Fuorisalone, i progetti legati alla sostenibilità

Design e sostenibilità per questa edizione 2022 della Design Week, anche il Fuorisalone sposta l'attenzione su uno degli argomenti più importanti degli ultimi anni. Installazioni, mostre, allestimenti, styling e decorazioni sono stati realizzati con maggiore cura per la riduzione degli sprechi, in funzione di un minore impatto ambientale. Il design si proietta verso il futuro puntando su allestimenti maggiormente consapevoli, con l'impiego di materiali riciclabili ed ecocompatibili.

Un argomento fondamentale e parte integrante della tematica di questa edizione del Fuorisalone, Tra Spazio e Tempo, due dimensioni legate tra loro interessate dai profondi cambiamenti che caratterizzano il mondo di oggi. Come sottolineano gli autori dello stesso manifesto: " spazio e tempo esprimono due variabili utili a valutare il nostro impatto sul pianeta e programmare decisioni e azioni concrete per progettare il cambiamento" . Al design il compito di realizzare soluzioni per un futuro imminente, conservando e preservando le risorse naturali, integrandole sempre più nell'habitat del quotidiano, per il benessere della comunità e per una dimensione a misura d'uomo.

Fuorisalone e sostenibilità, gli eventi imperdibili

Ambiente, sostenibilità, design e consapevolezza, argomenti caldi e cari al Fuorisalone di questa ultima edizione, ma anche tematiche centrali degli ultimi anni. La pandemia e la crisi climatica hanno rimarcato l'urgenza di trovare soluzioni rapide per il benessere del pianeta, e dell'uomo stesso. Ed è in questo contesto temporale che si inseriscono le installazioni legate alla sostenibilità, creando una connessione immediata con il pubblico in funzione di un futuro caratterizzato da azioni consapevoli e rispettose. Ecco gli eventi da non perdere.

Tortona Rocks

Opificio 31, a place to be, dove è possibile ammirare il progetto innovativo WASTE/LESS, legato alla gestione dei rifiuti dell'evento e upcycling degli scarti degli allestimenti, per dare così vita ad un circolo virtuoso di trasformazione. Un progetto in sintonia con la tematica di questo 2022 che Opificio 31 dedica alla MATERIA, per un ritorno alle origini, per un punto e a capo nella progettazione a partire proprio dai materiali, ambito in cui è in atto una grande sperimentazione. Nello spazio di IQOS sarà presenta invece una temporary art dal nome We realizzato da Truly Design Crew, il collettivo di artisti urbani attivi dal 1996. Un lavoro che rappresenta il legame fra arte e innovazione, integrando nella sua conformazione sostenibilità e progresso.

Dove: via Tortona, 31 - Milano.

Santa Cecilia Secret Forest

Via Santa Cecilia cambia immagine e si tra trasforma in un percorso pedonale green, una “promenade architecturale’ da visitare tra fiori e piante. Il progetto prende il nome di Santa Cecilia Secret Forest ed è il frutto della sinergia tra alcune aziende: Antrax IT, Boffi/De Padova, Cappellini e Listone Giordano; per un allestimento ecologico realizzato da Paghera. Un piccolo parco lineare di circa 100 metri caratterizzato da morbidi tappeti erbosi, talee di betulla bianca e fioriture. Non solo installazione ma anche una vera e propria immersione all'interno di un contesto verde dove è possibile conoscere tutte le informazioni sulla rappresentazione green, accuratamente descritta attraverso pannelli verticali animati da grafiche, curate da BCPT Associati. Qui è possibile conoscere tutto sul ciclo della pianta, sulla sua architettura naturale, oltre a rilascio di ossigeno, assorbimento di anidride carbonica, biodiversità, fino a introdurre la filiera del design, di cui il legno è il materiale simbolo per eccellenza.

Dove: via Santa Cecilia - Milano.

Sustainability beyond Space and Time in Milan

Presentato da Valcucine, in occasione del Fuorisalone, il progetto si arricchisce di una serie di appuntamenti per celebrare la nuova mappatura LEED v4.1, sottolineando al contempo il costante impegno aziendale nei confronti di una produzione sostenibile. Un percorso espositivo a riconferma dei quaranta anni di impegno aziendale per l'ambiente. Valcucine presenta due nuove possibilità espressive disegnate da Gabriele Centazzo, ma anche la mostra LE3DERS in collaborazione con Archivibe ospitata all'interno dello showroom. Dove verranno svelati i modelli 3D in realtà aumentat di edifici certificati LEED, progettati da importanti studi di architettura internazionale.

