Dalla famiglia alle alte cariche dello Stato: ecco chi ha partecipato ai funerali di Berlusconi

Allora ore 15 in punto sono iniziati oggi i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, deceduto lunedì all'età di 86 anni. Oltre 10mila le persone presenti all'esterno del Duomo di Milano: tra loro, a farsi sentire sono soprattutto centinaia di tifosi del Milan che accolgono il feretro del Cavaliere con il coro: "C'è solo un presidente". All'interno della Cattedrale, invece, ce ne sono 2mila ad assistere alle pubbliche esequie del quattro volte presidente del Consiglio.

Dalla famiglia alle istituzioni politiche: chi c'era ai funerali di Berlusconi

La famiglia Berlusconi è presente al completo. Ci sono infatti i cinque figli Marina, Pier Silvio (con la moglie Silvia Toffanin), Barbara, Eleonora e Luigi, il fratello Paolo, i nipoti, la compagna Marta Fascina in prima fila. Dentro la Basilica ci sono anche i dirigenti e i personaggi televisivi di Mediaset, sia dell'informazione sia dello spettacolo: tra tutti, il presidente Fedele Confalonieri. Tantissime le personalità istituzionali e politiche che hanno partecipato al funerale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni (con il compagno Andrea Giambruno) i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Presente il governo al completo, tra cui ovviamente i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i dirigenti di Forza Italia, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il governatore del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quello do Bergamo, Giorgio Gori, e decine di primi cittadini rappresentanti il partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Non potevano mancare anche lo storico leader della Lega, Umberto Bossi, e Gianni Letta, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Gli ex presidenti del Consiglio e gli esponenti di opposizione

Non mancano poi gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Mario Monti e, in rappresentanza della Commissione europea, Paolo Gentiloni. Stesso discorso per il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad, e il premier ungherese Viktor Orban. Per quanto riguarda i partiti di opposizione, ci sono la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, con i capigruppo del Pd Chiara Braga e Francesco Boccia, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, quello di Azione, Carlo Calenda e per +Europa Benedetto Della Vedova. Come annunciato nelle scorse ore, sono invece assenti Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ai funerali ci sono anche le delegazioni di Milan e Monza, le due squadre di calcio di cui Berlusconi è stato proprietario. Sempre a propito di calcio, in chiesa presenti Steven Zhang, presidente dell'Inter, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e quello della Lazio, Claudio Lotito.