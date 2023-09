Quali sono gli alimenti che infiammano i nervi

L'alimentazione ha un ruolo di grande impatto sulla salute, consente il buon funzionamento dell'organismo e per questo è importante scegliere i cibi in modo corretto. Alcuni possono favorire problematiche fisiche, altri vantano un alto potere infiammatorio e in particolare per quanto riguarda i nervi.

Per questo è fondamentale sceglierli con cura, sposando il più possibile uno stile di vita sano, semplice e salutare. Tenedo a bada anche lo stress della quotidianità, gli eccessi, riducendo il consumo di alcolici ed eliminando il fumo, e preferendo una quotidianità dove la serenità mentale e fisica siano al primo posto.

Non solo con il supporto di ritmi più tranquilli ma anche con l'aiuto di una pratica sportiva oltre all'assunzione adeguata di vitamine e proprietà nutritive. Il sistema nervoso va protetto e curato nel modo giusto, così da prevenire la possibilità di sviluppare problematiche ben più gravi.

Sistema nervoso e nervi, di cosa si tratta

Il sistema nervoso è la base delle funzioni che caratterizzano il corpo umano, da quelle sensoriali a quelle muscolari, passando per quelle psichiche e mentali. Un meccanismo complesso e affascinante che gestisce e coordina gli impulsi che si muovono attraverso le varie parti del corpo. A costituirlo sono una serie di organi e strutture, in particolare il cervello, il midollo spinale, gli organi di senso e i nervi, vere e proprie vie di collegamento tra le varie zone dell'organismo. Il sistema nervoso (SN) di sivide in centrale e periferico, il cervello e il midollo spinale sono parte integrante del primo. Mentre il sistema nervoso periferico si suddivide a sua volta in sistema nervoso autonomo - che si dirama nuovamente in sistema nervoso simpatico, in sistema nervoso parasimpatico e sistema nervoso enterico - e poi il sistema nervoso somatico.

Ma a cosa serve il sistema nervoso? Come anticipato crea infinte connessioni e comunicazioni tra le varie parti del corpo, coordinando le funzioni volontarie e involontarie. I nervi che costituiscono il sistema nervoso periferico, sono il raggruppamento di più assoni e hanno funzione di trasportare gli impulsi nervosi così da coprire tre funzioni fondamentali: motoria, sensitiva e mista. Per questo è importante preservarne il corretto funzionamento, partendo proprio dalla scelta dei cibi e dallo stile di vita. Alcuni alimenti, purtroppo, se assunti possono generare uno stato infiammatorio che, alla lunga, può favorire lo sviluppo di malattie e problematiche del sistema nervoso.

Nervi, i cibi da evitare

Una sana alimentazione consente di attivare un'azione preventiva e di contrasto con una ricarica di molecole antiossidanti e antinfiammatorie. Alcuni cibi, invece, sono responsabili di uno stato infiammatorio dei nervi, ecco quali è bene evitare:

dolci, merendine confezionate, prodotti ricchi di zuccheri semplici

caboidrati raffinati

alimenti industriali e preparati già pronti

insaccati

carni rosse e carni processate

cibi troppo grassi

grassi trans artificiali

alimenti e prodotti fritti

alimenti ricchi di sale

eccesso di alcolici

mancanza di frutta e verdura nella dieta

Per aiutare i nervi e il loro benessere è importante seguire una dieta sana, ricca di alimenti antiossidanti, di micronutrienti come il magnesio ma anche di vitamina B12, preferendo cibi ricchi di omega 3 utili per la memoria come il salmone e le sardine, ma anche mirtilli, frutti rossi, more, fagole seguiti dai semi di zucca vera fonte di magnesio, zinco e ferro, frutta secca perfetta per la concentrazione, l'olio d'oliva e olive. In tavola inoltre non può mancare la verdura, come ad esempio i broccoli, cavoli, crucifere e spinaci super antiossidanti, oltre alle spezie come la curcuma e lo zenzero, che sono antiossidanti e sfiammanti. Non bisogna dimenticare la frutta e i cibi ricchi di vitamina C come i peperoni, gli agrumi, il caffè, il tè verde dal ruolo antiossidante, le uova con la vitamina B12 e il ciccolato fondente, utile per la memoria e per migliorare la concentrazione ma perfetto anche per il benessere dell'umore e della serenità personale. Infine bisogna sempre ricordare di bere molta acqua, sana, pura e utile per l'idratazione del corpo.