Carenza di magnesio e di potassio in estate: ecco cosa fare

Il magnesio e il potassio sono due minerali fondamentali per il benessere dell'organismo. Una loro carenza, soprattutto durante il periodo estivo, genera sintomi fastidiosi e facilmente riconoscibili. In questo articolo approfondiremo le cause di questa problematica e scopriremo quali sono le migliori strategie per risolverla con successo.

La carenza di magnesio

Il magnesio, come già detto, è un elemento chimico dalle molteplici funzioni. Esso è infatti coinvolto nella sintesi delle proteine del DNA, nella trasmissione degli impulsi ai muscoli, nella formazione degli osteoblasti, ovvero le cellule del tessuto osseo. È inoltre un cofattore nella reazione di glicolisi che produce energia a partire dal glucosio e nella reazione di formazione dell'urea.

Assorbito a livello dell'intestino tenue, il magnesio è presente soprattutto negli alimenti di origine vegetale poiché è un componente della clorofilla. Dunque lo si trova in abbondanza nella verdura a foglia verde, nei cereali, nella soia, nei fagioli, nel pesce, nella frutta fresca (albicocche, fichi, mele, pesche) e in quella secca (arachidi, noci, mandorle).

Le cause

La carenza di magnesio è un fenomeno abbastanza comune, non a caso lo si diagnostica nel 2,5-15% della popolazione mondiale. La causa principale è senza dubbio l'insufficiente apporto con la dieta. Esistono, poi, svariate motivazioni. Si pensi, ad esempio, all'assunzione per lunghi periodi di tempo dei farmaci inibitori della pompa protonica, all'alcolismo cronico e ad alcune patologie, come la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2 e l'ipertensione arteriosa.

I sintomi

Spesso la carenza di magnesio è asintomatica e la si scopre solo con le analisi del sangue. Quando presenti i sintomi si riconoscono con facilità e includono:

Crampi muscolari

Stanchezza psicofisica

Sensazione di ansia

Umore depresso

Problemi del sonno

Alterazioni ormonali.

Se trascurato, il disturbo può diventare grave e dar luogo a manifestazioni anche importanti: nausea, vomito, inappetenza, disfunzioni metaboliche, cardiovascolari e neuromuscolari.

La carenza di potassio

Anche il potassio, come il magnesio, è un elettrolita indispensabile per la salute dell'organismo. Esso infatti mantiene la pressione sanguigna nella norma limitando gli effetti del sodio, contribuisce alla buona funzionalità della contrazione muscolare anche cardiaca, potenzia la memoria, riduce il rischio di calcolosi renale e di osteoporosi, regola l'equilibrio acido-base e la ritenzione idrica.

La sua concentrazione nel sangue è regolata dai reni che, mediante una maggiore o minore escrezione con le urine, ne mantengono i giusti valori ematici. Il potassio lo si trova soprattutto in alimenti come la verdura (carote, zucca, spinaci), i legumi (lenticchie, fagioli, piselli) la frutta fresca (melone, banane, kiwi, avocado) e secca (mandorle, uvetta, noci). Ancora latte, yogurt, carne di pollo e di manzo, salmone e tonno.

Le cause

Le cause della carenza di potassio sono numerose. Nei soggetti sani sono due i principali responsabili: una dieta squilibrata e l'eccessiva sudorazione da sport o da termoregolazione. Il disturbo, tuttavia, può essere correlato a svariate problematiche. Tra queste figurano le malattie dell'apparato digerente che provocano vomito e diarrea, l'abuso di prodotti diuretici, le ustioni gravi, il diabete, l'iperaldosteronismo, la sindrome di Bartter, di Liddle e di Cushing.

I sintomi

I sintomi della carenza di potassio variano a seconda della gravità della condizione. Sono manifestazioni tipiche:

Crampi e debolezza muscolare

Aritmie cardiache

Stitichezza

Stanchezza psicofisica

Ipertensione arteriosa

Vertigini

Poliuria

Confusione mentale.

Carenza di magnesio e di potassio: cosa fare

Il primo approccio per trattare la carenza di magnesio e di potassio è la scelta di una dieta che includa alimenti ricchi di questi minerali. Per fare il pieno di magnesio e di potassio è utile mangiare: verdure a foglia larga, cereali integrali, frutta fresca (banane, mele, pere) e secca (nocciole, arachidi, pistacchio), pollo, pesce, cioccolato fondente.

Qualora l'alimentazione da sola non sia sufficiente a contrastare il problema e soprattutto in estate quando si suda a causa delle alte temperature, il medico curante può consigliare l'assunzione di integratori specifici. In commercio esistono molte formulazioni in fiale o bustine.

Se

la carenza è particolarmente grave gli integratori di magnesio possono essere somministrati cone quelli di potassio per

