio dei livelli di sodio, potassio, magnesio, calcio e altri elettrolitri

: sono provocati dallo squilibrio dei livelli di sodio, potassio, magnesio, calcio e altri elettrolitri Sonno disturbato : vi è una correlazione tra nefropatie, apnee notturne e sindrome delle gambe senza riposo

: vi è una correlazione tra nefropatie, apnee notturne e sindrome delle gambe senza riposo Viso e mani gonfie : la causa è da imputare all'accumulo di liquidi e al conseguente edema

: la causa è da imputare all'accumulo di liquidi e al conseguente edema Affanno : i liquidi possono accumularsi anche nei polmoni e dar luogo a una fastidiosa sensazione di mancanza di respiro

: i liquidi possono accumularsi anche nei polmoni e dar luogo a una fastidiosa sensazione di mancanza di respiro Pelle secca e pruriginosa : il prurito è provocato dalle tossine in eccesso. La cute desquamata compare quando i reni non sono in grado di bilanciare i nutrienti e i minerali

: il prurito è provocato dalle tossine in eccesso. La cute desquamata compare quando i reni non sono in grado di bilanciare i nutrienti e i minerali Alito cattivo : la mancata eliminazione delle scorie si traduce in uremia, una condizione che comporta alito simile all'ammoniaca e sapore metallico in bocca

: la mancata eliminazione delle scorie si traduce in uremia, una condizione che comporta alito simile all'ammoniaca e sapore metallico in bocca Anomalia delle urine : queste possono avere aspetto schiumoso per via della presenza di albumina. Talvolta sono presenti anche tracce di sangue

: queste possono avere aspetto schiumoso per via della presenza di albumina. Talvolta sono presenti anche tracce di sangue Mancanza di appetito: se la condizione è grave, a questo sintomo si associano anche nausea e vomito.

Prevenzione

Le cause delle nefropatie sono numerose, così come i fattori di rischio che predispongono alla loro comparsa. Tra questi vanno menzionati soprattutto l'ipertensione, il diabete, l'obesità e l'ipercolesterolemia. Conoscerli è importante per poter mettere in atto una strategia preventiva. Ecco, dunque, alcune semplici ma efficaci regole:

Evitare il fumo di sigaretta

Ridurre il consumo di sale

Praticare attività fisica costante

costante Monitorare la pressione arteriosa

Curare l' ipertensione

Non consumare grandi quantitativi di alcol.

Leggi anche