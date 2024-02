"Mi sembra strano". L'assurda teoria di Di Battista sulla morte di Navalny

Chi l'avrebbe mai detto? Il guerriero Alessandro Di Battista, sempre netto nelle sue prese di posizione e convinto delle affermazioni che sfodera a favore di telecamere, ridotto a pronunciarsi con una teoria che stona con quella sensazione di essere di fronte al possessore assoluto della verità. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, dal salotto di Dimartedì su La7, si è espresso sulla morte di Alexei Navalny e ai più attenti non è certamente sfuggita la linea tutt'altro che tranchant a cui invece Dibba ci ha abituati.

Ovviamente Di Battista non poteva non chiamare in causa la guerra in corso tra Ucraina e Russia: a suo modo di vedere c'è chi utilizza strumentalmente e politicamente la scomparsa di Navalny per insistere sulla strategia per convincere a inviare altri pacchetti di aiuti per Kiev. Da qui Italo Bocchino ha lanciato una provocazione all'indirizzo dell'ex grillino: " Quindi l'ha ucciso Zelensky secondo te? ". Dal suo canto Dibba ha invitato a non attribuirgli frasi mai pronunciate.

A stretto giro è stato lo stesso giornalista a formulare una domanda ben precisa: " Ma è stato ucciso o no secondo te? ". Da Di Battista ci si aspetterebbe una replica granitica, che non lascia spazio a libere interpretazioni, che sia sferzante, che vada dritta al punto. Insomma, che non si presti ad ambiguità o tentennamenti. E invece tutte le aspettative si sono sciolte come neve al sole. " Non ne ho idea. Oltre a essere l'avvocato difensore della Meloni è pure medico legale... ", ha dichiarato l'ex esponente del M5S con tanto di spallucce.

Fa un certo effetto: Di Battista ha provato a spostare il discorso incentrandolo sulla figura di Bocchino, che aveva osato avanzare un semplice interrogativo che evidentemente ha fatto innervosire il suo interlocutore. Qual è il sentimento di Dibba? Ha ribadito di non averne idea per poi provare ad abbozzare una personale ipotesi: " Giudico questa cosa: mi sembra molto strano, sarebbe una follia (in questo momento in cui Putin è più forte rispetto a mesi fa) ordinare l'omicidio di una persona che da mesi è dimenticata ".