Calcoli biliari: come prevenire la loro formazione con l'alimentazione

I calcoli biliari, noti anche come colelitiasi, si riferiscono a un tipo di “piccolo sassolino” presente nella cistifellea. Sebbene siano generalmente benigni, possono anche crescere fino a raggiungere un diametro di alcuni centimetri e quindi causare gravi complicazioni. La dieta può aiutare a scioglierli o prevenirne la comparsa?

Cause: da dove vengono i calcoli biliari

I calcoli biliari si formano nella cistifellea a seguito di uno squilibrio delle sostanze chimiche presenti nella bile. Prodotto dal fegato, quest'ultimo viene immagazzinato nella cistifellea per facilitare la digestione dei grassi.

I calcoli biliari si formano principalmente quando la bile contiene troppo colesterolo: quest'ultimo si accumula e forma cristalli più o meno grandi che rischiano di ostruire la cistifellea. Attenzione: l'ipercolesterolemia non predispone ai calcoli biliari.

L'eccesso di bilirubina (un pigmento prodotto quando i globuli rossi si distruggono) o il mancato svuotamento della cistifellea possono anche causare la formazione di cristalli e innescare sintomi come forte dolore al lato destro, mal di stomaco, nausea, vomito o urine scure.

Diversi fattori possono aumentare il rischio di sviluppare calcoli biliari, come una dieta ricca di grassi e zuccheri, l'obesità, la gravidanza, un disturbo ormonale, metabolico o epatico e una anamnesi positiva di storia familiare affetta da calcoli biliari.

I calcoli sono pericolosi?

I calcoli biliari possono causare complicanze. In molti casi rimangono asintomatici e non richiedono trattamento. Invece se ostruiscono il dotto cistico o il dotto biliare comune, possono causare sintomi gravi come forte dolore addominale, nausea, vomito e complicazioni come infezione della cistifellea (colecistite) o infiammazione del pancreas ( pancreatite ). In questi casi può essere necessario un trattamento medico o chirurgico.

Quali alimenti per alleviare il dolore?

Se si presenta una sintomatologia dolorosa, probabilmente è perché i calcoli possono essere causa di una colica. La terapia si basa su farmaci necessari a scioglierli e se necessario può essere preso in considerazione l'intervento chirurgico per rimuoverli.

Nessun alimento può sciogliere un calcolo già ben formato. Le raccomandazioni dietetiche mirano piuttosto a prevenire la formazione di calcoli.

Se si avverte dolore, non esitare a consultare rapidamente un medico che potrà aiutare a determinare il miglior piano di trattamento.

Quali alimenti scegliere per prevenire i calcoli?

Per evitare la formazione di calcoli biliari, bisogna prendersi cura del proprio fegato. Per fare questo, scegliere una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura fresca:

Consumare alimenti ricchi di fibre alimentari come frutta (prugne, fichi, lamponi, ecc.), verdure fresche (carciofi, cavoli, melanzane, pastinache, ecc.), legumi (lenticchie, ceci, fagioli, ecc.) e cibi integrali cereali (avena, quinoa, orzo, ecc.) che favoriscono una sana digestione e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nella bile.

Optare per fonti proteiche magre, come pollo senza pelle, pesce, latticini a basso contenuto di grassi e fonti proteiche di origine vegetale.

Preferire i grassi sani presenti nell'avocado , nei semi oleosi, nei semi, nel pesce grasso (aringa, sgombro, sardine, ecc.), negli oli vegetali (come l'olio d'oliva e l'olio di colza).

Non esitare ad aggiungere erbe o spezie come basilico, dragoncello, erba cipollina, finocchio, rosmarino, timo, curry, curcuma, cardamomo o anche cumino.

Secondo alcuni studi, infine, il magnesio potrebbe prevenire a lungo termine il rischio di calcoli biliari . Scegliere verdure a foglia verde, semi di zucca e di girasole, mandorle, anacardi, banane, ecc.

Cibi vietati: quali cibi evitare per prevenire i calcoli biliari

Per prevenire i calcoli biliari a lungo termine è meglio evitare alcuni alimenti che rischiano di aumentare la concentrazione di colesterolo nella bile, favorendo la formazione di calcoli biliari.

