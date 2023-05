"Ha la stessa espressione...". Il mistero delle foto tutte uguali di Carlo III

Mentre nel Regno Unito ancora si festeggia per l'incoronazione di re Carlo III, in giro per il mondo si dibatte sulle foto reali che sono state diffuse da Buckingham Palace nelle scorse ore. Sui profili social ufficiali della British royal family sono stati condivisi gli scatti del Sovrano realizzati in occasione della cerimonia di incoronazione. Immagini che sembrano tradire l'utilizzo di Photoshop.

Le foto finite sotto la lente di ingrandimento sono due. La prima è il ritratto ufficiale di re Carlo III d'Inghilterra da solo nella sala del trono con indosso gli abiti dell'incoronazione. La seconda ritrae il sovrano in compagnia della regina consorte Camilla nella stessa sala di Buckingham Palace. C'è però una terza immagine sulla quale incombe il sospetto del foto-ritocco, l'ultima pubblicata da palazzo, che immortala il re e la regina insieme ai familiari più stretti. A realizzare le foto ufficiali è stato Hugo Burnand, il fotografo britannico che segue la coppia reale da quasi due decenni. Suoi sono gli scatti del matrimonio di Carlo e Camilla celebrato nel 2005.

Le foto ufficiali di re Carlo III: cosa non torna

D’impatto l'espressione del volto di Carlo III appare identica soprattutto nelle prime due foto, se non fosse per lo sfondo e Camilla, che appare al suo fianco nella seconda immagine. A uno sguardo più attento la situazione non varia: la mimica facciale del nuovo sovrano non cambia di una virgola e solo l'illuminazione conferisce alle due immagini una leggera differenza. Per il resto si potrebbe pensare che il figlio della compianta Elisabetta II abbia un controllo eccelso di ogni suo muscolo.

Il suo viso rimane impassibile e praticamente identico in entrambe le fotografie messe a confronto e il sospetto, che anche nella foto di famiglia il viso mantenga la stessa mimica facciale, sembra essere fondato, sebbene la dimensione dello scatto non permetta di osservare i tratti del volto del Re nei minimi dettagli. Qualcuno dirà Photoshop e in effetti in molti hanno pensato a un banale copia e incolla dell'ultimo minuto. Del resto, il 6 maggio ha rappresentato per il Regno Unito una giornata memorabile e forse i tempi serrati dettati dal protocollo reale hanno imposto al fotografo di corte di correre ai ripari, ricorrendo a qualche ritocchino qua e là per soddisfare le esigenze di Buckingham Palace e Sua Maestà.