Tank israeliani a Gaza: blackout e bombardamenti senza sosta sulla Striscia | La diretta

Ventuno giorni fa iniziava la guerra in Israele. A tre settimane dall'apertura delle ostilità tra le truppe con la stella di David e Hamas, gli scontri hanno raggiunto un livello superiore a quello visto finora. Ieri l'esercito israeliano ha annunciato che avrebbe "allargato le operazioni di terra" ed è entrato con i carri armati nella zona settentrionale della Striscia di Gaza, un'incursione preceduta dalla più intensa campagna di bombardamenti dall'inizio del conflitto. A Gaza City, dove sono continuati per tutta la notte i raid aerei, sono state interrotte le linee telefoniche e la rete internet, mentre i tank di Israele hanno aperto il fuoco contro gli uomini armati del gruppo palestinese. " È stata la notte peggiore dall'inizio della guerra ", raccontano dei testimoni raggiunti dal quotidiano Haaretz. Ma non è questa l'offensiva terrestre di cui hanno parlato per settimane il governo e lo stato maggiore israeliano. L'attacco sferrato in queste ore anticipa l'invasione vera e propria, i cui preparativi sono incominciati quasi subito dopo lo scioccante assalto dello scorso 7 ottobre. L'aviazione di Tel Aviv nel frattempo ha colpito i tunnel di Hamas a North Gaza, Deir al-Balah e Khan Younis. Scambio di accuse sull'ospedale di Al Shifa: i terroristi sostengono che l'area intorno alla struttura sanitaria sia stata uno dei bersagli principali dell'aeronautica israeliana, ma i militari dello Stato ebraico hanno accusato Hamas di nascondere un centro di comando sotto l'ospedale. L'organizzazione palestinese che controlla Gaza ha inoltre chiamato alle armi i connazionali della Cisgiordania. E l'Onu ha approvato con 120 voti a favore la bozza di una risoluzione per una tregua umanitaria sulla Striscia. "Questo giorno passerà alla storia nell'infamia", ha commentato l'ambasciatore di Tel Aviv Gilad Erdan. Ecco le ultime notizie di oggi sabato 28 ottobre.

La mappa dei tunnel distrutti

L'esercito israeliano ha mostrato una mappa che ritrarrebbe 5 tunnel usati da Hamas per il trasporto di armi e fuga in caso di attacchi e di trasferimento degli ostaggi. Si tratterebbe di una rete sotterranea, in alcuni punti lunga perfino tre km, a 12 metri di profondità: da North Gaza a Deir Al-Balah, un altro a Gaza e gli ultimi due a sud della Striscia, non lontano dal valico di Rafah. L'intelligence dello Stato di Israele avverte comunque che questi bunker potrebbero essere stati riempiti di esplosivo da usare contro i soldati israeliani.

Telefonata Netanyahu-Johnson, presto nuovi aiuti dagli Usa

Colloquio telefonico tra il neoeletto speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Mike Johnson e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I due hanno parlato degli aiuti bellici che gli Stati Uniti sono pronti a inviare al suo alleato mediorientale ed è stato trovato un accordo per scorporare i 14,3 miliardi previsti in un pacchetto più ampio che include anche fondi destinati all'Ucraina. La Camera è l'organo legislativo che negli Usa ha il potere di spesa. Le forniture erano rimaste "congelate" nell'attesa che venisse nominato un nuovo speaker e che dunque potessero riprendere i lavori al Congresso.

L'esercito israeliano: "Incolumità giornalisti non garantita"

L'incolumità di giornalisti, fotografi e teleoperatori impegnati a Gaza non sarà garantita. Lo affermano le Idf dopo aver sentito le agenzie di stampa Reuters e Afp. " Verranno prese di mira tutte le attività militari di Hamas in tutta Gaza ", si legge in una risposta fornita dalle forze armate alle principali testate internazionali. Israele ha accusato Hamas di svolgere intenzionalmente le sue operazioni militari vicino ai giornalisti con l'obiettivo di metterli in pericolo.

Biden agli alleati dell'Iran: "Pronti a nuove azioni"