Le noci pecan migliorano il colesterolo e la salute del cuore

Gli scienziati dell’Illinois Institute of Technology hanno revisionato oltre due decenni di ricerche condotte sulle noci pecan e sono giunti alla conclusione che le stesse sono delle vere e proprie alleate del benessere cardiovascolare.

Ma non è tutto. Le noci pecan, oltre a migliorare i livelli di colesterolo, sembrano apportare benefici anche alla salute dell’intestino e del cervello. L’analisi è stata pubblicata sulla rivista “Nutrients”.

Noci pecan, un concentrato di antiossidanti e micronutrienti

Le noci pecan sono una varietà di frutta secca originaria del Nord America. Rispetto alle noci tradizionali presentano una forma più allungata ed hanno un sapore dolce e burroso. Il gusto ricco e la versatilità le rendono un ingrediente molto usato per la preparazione di dolci e piatti salati.

Le noci pecan hanno un alto valore energetico derivante principalmente dai grassi monoinsaturi e polinsaturi in esse contenuti. Sono altresì ricche di fibre, proteine, vitamine (soprattutto E e quelle del gruppo B) e minerali come magnesio, zinco, rame e manganese.

Salute del cuore

Per la loro revisione i ricercatori hanno analizzato 52 studi pubblicati tra il 2000 e il 2025. L’evidenza più solida emersa è il legame tra il consumo regolare di noci pecan e il miglioramento del colesterolo totale, di quello LDL e dei trigliceridi.

Il merito spetta ai polifenoli e ad altri composti bioattivi che, oltre a potenziare l’attività antiossidante nell’organismo, riducono l’ossidazione lipidica, un processo associato allo stress ossidativo.

Analisi recenti suggeriscono inoltre che le noci pecan sono in grado di favorire un metabolismo più sano dei lipidi post-pasto e questo è senza dubbio un fattore importante per la salute cardiovascolare.

Controllo della glicemia e miglioramento della qualità della dieta

Per quanto riguarda il controllo della glicemia, i risultati sono più contrastanti e meritano ulteriori approfondimenti. Tuttavia il team ritiene che sostituire i carboidrati raffinati con noci pecan possa migliorare la risposta insulinica o moderare i livelli di zucchero nel sangue dopo i pasti.

Il consumo delle noci pecan è poi collegato a una migliore qualità complessiva della dieta. La revisione ha rivelato che le persone che le mangiano in maniera regolare tendono ad ottenere punteggi più alti nell’Indice di Alimentazione Sano, ovvero una misura di quanto una dieta rispetti le linee guida alimentari.

Salute intestinale e cerebrale

La revisione ha evidenziato anche diverse direzioni promettenti per future ricerche. Sembra infatti esserci una connessione positiva tra i nutrienti presenti nelle noci pecan e il microbioma intestinale.

Inoltre l’alto contenuto di polifenoli potrebbe influenzare in meglio il benessere del cervello. Grazie alla loro azione antiossidante e antinfiammatoria, questi composti vegetali migliorano la memoria e riducono il rischio di malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson.

Quante noci pecan consumare al giorno

La salute del cuore spesso può essere preservata adottando piccole ma significative buone abitudini, tra cui mangiare le noci pecan. Essendo molto caloriche (circa 700 kcal per 100 g), gli scienziati dell’Illinois Institute of Technology consigliano di consumarne circa 30 grammi al giorno (10-15 pezzi).

Esse, inoltre, sono molto versatili.

Possono essere mangiate da sole o abbinate a frutta fresca come mele, pere e frutti di bosco per uno spuntino naturalmente dolce ed equilibrato. Interessante anche l’idea di prepararemischiandole con cereali integrali e pezzi di cioccolato fondente.