Unghie deboli e fragili: principali cause e 7 rimedi per curarle e rinforzarle

Le unghie sono per lo più costituite da cheratina. La crescita è di circa 5 mm al mese per le unghie delle mani, è invece più lento per le unghie dei piedi. I danni alla matrice dell'unghia possono deformarla in modo permanente. L'unghia, come i capelli, è costituita da diversi strati di cheratina, una proteina fibrosa che li protegge dagli attacchi fisici o chimici quotidiani. Le unghie in cattive condizioni di salute sono quindi unghie la cui cheratina è indebolita.

I problemi delle unghie più comuni

Unghie fragili, morbide, increspate, con macchie bianche o con spaccature: diamo uno sguardo ai problemi delle unghie più comuni, alle loro cause e ai mezzi per prevenire e curare questi inestetismi.

Perché abbiamo anomalie delle unghie?

Un'unghia è composta da diverse placche di cheratina , una proteina naturale. È quando la cheratina è indebolita o danneggiata che insorgono problemi alle unghie.

La mancanza di nutrienti e minerali, la stanchezza ripetuta, lo stress o le malattie possono essere causa di problemi alle nostre unghie, ma sono soprattutto le nostre azioni quotidiane che indeboliscono e danneggiano la cheratina.

Tra i colpevoli ci sono l'uso dello smalto, il contatto delle unghie con prodotti per la pulizia e prodotti chimici, nonché cattive abitudini come mangiarsi le unghie, usare le unghie per raschiare oggetti o staccare superfici.

Cause dei principali problemi alle unghie

Cause di unghie fragili

Le unghie fragili e spesso secche tendono a rompersi o a spaccarsi leggermente lateralmente. Lasciare crescere le unghie in queste condizioni è difficile per la loro fragilità.

Questo problema si verifica spesso quando le unghie sono secche o la cheratina è indebolita. Le unghie fragili possono anche essere un segno di una carenza di vitamine o di ferro.

Cause di unghie morbide

Le unghie morbide sono generalmente flessibili e si piegano facilmente. Avere le mani troppo a lungo nell'acqua, ad esempio quando si lavano i piatti, o lavarsi le mani troppo spesso sono alcune delle cause delle unghie molli. Anche la carenza di zolfo e calcio può essere responsabile.

Cause di unghie increspate

Le creste sulle unghie sono, in un certo senso,"rughe". Sono causate dall'invecchiamento delle unghie e talvolta sono dovuti a problemi di salute.

Cause di unghie macchiate di bianco

Contrariamente a quanto si creda, non sono le carenze vitaminiche e i minerali a creare queste macchie bianche sulle unghie, ma piuttosto un segno di un trauma minore all'unghia. Ad esempio, usare le nostre unghie per graffiare una superficie o per aprire un contenitore,fare ripetute manicure o rosicchiarsi le unghie provoca dei piccoli urti all'unghia, che danneggiano la cheratina e la fanno sollevare.

Cause di unghie rotte

Le unghie di solito si rompono quando sono secche e morbide. A volte sono un segno di una carenza di vitamine e minerali. Ma il più delle volte, questo problema si verifica a causa di una cattiva tecnica di limatura delle unghie o perché si ha la cattiva abitudine di traumatizzare le unghie con tic nervosi.

Unghie danneggiate? 7 rimedi per prenderse cura

Fortunatamente è possibile curare e prevenire questi problemi alle unghie semplicemente modificando alcune abitudini.

1. Proteggere le mani durante le faccende domestiche

Per evitare che le unghie rimangano troppo a lungo in acqua o entrino in contatto con sostanze chimiche e prodotti per la manutenzione, è sufficiente indossare i guanti quando si lavano i piatti o si pulisce.

2. Non usare le unghie come uno "strumento"

Le unghie non sono tronchesi o raschietti. Evitare di graffiare le superfici con le unghie o di usarle per aprire scatole e contenitori.

3. Dare alle unghie i giusti trattamenti

Una buona abitudine per evitare che le unghie si rompano è limarle più regolarmente. Inoltre, non appena si spaccano un po' lateralmente, è importante limarle subito per limitarne i danni. Tuttavia, è fondamentale utilizzare la tecnica giusta per limare le unghie , dall'esterno verso l'interno e sempre nella stessa direzione, perché i movimenti avanti e indietro con la lima sono una delle cause delle unghie che si spezzano.

Lucidare la superficie dell'unghia per rendere meno evidenti le striature non le farà scomparire e, a lungo andare, indebolirà lo strato superiore dell'unghia.

4. Distanziare la manicure

Cadenzare il più possibile la manicure consentirà alle unghie di riprendersi. Fare delle pause per lo smalto almeno una settimana al mese, soprattutto se si fa la manicure in gel .

5. Utilizzare trattamenti riparatori per rivitalizzare le unghie

A seconda del problema che affligge l'unghia, esistono diversi prodotti studiati per migliorare la salute delle unghie. Questi sono disponibili nei saloni di bellezza o nelle farmacie, come indurenti per unghie o prodotti per la cura delle unghie fragili. Gli oli essenziali sono anche molto efficaci per la salute delle tue unghie. L'olio essenziale di basilico supererebbe le unghie increspate mentre l'olio essenziale di limone verrebbe usato contro le unghie fragili.

Una piccola ricetta casalinga da realizzare per rinforzare le unghie: In un roll-on, mescolare 10 ml di olio vegetale di Camelia biologico con 4,5 ml di olio vegetale di ricino biologico. Aggiungere 10 gocce di olio essenziale di Limone (senza furocoumaine) di Sicilia Bio e 2 gocce di olio essenziale di prezzemolo. Utilizzare quotidianamente in massaggio sul contorno dell'unghia.

Se non si possiedono prodotti, un trucco vecchio stile è immergere le unghie nel succo di limone ogni settimana per rafforzarle e sbiancarle. Anche un bagno di acqua salata avrebbe lo stesso effetto.

6. Idratare bene le unghie

Per evitare unghie secche o fragili, idratarle regolarmente con mandorle dolci,olio d'oliva oppure con una crema idratante.

E' possibile anche fare un bagno alle unghie immergendole per dieci minuti in una piccola ciotola di mandorle dolci o olio d'oliva.

7. Una dieta equilibrata, integratori alimentari o multivitaminici

Ovviamente una dieta sana ed equilibrata può prevenire carenze nutrizionali e quindi migliorare la salute delle unghie.

Se si hanno unghie fragili o molli, assumere integratori o multivitaminici aiuterà a fortificarle.

Se si è in dubbio su quale scegliere, un consiglio del medico potrà aiutare.