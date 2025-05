I volenterosi a Kiev: pronto il piano euro-americano per la tregua in Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Un cessate il fuoco " completo e incondizionato " di 30 giorni per consentire alla diplomazia di lavorare nel tentativo di raggiungere la fine della guerra in Ucraina e ottenere una pace " giusta e duratura ". È questa la proposta messa sul tavolo di Mosca da Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Donald Tusk, arrivati tutti insieme a Kiev per un vertice della "coalizione dei volenterosi". I leader di Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia hanno in programma di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre negozieranno con gli americani una nuova offerta per la fine delle ostilità più vincolante per la Russia. "Insieme agli Stati Uniti chiediamo alla Russia di accettare un cessate il fuoco di 30 giorni completo e senza condizioni per fare spazio a colloqui su una pace giusta e duratura. Siamo pronti a sostenere colloqui di pace il prima possibile w a parlare dell'attuazione tecnica del cessate il fuoco e a preparare un accordo di pace completo ", hanno rimarcato i quattro in una dichiarazione congiunta, assicurando che continueranno a " intensificare la pressione sulla macchina da guerra della Russia " fin quando Mosca non accetterà un cessate il fuoco duraturo.

Il piano dei "volenterosi" per il cessate il fuoco in Ucraina

Nelle scorse ore il presidente francese Macron, il nuovo cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer sono saliti su un treno per Kiev e partiti dal confine polacco. Il primo ministro polacco Tuskè invece salito su un convoglio separato. La loro visita è stata preparata con la massima discrezione e annunciata soltanto all'ultimo minuto, alle 23:30 di venerdì, per motivi di sicurezza. Il loro programma? Prima di tutto effettueranno una tappa in Piazza Maidan per rendere omaggio ai difensori dell'Ucraina, uccisi e feriti nei combattimenti contro la Russia. Dopo di che saranno accolti da Zelensky per partecipare poi a un incontro della "coalizione dei volenterosi", alla quale parteciperanno in videoconferenza i loro omologhi di circa 30 Paesi, compreso il primo ministro italiano Giorgia Meloni, tutti impegnati a sostenere Kiev.

Duplice l'obiettivo: dimostrare alla controparte ucraina che non è sola contro Putin e, di pari passo, dimostrare a Donald Trump che Washington può contare sulle potenze europee per proseguire i suoi sforzi di "pace". In vista di questo incontro, ha scritto Le Monde, si sono moltiplicati i contatti tra Washington e le capitali europee, in particolare Parigi, nel tentativo di costringere Mosca a un cessate il fuoco. Dopo settimane di tensioni transatlantiche, un diplomatico europeo ha persino parlato di un possibile " momento di convergenza " tra le nazioni occidentali per una simile offerta, qualora la Casa Bianca fosse d'accordo. " I russi devono dire di sì. Non per tre giorni, per fare uno spettacolo, se così posso dire, intorno al 9 maggio e fare una parata. No, 30 giorni ", ha dichairato Macron all'emittente televisiva polacca Telewizja Polska, dopo aver contattato Trump più volte da giovedì.

La richiesta alla Russia

" Vogliamo essere chiari: lo spargimento di sangue deve cessare, la Russia deve fermare la sua invasione illegale e l'Ucraina deve poter prosperare come nazione sicura, protetta e sovrana all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale per le generazioni future ", hanno sottolineato i quattro leader aggiungendo: " Continueremo ad aumentare il nostro sostegno all'Ucraina. Finché la Russia non accetterà un cessate il fuoco duraturo, aumenteremo la pressione sulla macchina da guerra russa ".

In un'intervista rilasciata sabato al canale di notizie ABC, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha affermato che le forniture di armi dagli alleati dell'Ucraina devono cessare prima che la Russia accetti un cessate il fuoco. Una tregua sarebbe altrimenti un " vantaggio per l'Ucraina " in un momento in cui " le truppe russe stanno avanzando... con una certa sicurezza " sul fronte, ha detto Peskov, aggiungendo che l'Ucraina " non è pronta per negoziati immediati ".

È comunque la prima volta che i leader delle quattro nazioni europee effettuano una visita congiunta in Ucraina.

A più di tre anni dallo scoppio della guerra, questa dimostrazione di unità europea di valore simbolico, arriva il giorno dopo che Putin ha assunto un tono di sfida durante una parata a Mosca per celebrare gli 80 anni dalla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Trump ha effettivamente proposto un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni come passo per porre fine al conflitto ma il presidente russo finora ha opposto resistenza.