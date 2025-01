La lista della spesa per depurare il fegato: ecco i cibi che hanno un'azione detox

Il fegato è la ghiandola più grande presente all'interno del corpo umano, è collocata nella cavità addominale sotto il diaframma. Il suo è un ruolo molto importante perché si occupa della sintesi di molte proteine plasmatiche, funge da deposito per i nutrienti e depura il corpo dalle sostanze nocive.

Salvaguardarne la salute è davvero importante, e un aiuto fondamentale giunge anche dall'alimentazione. Scopri quali sono i cibi che ne favoriscono la depurazione e che svolgono un'azione protettiva.

Fegato, salute e ruolo

Il fegato si trova nella cavità addominale, è ricoperto da una capsula connettivale protettiva conosciuta come capsula di Glisson mentre la sua superficie appare liscia e dalla colorazione rosso bruno. Le funzioni di questo organo sono messe in atto dalle sue cellule, note come epatociti. Che possiamo riassumere così:

produzione della bile per emulsionare i grassi;

per emulsionare i grassi; metabolismo dei carboidrati e delle proteine;

dei carboidrati e delle proteine; metabolismo dei lipidi;

produzione dei fattori di coagulazione e demolizione dell'emoglobina;

deposito per sostanze e nutrienti;

conversione dell'ammoniaca in urea;

depurazione del corpo dalle sostanze tossiche quali alcolici e medicine, che vengono eliminate attraverso la bile attraverso l'intestino e successivamente espulse con le feci. Ma può immetterli anche nel sangue per poi giungere ai reni che li elimina attraverso le urine.

Il suo è un ruolo davvero fondamentale, nessun organo svolge tutte queste funzioni, per questo è importante curarlo e preservarne la salute. Un fegato malato non riesce a svolgere il compito naturale di filtro e depuratore, una funzione che potrebbe diminuire fino a cessare con il tempo, nei casi più gravi.

Alimentazione e fegato

Alcuni alimenti sono un vero toccasana per il fegato e per il suo benessere, alcuni ne favoriscono un'azione detox altri invece possiedono un alto potere antiossidante. Per un funzionamento ottimale è bene prediligere cibi ricchi di nutrienti quali vitamine A, C, E, ma anche selenio e glutatione. Ecco di seguito quelli che non possono mancare a tavola:

carciofo ricco di cinarina, un composto fenolico utile per lo scarico e produzione della bile;

ricco di cinarina, un composto fenolico utile per lo scarico e produzione della bile; tarassaco , cardo mariano, cicoria, indivia, lattuga romana, spinaci, senape aiutano il flusso della bile e si comportano come spazzini del fegato ripulendolo dalle tossine;

, cardo mariano, cicoria, indivia, lattuga romana, spinaci, senape aiutano il flusso della bile e si comportano come spazzini del fegato ripulendolo dalle tossine; barbabietole e carote , vera ricarica di flavonoidi e carotene, antiossidanti utili per rendere più forte il fegato e migliorarne le funzioni. Le barabietole purificano il sangue e assorbono i metalli pesanti;

, vera ricarica di flavonoidi e carotene, antiossidanti utili per rendere più forte il fegato e migliorarne le funzioni. Le purificano il sangue e assorbono i metalli pesanti; agrumi , in particolare limone ottimo per ripulire il fegato, utile per gli enzimi epatici e per regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Ma anche il pompelmo ricco di vitamina C e di antiossidanti;

, in particolare limone ottimo per ripulire il fegato, utile per gli enzimi epatici e per regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Ma anche il pompelmo ricco di vitamina C e di antiossidanti; crucifere , ovvero broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, broccolo romano, cavolo cappuccio, cavolo rosso tutti ricchi di vitamine, proteine e glucosinolati utili per la digestione e per rendere più forte il fegato;

, ovvero broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, broccolo romano, cavolo cappuccio, cavolo rosso tutti ricchi di vitamine, proteine e glucosinolati utili per la digestione e per rendere più forte il fegato; mirtilli , more, lamponi e uva rossa ricchi di antociani con proprietà antiossidanti;

, more, lamponi e uva rossa ricchi di antociani con proprietà antiossidanti; aglio e curcuma, il primo contiene allicina e selenio utili per la detossificazione del fegato. La curcuma stimola la produzione di bile e aiuta a digerire i grassi;

e curcuma, il primo contiene allicina e selenio utili per la detossificazione del fegato. La stimola la produzione di bile e aiuta a digerire i grassi; mele , pere, prugne e anguria utili per la depurazione del fegato. L' anguria è ricca di glutatione mentre le mele contengono pectina, perfetta per rimuovere i metalli pesanti dal fegato;

, pere, prugne e anguria utili per la depurazione del fegato. L' è ricca di glutatione mentre le mele contengono pectina, perfetta per rimuovere i metalli pesanti dal fegato; papaia e avocado, antiossidanti e prodighi di grassi polinsaturi;

e avocado, antiossidanti e prodighi di grassi polinsaturi; frutta secca in particolare noci, mandorle e pistacchi ricchi di omega 3 e omega 6;

in particolare noci, mandorle e pistacchi ricchi di omega 3 e omega 6; pesce e uova, il primo è ricco di omega 3 utile per il metabolismo dei lipidi mentre le uova aiutano il fegato a depurarsi;

e uova, il primo è utile per il metabolismo dei lipidi mentre le aiutano il fegato a depurarsi; cereali integrali e cibi ricchi di fibre, utili per eliminare le sostane tossiche favorendo il transito intestinale;

e cibi ricchi di fibre, utili per eliminare le sostane tossiche favorendo il transito intestinale; probiotici, in particolare yogurt e latticini necessari per migliorare la salute intestinale e per questo l'eliminazione delle scorie.

Una buona idratazione a base di acqua, tisane ed estratti può aiutare la pratica detox in particolare con l'aggiunta di un tocco di zenzero, perfetto per migliorare la digestione. Evitando al contempo l'assunzione o l'abuso di alcolici e prodotti dannosi, che appesantiscono il fisico affaticando il fegato stesso. In particolare gli alcolici, responsabili di molte problematiche e malattie epatiche.

Unomigliorerà il benessere di questo organo così importante, attuando anche un'azione preventiva nei confronti di malattie e problematiche più gravi.

