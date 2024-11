8 cibi ricchi di vitamine: cosa mangiare ogni giorno per tenere lontana l'influenza

È normale avere periodi di stanchezza in autunno. Il nostro fabbisogno di vitamine e micronutrienti è in aumento per far fronte a possibili infezioni e stimolare le nostre difese immunitarie . Un aiuto esterno sotto forma di integratori alimentari è quindi il benvenuto in questa stagione per combattere le prime sindromi da raffreddamento.

Quali sono le migliori vitamine per l'autunno?

I complessi vitaminici che aiutano a combattere la stanchezza autunnale contengono:

Vitamine del gruppo B ( B3 , B8 , B12 , ecc.) , essenziali per la produzione di energia e la trasmissione degli impulsi nervosi;

( B3 , B8 , B12 , ecc.) , essenziali per la produzione di energia e la trasmissione degli impulsi nervosi; Vitamina C che partecipa alle difese immunitarie;

che partecipa alle difese immunitarie; Minerali : ferro che permette ai globuli rossi di trasportare l'ossigeno (una carenza di ferro è una causa comune di affaticamento) ; manganese, zinco e magnesio, necessari anche per la produzione di energia e le difese dell'organismo.

: ferro che permette ai di trasportare l'ossigeno (una carenza di ferro è una causa comune di affaticamento) ; manganese, zinco e magnesio, necessari anche per la e le difese dell'organismo. Magnesio: il miglior integratore alimentare contro stanchezza e nervosismo

Essenziale per l'equilibrio nervoso e il rilassamento muscolare, il magnesio è indicato quando la stanchezza è accompagnata da nervosismo, disturbi del sonno o crampi. Nei multivitaminici classici è spesso presente in piccole quantità e/o sotto forma di sali scarsamente assimilabili dall'organismo. Per un apporto ottimale di magnesio , preferirlo sotto forma di citrato, bisglicinato o glicerofosfato in dosaggio sufficiente (almeno 100 mg al giorno) e associato a vitamine del gruppo B che ne favoriscono l'assorbimento.

Quale trattamento vitaminico se si ha già l'influenza?

Si possono privilegiare formule che forniscano dosi più elevate di alcune vitamine del gruppo B e vitamina C, superando i valori nutrizionali di riferimento, che corrispondono al fabbisogno medio di vitamine e minerali della popolazione.

Queste vitamine, nei limiti dei valori massimi autorizzati, non presentano rischio di sovradosaggio. Assicurarsi quindi di non superare le 3 o 4 settimane di trattamento.

Ci sono alimenti che confortano in caso di raffreddamento e sindromi respiratorie:

1. Aglio

Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, l'aglio è anche un antibatterico, antivirale e antimicotico. È essenziale per la produzione di globuli bianchi e di anticorpi che combattono le infezioni.

2. Funghi shiitake

Non esitate ad aggiungerli alle vostre fritture e zuppe, perché contengono AHCC (composto attivo correlato all'esoso). È quindi noto che migliorano significativamente la risposta del nostro sistema immunitario ai virus stagionali.

3. Pesce

Salmone selvatico, sardine e sgombri sono i nostri grandi amici in caso di influenza o raffreddore, perché sono un'innegabile fonte di vitamina D e acidi grassi omega-3. Questi pesci grassi aiutano a ridurre l’infiammazione che impedisce al nostro sistema immunitario di difendersi bene dai batteri.

4. Yogurt

Uno studio dell’Università della California Davis ha dimostrato che una persona che mangiava yogurt ogni giorno (probiotico o meno) contraeva il raffreddore il 25% in meno rispetto a chi non mangiava yogurt. Il trucco è inserirlo nella dieta durante la stagione calda per immunizzarsi prima dell'autunno e dell'inverno.

5. Frutta e verdura

Noi li scegliamo ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali. Tra quelli da privilegiare: kiwi, asparagi, cavoli, agrumi e broccoli, per il loro alto contenuto di vitamina C.

6. Zenzero

Da millenni lo zenzero viene utilizzato nella medicina tradizionale orientale per le sue naturali proprietà antitosse. Basta infondere la radice di zenzero in una tisana o in acqua calda per sbloccare i bronchi e contrastare i disturbi respiratori.

7. Uova

Gli studi hanno dimostrato che un apporto sufficiente di vitamina D è necessario per un sistema immunitario sano. Si trova nel latte arricchito con vitamina D, nelle uova, nel pesce e nel latte di soia o di mandorla arricchito con vitamina D.

8. Miele

Lo adoriamo per il suo gusto delizioso, ma anche per le sue proprietà antiossidanti. Inoltre il miele lenisce la gola irritata ed è considerato capace di igienizzare le vie respiratorie.

E in caso di stanchezza intensa o prolungata?

Nei casi di grave stanchezza o stanchezza prolungata (convalescenza), viene aggiunto il ginseng: migliora le prestazioni fisiche e intellettuali durante i periodi di stanchezza prolungata, proprietà riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Attendere dai 10 ai 15 giorni per vedere la sua efficacia. Non è consigliato prima dei 18 anni, né in caso di problemi cardiaci o di ipertensione scarsamente controllata.

E per i bambini?

Ai bambini, oltre a questi componenti contro la fatica, assicurare un apporto ottimale di vitamina D necessaria per un buon sviluppo e crescita delle ossa. È importante rispettare le istruzioni del produttore: molte referenze non sono adatte prima dei 12, 15 o addirittura 18 anni.

Il ruolo dei probiotici

La combinazione unica di ceppi microbiotici, vitamine e minerali aiuta a mantenersi in forma per tutta la giornata. Questi integratori alimentari contengono vitamina B12 che contribuisce al normale funzionamento del metabolismo energetico e alla riduzione dell'affaticamento e vitamine C e D che contribuiscono al mantenimento delle difese immunitarie. Ferro e zinco contribuiscono alla normale funzione cognitiva. I probiotici promuovono l'assorbimento di alcune vitamine e minerali, in una formulazione a rilascio prolungato. Contiene vitamina B12, vitamine C e D, ferro e zinco.

Vitamine antifatica: quali precauzioni prendere?

Ecco gli accorgimenti da adottare se si assume una

contro la stanchezza.

Non più di 2 mesi di trattamento di automedicazione per gli adulti, 1 mese per i bambini;

di automedicazione per gli adulti, 1 mese per i bambini; non combinare più formule per evitare qualsiasi rischio di sovradosaggio di vitamine A e D o di ferro;

di vitamine A e D o di ferro; possibili interazioni con alcuni farmaci (alcuni antibiotici, ormoni tiroidei);

(alcuni antibiotici, ormoni tiroidei); nessuna controindicazione ma in caso di insufficienza renale attenersi al 100% dei valori nutrizionali consigliati, non di più;

attenersi al 100% dei valori nutrizionali consigliati, non di più; in caso di malattie croniche (diabete, ipertensione, ecc.) e nei bambini consultare il medico.

Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta sana e uno stile di vita sano (attività fisica regolare, sonno sufficiente, ecc.). Inoltre non sostituiscono i farmaci.