Alimenti ricchi di grassi saturi presenti nelle carni grasse , nei latticini ricchi di grassi (compresi i formaggi) e nei cibi fritti.

Alimenti ricchi di zuccheri aggiunti , come bevande zuccherate, dolci, caramelle e prodotti da forno.

Gli alimenti trasformati o ultra-processati , come snack industriali o pasti pronti, sono spesso ricchi di grassi saturi, zuccheri aggiunti e additivi.

Alimenti ricchi di sale , che possono causare ritenzione di liquidi e aumentare il rischio di formazione di calcoli biliari.

Prodotti a base di cereali raffinati (come pane bianco, pasta bianca, riso bianco, ecc.), che possono causare rapide fluttuazioni dello zucchero nel sangue e contribuire a problemi metabolici.

(come pane bianco, pasta bianca, riso bianco, ecc.), che possono causare rapide fluttuazioni dello zucchero nel sangue e contribuire a problemi metabolici. Cibi piccanti, salse piccanti e condimenti forti possono irritare la cistifellea e peggiorare i sintomi.

Non è necessario evitare del tutto i cibi ricchi di colesterolo (come uova, frattaglie, crostacei e carni grasse).

Quando il valore del colesterolo LDL risulta eccessivamente alto, non è perché si mangia troppo, ma perché il fegato ne produce troppo. Evitare i pasti troppo pesanti, privilegiare quelli leggeri e frammentati, optare per una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, proteine ​​magre e grassi sani, aiuterà a limitarne la produzione e la formazione.

Calcoli biliari: quali bevande scegliere per evitarli il più possibile

Una buona idratazione è essenziale per facilitare l'evacuazione di eventuali piccoli calcoli. Valuta di bere almeno 1,5 litri di acqua naturale al giorno durante tutta la giornata. Inoltre, i succhi di frutta fresca ricchi di fibre e antiossidanti aiutano a prevenire la formazione di calcoli. Alcuni infusi di erbe possono avere proprietà benefiche e alleviare la cistifellea, in particolare gli infusi di camomilla, rosmarino e cardo mariano.

Quali invece le bevande da evitare a tutti i costi

Consumare in eccesso alcune bevande possono infatti complicare il lavoro della cistifellea. Un consumo eccessivo di alcol può irritare la cistifellea e aumentare il rischio di formazione di calcoli biliari. Inoltre l’alcol può compromettere la funzionalità epatica, che può anche influenzare la produzione e il flusso della bile.

La caffeina consumata in grandi quantità può anche stimolare la produzione di bile e aumentare il rischio di formazione di calcoli biliari. Le bevande zuccherate, soprattutto quelle con aggiunta di fruttosio, possono contribuire alla formazione di cristalli nella cistifellea. Le bevande energetiche, spesso ricche di caffeina e zucchero, dovrebbero essere limitate per il bene della cistifellea e della salute generale,proprio come le bibite, soprattutto quelle con zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali.

Rimozione della cistifellea: come funziona

In caso di attacchi di colica biliare, talvolta è necessaria l'asportazione totale della colecisti (colecistectomia). L'intervento si esegue per via laparoscopica in anestesia generale e dura generalmente circa trenta minuti. Concretamente, il chirurgo pratica diverse piccole incisioni nell'addome per inserire una minuscola telecamera e lunghi strumenti microscopici. Ciò limita la cicatrizzazione, riduce il dolore postoperatorio e favorisce un rapido ritorno alla vita quotidiana.

Cosa mangiare dopo un'operazione e cosa no

Salvo diversa indicazione del medico, è possibile mangiare normalmente la sera stessa dell'intervento. Non è raccomandata alcuna dieta dopo una colecistectomia e non sono raccomandate restrizioni dietetiche e in caso di dolore o sintomi insoliti, non esitare a chiedere consiglio al medico.

Una dieta equilibrata e varia gioca un ruolo cruciale nella prevenzione dei calcoli

biliari. Dando priorità agli alimenti ricchi di fibre, limitando i grassi saturi, mantenendo un peso sano, consumando grassi sani e idratandosi adeguatamente, si riduce significativamente il rischio di formare calcoli biliari.