Dove: Corso Giuseppe Garibaldi, 99 - Milano.

Feeling The Energy per Plenitude

Si chiama in questo modo la suggestiva installazione presente nello spazio Orto Botanico, 500 metri di tubo di rame antibatterico per un percorso utile a scoprire le varie forme di energia sostenibile e il suo impiego: suono, luce, raffreddamento evaporativo, in un'esperienza interattiva. L'installazione si sviluppa all'interno dei percorsi esistenti dell'Orto Botanico. L'interazione umana è resa sicura grazie alle proprietà antibatteriche del rame, a cui ha contribuito il produttore multinazionale KME.

Dove: Via Fratelli Gabba, 10 - Via Brera, 28 - Milano

Germogli by Natuzzi

Palazzo Durini Caproni di Taliedo, nella giornate di ieri e oggi, ospita l'installazione Germogli di Marcantonio per Natuzzi. Una fiaba dal maxi formato con germogli dorati di ulivo che si innalzano verso il cielo, come segno di rinascita e di legame con la natura e l'ambiente. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sull'epidemia di xylella che da anni colpisce gli uliveti della Puglia.

Dove: via Durini, 24 - Milano

Again, From The Earth's Foundation

Il Ministero della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea in tandem con KCDF - Korea Craft Design Foundation hanno coivolto tre grandi nomi del design italiano come Michele De Lucchi, Mario Trimarchi e Francesco Faccin, per la realizzazione di un'esposizione centrata sul rispetto per la natura e sul valore dell'artigianato e sull'uso di materie prime. Cento opere da ammirare, presso la Fondazione Giacomo Feltrinelli, realizzate con metalli, tessuti, legno, vetro e Hanji - la tradizionale carta coreana- all'insegna dell'essenza dell'artigianato coreano, con la direzione artistica di Shinjae Kang.

Dove: Viale Pasubio, 5 - Milano

Progetti da non perdere

Visitando i vari spazi espositivi disseminati per Milano, è possibile imbattersi in moltissimi progetti realizzati all'insegna della sostenibilità, del riuso e del rispetto ambientali. Tra questi Elementi di Algranti Lab dove ferro, rame e ottone di recupero si compongono, accostando colori, riflessi, forme e disegni per diventare una superficie unica, come possibili rivestimenti per pareti e per identificare gli ambienti. Forme e geometrie che nascono dalla materia di recupero, dai segni e dalle ossidazioni naturali che il tempo ha lasciato, per ottenere composizioni ispirate dalla natura (via Pepe 28).

L'allestimento dello showroom di Magis è dedicato a Casa Magis con particolare attenzione alle novità, tra queste la sedia Alpina, nata dalla collaborazione con lo Studio BarberOsgerby e progettata all'insegna della sostenibilità (corso Garibaldi 77). Piero Lissoni, per Alpi, prende ispirazione da una serie di essenze difficilmente reperibili o illegali da utilizzare, come ebano, mogano dell'Honduras, teak e palissandro per creare impiallacciature ecologiche per la ALPI Legacy Collection (via Solferino 7).

All'interno dell'Università degli Studi è possibile ammirare la mostra-evento Design Re-Generation ideata da Interni, incentrata sulla sostenibilità per una migliore qualità della vita. Tra i tanti allestimenti spiccano le otto colonne centrali del cortile principale trasformate da Antonio Marras in Giganti, per celebrare la cultura della Sardegna, e ricoperte di metalli lavorati da De Castelli. G.T.DESIGN mette in mostra la ricerca e la poetica di Deanna Comellini attraverso un'installazione metafisica. Nel sottoportico del Cortile d'Onore dell’Università esplora il tappeto contemporaneo quale elemento capace di farci sentire a casa ovunque siamo ma anche come unità abitativa, luogo di comfort, ri-generazione e radicamento.

Ocean Week Milano

In concomitanza della Giornata Mondiale degli Oceani (ieri, 8 giugno) ha preso il via la prima edizione della Ocean Week Milano. Una settimana ricca di appuntamenti nata da un'iniziativa di One Ocean Foundation, patrocinata dalla Prefettura e dal Comune di Milano, dalla Marina Militare e realizzata in collaborazione con il Cultural partner Fondazione Riccardo Catella tramite iniziative all'interno del programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare sull'importanza del mare nella vita dell'umanità, sul valore economico generato delle risorse marine ma in funzione di una tutela e un utilizzo sostenibile. Questi alcuni dei luoghi di interesse legati all'evento: