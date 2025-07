Laser quantistici e missili Kornet-M: cosa può fare il nuovo tank di Putin

L’Università statale di Saratov, dedicata a Yuri Gagarin, ha avviato un progetto innovativo per la realizzazione di un veicolo blindato d’assalto, basato sulle piattaforme corazzate T-72, T-80 e T-90. Formalizzato tramite il brevetto n. 2 841 972, , tale progetto risponde alle esigenze emergenti nei teatri di conflitto contemporanei, caratterizzati da scenari complessi e multidimensionali. L’obiettivo è potenziare la capacità del mezzo di penetrare e controllare ambienti difficili e articolati, come contesti urbani densi, territori montuosi e fortificazioni, che rappresentano sfide critiche nella guerra moderna.

Cosa sappiamo sul nuovo sistema

Dall'analisi emerge che la principale dei veicoli corazzati tradizionali presenta una limitata escursione verticale, che raggiunge al massimo circa 15 gradi, limitando significativamente la capacità di ingaggiare obiettivi elevati, quali piani superiori di edifici o rilievi montuosi. Per superare tale restrizione, questo nuovo sistema prevede l’adozione di un obice a canna corta calibro 152 mm, progettato per operare a bassa velocità ma con un’elevazione verticale che può arrivare fino a 60 gradi. Tale configurazione consente di estendere la portata utile del fuoco diretto oltre i 4-5 chilometri e incrementare l’efficacia degli ordigni ad alto potenziale esplosivo a frammentazione. Secondo le stime, l’efficacia offensiva può aumentare fino a 2,5 volte rispetto alle munizioni standard calibro 125 mm, ottimizzando la neutralizzazione di punti di resistenza e postazioni fortificate nemiche.

Potenziamento della capacità anticarro e modularità del sistema d’arma

Narrative sull'armamento rendono noto che la riduzione della lunghezza della canna comporta una diminuzione della velocità iniziale del proiettile, con conseguente perdita di precisione balistica e capacità di penetrazione contro corazze pesanti. Per ovviare a queste limitazioni, il progetto prevede l’integrazione di missili anticarro guidati calibro 152 mm, come il modello 9M133M "Kornet-M", dotati di guida laser e capacità di attacco dall’alto, che assicurano una potenza di penetrazione superiore e indipendente dalle limitazioni balistiche tradizionali. Inoltre, il nuovo modulo d’arma sostituisce il cannone da 125 mm con un obice a caricamento orizzontale da 152 mm, affiancato da una mitragliatrice automatica da 30 mm e da un mitra da 7,62 mm. Seppur questa configurazione riduca lo spazio interno destinato alle munizioni, offre una versatilità operativa superiore e una potenza di fuoco complessiva incrementata.

Difesa attiva e gestione integrata del teatro operativo

La sopravvivenza del veicolo sul campo di battaglia potrà essere assicurata da sistemi di protezione attiva come "Arena-M" o "Drozd-2", capaci di intercettare e neutralizzare missili anticarro e minacce aeree. L’armamento automatico da 30 mm, integrato in un modulo di controllo remoto dotato di sistemi laser avanzati e generatore quantistico, dovrebbe offrire una difesa multilivello contro elicotteri, droni e droni kamikaze, utilizzando munizioni programmabili per la detonazione ottimale. L’impiego di droni tattici per la ricognizione e l’acquisizione tempestiva degli obiettivi, con trasmissione in tempo reale ai sistemi di controllo del fuoco, dovrebbe consentire ingaggi rapidi e precisi. Il sistema laser, combinato con il generatore quantistico, sarà inoltre progettato per disturbare i sistemi di guida nemici e individuare i punti di lancio dei missili anticarro, integrando capacità di guerra elettronica con la difesa attiva e il supporto all’azione offensiva.

Il progetto russo per il nuovo veicolo blindato d’assalto sembra rappresentare, quindi, al momento, un progresso tecnologico importante nella progettazione di piattaforme corazzate multifunzionali. Grazie a una maggiore potenza di fuoco, elevata adattabilità ai contesti urbani e montani e all’adozione di sistemi avanzati di protezione e sensoristica, questa piattaforma può configurarsi come un elemento strategico chiave nel teatro operativo ibrido contemporaneo.

Mirando a raggiungere superiorità tattica attraverso la penetrazione efficace delle linee difensive, la tutela dell’equipaggio e il supporto alle operazioni di ricognizione e fuoco di precisione, potrebbe contribuire a rafforzare la posizione geopolitica della Russia nel settore delle capacità militari terrestri.