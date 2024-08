Fichi: 8 benefici di benessere per l’estate

Ascolta ora 00:00 00:00

I fichi sono un frutto estivo in grado di donare molta energia all’organismo soprattutto nelle giornate più calde e afose.

Ideali come spezza fame e per una merenda fresca, sono il frutto della pianta omonima appartenente alla famiglia delle Moraceae. Sono molto ricchi di zuccheri tanto da essere sconsigliati a chi soffre di diabete. Aiutano a fare il pieno di sali minerali e vitamine preziose come calcio, potassio e rame, vitamine del gruppo B e C.

Fonte di fibre e sostanze antiossidanti come flavonoidi, antociani, betacarotene, criptoxantina, licopene e zeaxantina. Nella medicina popolare e tradizionale i fichi venivano utilizzati per prevenire il raffreddore grazie al loro decotto. Dalla pianta inoltre si ricava un latice bianco impiegato per eliminare efficacemente calli e verruche. Le proprietà terapeutiche delle foglie di questi frutti sono state scoperte recentemente. Da esse si ricava un estratto che consente di abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Scopriamo insieme quali sono i principali benefici di questo frutto estivo:

1. Antinfiammatorio naturale: i fichi contrastano molte patologie alle vie respiratorie come tosse, faringiti e laringiti;

2. Donano energia: grazie ai loro sali minerali in primis il potassio e gli zuccheri in essi contenuti, sono un frutto dall’effetto super energizzante soprattutto durante il periodo estivo quando a causa delle temperature calde eccessive si percepisce maggiormente la stanchezza psico-fisica;

3. Egolarizzano l’attività intestinale: fonte di fibre preziose costituiscono un lassativo naturale che permette di contrastare la stitichezza e la stipsi cronica. Contengono prebiotici che permettono di prevenire le infiammazioni a livello intestinale;

4. Contrastano la candida: la loro azione antibatterica inibisce la crescita della Candida Albanis che in condizioni di disbiosi scatena varie infezioni sulla pelle, agli organi genitali e a livello intestinale;

5. Alleati della salute del cuore: il loro contenuto di potassio aiuta a mantenere equilibrata la pressione sanguigna riducendo il rischio di contrarre malattie cardio vascolari gravi come infarto e ictus;

6. Alleati della dieta dimagrante: donano un immediato effetto saziante. Ideali come spezza fame permettono di non cedere alle tentazioni e di non arrivare ai pasti principali super affamati;

7. Effetto antiaging: essendo ricchi di antiossidanti come carotenoidi, flavonoidi permettono di rigenerare le cellule contrastando l’invecchiamento e la formazione dei radicali liberi. Di conseguenza la pelle risulterà più elastica, luminosa e giovane, più a lungo;

8. Mantengono forti ossa e denti: apportano all’organismo calcio, fosforo e magnesio che aiutano la rimineralizzazione delle ossa contrastando l’osteoporosi.

Le loro foglie sono utilizzate anche per garantire una. Nella medicina tradizionale il loro decotto veniva utilizzato per eseguire degli sciacqui utili a curare le infiammazioni gengivali.