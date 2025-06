Gay pride a Budapest, parte la sfida a Orban. In piazza anche l'ultradestra: si temono scontri

Al via il Budapest Pride, clima di altissima tensione nella capitale ungherese. Si prevedono numeri record di partecipanti alla parata organizzata sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban. La coalizione del primo ministro ha modificato le leggi e la Costituzione per vietare la kermesse, giustificando il provvedimento con motivazioni di "protezione dei minori". In patria e all'estero sono montate le proteste e oggi la città magiara sarà invasa da delegazioni provenienti da tutta Europa, Italia compresa. Ma c'è timore per possibili scontri.

Autorizzata regolarmente dalla polizia, è iniziata in mattinata una manifestazione di estrema destra sulla stessa piazza davanti del municipio dove cominceranno a radunarsi alle 14 i partecipante del Pride. Un altro evento è stato organizzato dal partito estremista Patria Nostra (Mi Hazank) sullo stesso percorso annunciato del Pride. E il climaè rovente. "Se la polizia non fa nulla per impedire la marcia Lbgt, faremo noi con i nostri mezzi" il monito di un deputato del partito in relazione al ponte Szabadsag (Libertà) sul quale intende passare il corteo. Momenti di tensione a Városháza Park, dove una decina di membri del collettivo di estrema destra ungherese '64 Counties Youth Movement' ha provato a occupare la zona. Al termine di una lunga trattativa, la polizia è riuscita ad allontanare i manifestanti.

Ieri Orban ha ribadito la linea del suo governo: la polizia non "disperderà" la 30a edizione della marcia del Pride, ma coloro che vi hanno preso parte dovrebbero essere consapevoli delle "conseguenze legali". Le forze dell'ordine hanno installato camere di sorveglianza lungo tutto il percorso annunciato del Pride. Verranno utilizzate per sanzionare i partecipanti con multe salate attraverso il sistema di riconoscimento facciale elettronico, fino ad oggi mai utilizzato nel Paese. La comunità Lgbt ha promesso assistenza giuridica a tutti coloro che verranno colpiti dalle contravvenzioni.

Alla parata prenderanno parte ministri di diversi paesi dell'Ue e decine di legislatori europei. Nutrita la delegazione italiana, che vedrà protagonisti i rappresentanti di tutti i partiti di sinistra. "Siamo qui per la libertà e la democrazia. Tu non puoi vietare l'amore per legge. Non puoi cancellare l'identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone abbiamo diretti. Vietare il pride è una violazione dei diritti costituzionali europei" le parole della segretaria dem Elly Schlein: "Nel mio paese, in Italia si stanno bloccando leggi contro l'omofobia: dobbiamo lottare insieme. La vergogna sono gli omofobi non noi che manifestiamo".

A Budapest anche il leader di Azione: "L'Europa si fonda sullo Stato di diritto, la tutela del diritto di manifestare pacificamente e di amare chi si vuole indipendentemente dal sesso. Oggi sono a Budapest per testimoniare che i liberali non accettano in silenzio la deriva proputiniana e autoritaria di Orban".