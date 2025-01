Pancreas, quali sintomi ci dicono che non è in salute: 10 cibi per il buon funzionamento

Quasi nascosto e spesso dimenticato il pancreas è un organo dal ruolo fondamentale per il benessere dell'organismo, che merita maggiore attenzione e cura. Il suo doppio ruolo contribuisce ad agevolare una valida digestione e a proteggere un buon funzionamento gastrointestinale.

Preservarne il benessere è indispensabile così da agevolarne un valido funzionamento, in particolare grazie a uno stile di vita sano ed equilibrato. Specialmente a tavola, ecco i 10 alimenti che ne supportano il benessere.

Pancreas: qual è la sua funzione

A volte ci si dimentica del pancreas eppure è un organo molto importante per la salute dell'organismo, precisamente funziona come una ghiandola che svolge due azioni necessarie:

secrezione endocrina , si occupa di gestire i livelli di glucosio attraverso la produzione di ormoni quali insulina, glucagone, somatostatina e polipeptide pancreatico;

, si occupa di gestire i livelli di glucosio attraverso la quali insulina, glucagone, somatostatina e polipeptide pancreatico; secrezione esocrina, parte del sistema digestivo collabora al buon funzionamento dello stesso grazie alla produzione del succo pancreatico nell'intestino attraverso il dotto di Wirsung, e che contiene bicarbonato ed enzimi digestivi utili per la digestione stessa.

Il pancreas misura circa 15 centimetri, possiede una forma allungata e si colloca orizzontalmente nell'addome dietro allo stomaco, in corrispondenza delle prime due vertebre lombari. Possiede due dotti, il primo è noto come principale o di Wirsung, mentre il secondo è definito accessorio o di Santorini, responsabili del trasporto del succo pancreatico verso l'intestino.

Pancreas, i sintomi da non sottovalutare

Organo silenzioso ma laborioso il pancreas deve poter contare su uno stile di vita sano e su un'alimentazione equilibrata. Quando si infiamma le sue funzioni vengono meno e subentra quella che è nota come pancreatite, e che può essere acuta o cronica.

Pancreatite acuta

È un'infiammazione del pancreas e può presentarsi in modo lieve o severo, con sintomi improvvisi come un dolore forte nella parte alta dell'addome. Un dolore definito a barra ma che può coinvolgere la schiena e per questo è detto a cintura. Può presentarsi insieme ad altri sintomi quali nausea, vomito e febbre. Mentre nelle forme più gravi si parla di pancreatite acuta grave che può presentare altri sintomi quali setticemia, insufficienza renale e respiratoria, fino allo shock.

Tra le cause scatenanti possiamo individuare l'abuso di alcolici, i calcoli biliari, livelli elevati di trigliceridi nel sangue, l'assunzione di alcuni farmaci, infezioni e tumori.

Pancreatite cronica

La sintomatologia appare più lieve e meno intensa, a volte i segnali non sono presenti. Il dolore addominale si palese in modo intermittente e spesso dopo i pasti, con difficoltà digestive, diarrea. Tra i sintomi vi è il diabete dato da un'errata produzione dell'insulina. Anche in questo caso la condizione può essere favorita da uno stile di vita errato, con un eccessivo consumo di alcolici e abuso di fumo di sigaretta.

Pancreas, un aiuto dall'alimentazione

L'alimentazione svolge un ruolo molto importante per la salute del pancreas, una vera propria azione di detox e depurazione oltre che di prevenzione. Per non affaticarlo è importante evitare l'assunzione di alcuni cibi, come ad esempio: i prodotti precotti, i cibi grassi e fritti, le carni rosse, gli insaccati, i formaggi grassi e stagionati, le bevande ricche di caffeina, i pesci dalla carne grassa, i cibi ricchi di zucchero e ovviamente gli alcolici.

10 cibi alleati della salute del Pancreas

Eliminare le scorie e depurare, ecco le regole principali per un pancreas sano, e per agevolare questo processo è importante portare in tavola cibi sani, ricchi di antiossidanti e poco processati. In favore di uno stile di vita sano, di un giro vita equilibrato ed evitando l'accumulo di grasso, così da prevenire l'infiammazione del pancreas. Anche la metodologia di cottura conta, perché una preparazione al vapore o al forno consente di conservare i nutrienti presenti nei cibi. Mentre una marinatura a base di erbe, agrumi e spezie è molto indicata per trattare la carne prima della cottura. Ma se vi state domandando quali sono i cibi consigliati per la salute del pancreas, eccoli di seguito.

1. Verdura di stagione

In particolare se cotta al forno, alla griglia o al vapore con una preferenza per broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori e cavoli ricchi di flavonoidi, con una valida azione antiossidante e antinfiammatoria quale prevenzione contro le formazioni tumorali.

2. Frutta e agrumi

Mirtilli, frutti rossi, uva rossa, melograno, sambuco, more, lampone ricchi di resveratrolo e di antiossidanti, in contrasto contro la formazione dei radicali liberi. Ma anche agrumi, in particolare le arance e i limoni, in tandem con le fragole e il mango dall'ottima azione antiossidante.

3. Proteine

Devono essere rigorosamente magre, con una preferenza per le carni bianche come pollo, tacchino, vitello e coniglio, ma anche il pesce bianco preferibilmente non marinato.

4. Legumi

Più digeribili da servire frullati una volta cotti, al pari di una crema, perfetti per non affaticare il pancreas.

5. Cereali

Meglio se integrali, anche in versione pasta, pane e riso perché maggiormente digeribili e ricchi di fibre, perfetti per regolare i livelli glicemici.

6. Latticini

Preferibili quelli magri perché più digeribili, in coppia con lo yogurt e il kefir, vera fonte di probiotici utili per il microbiota intestinale.

7. Patate

Sia quelle classiche in qualità di carboidrati che quelle dolci, utili contro l'iperglicemia.

8. Zenzero e pepe

Antinfiammatorio utile per la resistenza insulinica lo zenzero favorisce una valida digestione e svolge un'azione antitumorale. Al pari del pepe che, come il primo, agevola l'attività della tripsina pancreatica e per questo la digestione delle proteine.

9. Curcuma, aglio e cannella

La curcuma riduce lo stato infiammatorio e il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, mentre l'aglio sfiamma e attiva una valida azione antiossidante. La cannella riduce la concentrazione di glucosio libero a livello intestinale e di conseguenza il suo assorbimento in circolo.

10. Acqua

Una corretta idratazione attraverso l'assunzione di acqua, tisane e brodo caldo previene la disidratazione, in particolare nei soggetti vittime di problematiche al pancreas.

Come abbiamo visto l'alimentazione svolge un ruolo molto importante per il benessere del pancreas, sia di prevenzione che di supporto nei pazienti malati.

Uno stile di vita sano è sempre la risposta migliore per evitare problematiche, per questo è importante chiedere supporto al medico o a un nutrizionista esperto evitando così un dannoso fai da te.

