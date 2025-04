Cosa mangiare e i cibi da evitare prima di andare in palestra

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa mangiare prima di andare in palestra? Molti non si pongono questo interrogativo poiché, spesso e volentieri, ci si dimentica di un dato di fatto molto importante: quando si pratica sport, l'alimentazione è fondamentale in ogni fase dell'allenamento. Seguire un'adeguata dieta pre-workout significa, infatti, favorire il raggiungimento dei risultati sperati. Se da una parte alcuni cibi agevolano le prestazioni, dall'altra ve ne sono alcuni che dovrebbero essere evitati in quanto responsabili di affaticamento e cali di energia. Scopriamo insieme quali sono.

I cinque benefici della corretta alimentazione prima della palestra

Alimentarsi correttamente prima di un allenamento in palestra, come abbiamo già detto, è fondamentale. Solo con il giusto "carburante" il nostro corpo è in grado di trarre benefici dall'attività fisica. Più precisamente la dieta pre-workout consente all'organismo di:

Sopportare anche gli esercizi più intensi Prolungare la performance Recuperare in fretta tra una sessione e l'altra Non incorrere in cali energetici ed idro-salinici Mantenere la glicemia costante.

Cosa mangiare prima di andare in palestra

L'alimentazione prima dell'allenamento in palestra deve essere essenzialmente energetica, dunque l'introito calorico non deve mai essere inferiore alle 250-300 kcal. La giusta quantità di calorie non serve solo a prolungare la qualità della performance, ma anche a velocizzare il recupero post-esercizio.

Un adeguato apporto calorico, tuttavia, non significa consumare cibi troppo "pesanti" e ricchi di grassi. L'elevata digeribilità degli alimenti è infatti un aspetto imprescindibile. Diversamente l'organismo si affaticherebbe e i benefici dell'attività fisica risulterebbero vani.

È consigliato abbinare fonti glucidiche a proteine ad alto valore biologico (tonno, carne, affettati magri). I cibi a prevalenza glucidica sono in particolar modo i cereali e i derivati, le patate, le castagne e quasi tutta la frutta, ad eccezione dell'avocado e del cocco. Il pasto pre-palestra contempla anche le fibre associate a grassi buoni, come l'olio d'oliva e i semi oleosi.

Bisogna poi ricordare che l'alimentazione che precede lo sport deve mantenere costante il livello glicemico. Dunque è bene prediligere tutti quei cibi a buona densità energetica, ma a medio o basso indice glicemico. A tal proposito risulta ottima l'associazione di un frutto (mela, pera, arancia) a una piccola porzione di riso basmati o di pasta integrale.

Cosa non mangiare prima di andare in palestra

La prima e più importante regola da seguire prima di andare in palestra è questa: mai consumare pasti troppo abbondanti. L'eccesso di calorie e di condimenti aumenta i tempi di digestione. Si rischia, così, di allenarsi con un "peso sullo stomaco" e di incorrere in stanchezza e cali di energia deleteri. L'affaticamento sopraggiunge anche se si beve poco. È fondamentale idratarsi con costanza e recuperare i sali minerali persi con la sudorazione.

Secondo i nutrizionisti nelle ore che precedono l'attività fisica è opportuno evitare:

Dolci industriali

Pizza e focaccia

Patatine in busta

Latticini

Succhi di frutta

Bevande gassate.

Leggi anche: